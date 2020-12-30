 COVID-19: у Франції втретє почав діяти загальнонаціональний локдаун | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.04.2021

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Європа

COVID-19: у Франції втретє почав діяти загальнонаціональний локдаун

На всій території Франції з 3 квітня діють суворі обмеження через погіршення ситуації з COVID-19: комендантська година та заборона віддалятися від дому більше ніж на 10 кілометрів.

З суботи Франція буде щонайменше місяць жити у загальнонаціональному локдауні

З суботи Франція буде щонайменше місяць жити у загальнонаціональному локдауні

У суботу, 3 квітня, жорсткі протиепідемічні заходи, які раніше діяли лише у певних регіонах Франції, стали чинними на території усієї країни. Новий - вже третій від початку пандемії COVID-19 - загальнонаціональний локдаун триватиме один місяць.

Зокрема, по всій країні діятиме нічна комендантська година з 19:00 та заборона віддалятися від місця проживання більше ніж на 10 кілометрів. Залишати домівку можна для прогулянок на свіжому повітрі й походу в магазин. Подорожі з одного регіону в інший без поважних причин заборонено. Жителям країни, що працюють, рекомендовано перейти на віддалений режим роботи.

Раніше ці жорсткі обмеження діяли лише у столичній провінції Іль-де-Франс, Ліоні та ще низці регіонів.

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Школи закриваються вже вдруге у Франції

Також з понеділка, 5 квітня, щонайменше три тижні не працюватимуть школи та дитячі садки. Планується проведення одного тижня загальнонаціонального віддаленого шкільного навчання, за яким будуть два тижні весняних канікул. Студенти, натомість, зможуть відвідувати лекції не частіше одного разу на тиждень.

Таке закриття шкіл у Франції відбувається вперше в поточному навчальному році. До аналогічного кроку влада Франції вдавалася лише рік тому під час першого локдауну в країні.

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Оголошення Макрона на тлі погіршення епідемії

Про запровадження нового загальнонаціонального локдауну у Франції у середу, 31 березня оголосив президент країни Еммануель Макрон. У телезверненні до французьких громадян він заявив: "Якщо ми зараз не діятимемо, то втратимо контроль над ситуацією". За словами французького президента, жорсткий локдаун - найкращий спосіб зупинити подальше швидше поширення вірусу.

Звернення Макрона прозвучало на тлі погіршення епідемічної ситуації у країні. На момент оголошення нових заходів середній тижневий показник зараження в країні досяг 375 на 100 тисяч жителів, а у відділеннях інтенсивної терапії перебувало понад п'ять тисяч пацієнтів із COVID-19.

Від початку пандемії у Франції було виявлено понад 4,7 мільйона випадків зараження коронавірусом і більше 96 тисяч смертей у хворих із цією недугою.

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Докладно

З суботи Франція буде щонайменше місяць жити у загальнонаціональному локдауні

У Франції через коронавірус почав діяти третій локдаун

Від 3 квітня на території Франції діють комендантська година і заборона віддалятися від дому більш ніж на 10 кілометрів.  

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