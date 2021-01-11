У Франції запроваджують комендантську годину з 6-ї вечора у всій країні

Французький уряд у четвер, 14 січня, вирішив запровадати у всій країні комендантську годину, яка діятиме з 6-ї години вечора до 6-ї години ранку. Рішення набуде чинності з 16 січня, повідомив прем'єр-міністр Жан Кастекс. Комендантська година запроваджена щонайменше на два тижні. Під час дії комендантської години заборонено залишати своє помешкання з особистих причин. Крамниці також повинні закриватися о 18-й годині.

З середини грудня у більшій частині Франції комендантська година розпочиналася з 8-ї години вечора, а в деяких районах на сході країни, які особливо сильно уражені коронавірусною інфекцією, - з 6-ї вечора. Кастекс заявив, що різкого сплеску кількості інфікувань після свят не спостерігається. Утім, за його словами, новий локдаун може бути запроваджений "без зволікань", якщо ситуація погіршиться, повідомляє інформагенція AFP.

За словами французького прем'єра, ситуація у країні "контрольована", але все ще "нестійка". Школи продовжать працювати, але заняття спортом у приміщеннях заборонені. Необхідність посилення обмежень Кастекс пояснив прагненням уряду стримати поширення мутації коронавірусу, яку спершу виявили у Великобританії.

Всі мандрівники, які прибуватимуть до Франції з країн, що не входять до Європейського Союзу, мають надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття. Після прибуття мандрівники мають перебувати в самоізоляції сім днів, а потім потрібно буде здати ще один тест.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 14 січня у Франції зафіксовано 2,888 мільйона випадків зараження коронвірусом, померли понад 69 тисяч осіб, в яких підтвердили інфікування.