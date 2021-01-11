 У Франції запроваджують комендантську годину з 6-ї вечора у всій країні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Франції запроваджують комендантську годину з 6-ї вечора у всій країні

Комендантська година з 6-ї вечора діятиме у всій Франції щонайменше два тижні. Якщо ситуація із інфікуванням коронавірусом погіршиться, у країні запровадять новий локдаун, заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс.

Коментданська година діятиме по всій Франції з 6-ї вечора до 6-ї ранку

Коментданська година діятиме по всій Франції з 6-ї вечора до 6-ї ранку

Французький уряд у четвер, 14 січня, вирішив запровадати у всій країні комендантську годину, яка діятиме з 6-ї години вечора до 6-ї години ранку. Рішення набуде чинності з 16 січня, повідомив прем'єр-міністр Жан Кастекс. Комендантська година запроваджена щонайменше на два тижні. Під час дії комендантської години заборонено залишати своє помешкання з особистих причин. Крамниці також повинні закриватися о 18-й годині.

З середини грудня у більшій частині Франції комендантська година розпочиналася з 8-ї години вечора, а в деяких районах на сході країни, які особливо сильно уражені коронавірусною інфекцією, - з 6-ї вечора. Кастекс заявив, що різкого сплеску кількості інфікувань після свят не спостерігається. Утім, за його словами, новий локдаун може бути запроваджений "без зволікань", якщо ситуація погіршиться, повідомляє інформагенція AFP.  

За словами французького прем'єра, ситуація у країні "контрольована", але все ще "нестійка". Школи продовжать працювати, але заняття спортом у приміщеннях заборонені. Необхідність посилення обмежень Кастекс пояснив прагненням уряду стримати поширення мутації коронавірусу, яку спершу виявили у Великобританії.

Всі мандрівники, які прибуватимуть до Франції з країн, що не входять до Європейського Союзу, мають надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття. Після прибуття мандрівники мають перебувати в самоізоляції сім днів, а потім потрібно буде здати ще один тест.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 14 січня у Франції зафіксовано 2,888 мільйона випадків зараження коронвірусом, померли понад 69 тисяч осіб, в яких підтвердили інфікування.

Дивитись відео 06:28

Чому в Європі на Різдво і Новий рік локдаун, а в Україні - ні (15.12.2020)

DW.COM

У Франції припинили нелегальну вечірку з 2500 учасниками

Рейв-вечірку організували попри суворі коронавірусні обмеження і комендантську годину, яка діє у всій країні. Поліція понад добу намагалася зупинити вечірку, але її учасники чинили жорсткий опір.  

Також за темою

Ukraine Kiew Weihnachten Dekoration

Коментар: Третій локдаун в Україні - з лижами, але без трусів і лампочок 11.01.2021

Відгулявши новорічні свята, українці пішли на новий коронавірусний локдаун - з відкритими гірськолижними курортами, але без можливості купити предмети першої необхідності в супермаркетах, пише Сергій Руденко.

Ukraine | Mann mit Mundschutz in Kiew

За день до локдауну: уряд України оприлюднив правила торгівлі 07.01.2021

Уряд дозволив магазинам продавати побутову хімію та періодичну пресу під час локдауну, що діятиме з 8 січня. Також дозволені збирання та заготівля відходів.

Ukraine Odessa 2017 | Maxym Stepanov, Gouverneur

МОЗ України передбачав зростання числа інфікувань COVID-19 на свята 08.01.2021

Глава МОЗ Максим Степанов стверджує, що у період свят спостерігалося велике переміщення людей, внаслідок чого зріс ризик занесення інфекції в ті регіони, де вона була мало поширеною.

Реклама

Докладно

ЄСПЛ у Страсбурзі, Франція

Справа "Україна проти РФ" щодо Криму у ЄСПЛ

Страсбурзький суд визнав юрисдикцію у справі за скаргою України проти РФ. Та на остаточне рішення підуть роки.  

Ukraine Lwiw | Coronavirus | Thema Überleben von Restaurants

Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому (відео)

У низки фірм справи йшли вгору в кризовому 2020-му, незважаючи на локдауни й карантини. Що це за фірми?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  