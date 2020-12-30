 У Франції припинили нелегальну вечірку з 2500 учасниками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2021

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Новини

У Франції припинили нелегальну вечірку з 2500 учасниками

Рейв-вечірку організували попри суворі коронавірусні обмеження і комендантську годину, яка діє у всій країні. Поліція понад добу намагалася зупинити вечірку, але її учасники чинили жорсткий опір.

Нелегальну новорічну вечірку влаштували у покинутому ангарі

Нелегальну новорічну вечірку влаштували у покинутому ангарі

Нелегальна новорічна вечірка на заході Франції була завершена вранці у суботу, 2 січня. Її організували у закинутому ангарі в містечку Льєрон, що регіоні Бретань. На вечірку з'їхалися близько 2500 тисяч учасників, у самому Льєроні проживають лише близько 800 жителів.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у повідомленні в соцмережі Twitter 2 січня наголосив, що поліцейські припинили незаконну рейв-вечірку без застосування насильства. Також вони конфіскували вантажівку, звукове обладнання та генератори.

"Ми продовжуємо перевіряти та складаємо протоколи на кожного учасника в момент, коли вони залишають місце проведення вечірки", - написав Дарманен у соцмережі Twitter. Згодом він додав, що вже складено понад 1200 протоколів про адміністративні правопорушення. Утім, під його постом користувачі розмістили відео, на якому, за їхніми словами, учасники вечірки залишають місце її проведення в обхід поліцейських.

Дарманен також зазначив, що правоохорнці вже розпочали розслідування. "Організатори будуть встановлені та притягнуті до відповідальності", - наголосив глава МВС Франції. Він пообіцяв організаторам жорстке покарання.

За даними місцевої префектури поліції, протоколи на учасників вечірки складали за недотримання комендантської години, неносіння масок та за незаконну участь у масовому зібранні.

На нелегальну новорічну вечірку у Франції з'їхалися 2500 людей

На нелегальну новорічну вечірку у Франції з'їхалися 2500 людей

Про масову незаконну вечірку у французькому містечку стало відомо 31 грудня. Як зазначає інформагенція AFP, на вечірку приїхали люди з різних регіонів Франції та з інших країн ЄС.

Поліція намагалася зупинити рейв-вечірку, але її учасники почали жбурляти каміння та пляшки у правоохоронців. Також вони спалили одну поліцейську автівку і пошкодили ще три.

Через пандемію коронавірусної хвороби у Франції діють жорсткі обмеження соціальних контактів. За рекомендацією уряду, навіть у новорічну ніч вдома збиратися мали б не більше шести дорослих. Під час комендантської години, яка діє з 20-ї вечора до 6-ї ранку, заборонено залишати своє помешкання без поважної причини.

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