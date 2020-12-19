У Франції вперше виявили нову мутацію коронавірусу

У Франції в п'ятницю, 25 грудня, вперше підтвердили новий варіант коронавірусу. Його виявили у громадянина Франції, який 19 лютого прилетів з Великобританії, де він проживає. 21 грудня чоловік пройшов тест на коронавірус, який показав позитивний результат. У нього немає жодних симптомів захворювання, і наразі чоловік самоізолювався у місті Тур в центрі Франції.

Міністерство охорони здоров'я Франції повідомило, що знайшли людей, з яким контактував інфікований чоловік, деякі з них також були вимушені піти на самоізоляцію. Тим часом в країні перевіряють інші зразки тестів на коронавірус, які потенційно також можуть виявити нову мутацію, передає інформагенція AFP.

Крім того, новий варіант коронавірусу вже виявили у п'яти людей в Японії. Усі ці особи раніше були у Великобританії. В Японії їх помістили на карантин, наразі влада розшукує інших людей, з якими контактували інфіковані.

Напередодні ж у Німеччині підтвердили, що виявили новий варіант коронавірусу у жінки, яка прилетіла з лондонського аеропорту "Хітроу" до Франкфурта-на-Майні.

Нагадаємо, 14 грудня уряд Великобританії повідомив про виявлення на південному сході Англії нового варіанту коронавірусу, а вже 19 грудня посилив у регіоні через це карантинні заходи. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що цей варіант "на 70 відсотків більш заразний", ніж його вже відомий попередник.

Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією. Про відповідне рішення в неділю повідомили влада Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Болгарії, Латвії.

Читайте також: Єврокомісія рекомендує послабити суворі обмеження щодо Великобританії