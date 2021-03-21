Поліція розігнала тисячі людей, що святкувати карнавал у Марселі

Близько 6,5 тисячі осіб зібралися в неділю, 21 березня, в центрі французького міста Марсель на неузгоджену із владою карнавальну ходу. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

При цьому зазначається, що багато учасників не мали на собі масок та відмовлялися дотримуватися протиепідемічних обмежень. "Молоді люди ситі по горло життям у локдауні", - цитує AFP одного з учасників карнавалу. За словами юнака, серед тих, хто святкує, не було "кволих старих людей", лише молодь.

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Поліція застосувала сльозогінний газ

Спочатку влада міста не реагувала на святкування, однак ближче до вечора поліція із застосуванням сльозогінного газу розігнала натовп учасників карнавалу. При цьому семеро людей було затримано за спроби поцілити петардами у поліцейських, а десятки людей отримали штрафи у 135 євро за порушення маскового режиму.

Мер Марселя Бенуа Паян розкритикував учасників карнавалу за їхнє "егоїстичне ставлення", назвавши їх поведінку "неприйнятною". "Ніщо не виправдовує руйнування наших спільних зусиль зі стримування вірусу", - заявив міський голова.

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Згідно з французькими законами, організатори будь-якої масової акції мають поінформувати місцеву владу щонайменше за три дні до її початку. Однак у мерії Марселя запевняють, що не отримували жодних повідомлень про наміри влаштувати святкування, які відбулися у неділю. Карнавал проводять у Марселі кожного березня, однак з минулого року святкування скасовують через спалах пандемії COVID-19.

Посилення локдауну у Франції

Нагадаємо, що в суботу, 20 березня, в низці регіонів країни набули чинності нові протиепідемічні обмеження. Посилення локдауну щонайменше на найближчі чотири тижні зачепило 16 регіонів, зокрема й столицю Франції Париж. При цьому Марсель до цього переліку поки що не потрапив.

Франція досить серйозно постраждала внаслідок пандемії COVID-19, і її третя хвиля загрожує лише посилити цю шкоду. Згідно з повідомленням французької влади, станом на неділю, 21 березня, кількість госпіталізацій до відділень інтенсивної терапії досягла максимуму з кінця лютого. Зараз до апаратів штучної вентиляції легень підключено понад 4,4 тисячі осіб.