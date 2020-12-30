У Франції посилюють локдаун й закривають школи

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив у середу, 31 березня, про посилення протиепідемічних заходів на всій території країни. Згідно зі зробленою під час телезвернення заявою Макрона, по всій країні з 5 квітня на три тижні закриваються школи. Планується проведення одного тижня загальнонаціонального віддаленого шкільного навчання, за яким будуть два тижні весняних канікул. Таке закриття шкіл у Франції відбувається вперше в поточному навчальному році. До аналогічного кроку влада Франції вдавалася лише рік тому під час першого локдауну в країні.

Крім того, французький лідер оголосив розширення й посилення з 3 квітня на всю країну вже наявних раніше лише в окремих регіонах Франції жорстких протиепідемічних обмежень для громадян і підприємств. Ці обмеження діятимуть мінімум протягом місяця. "Якщо ми зараз не діятимемо, то втратимо контроль над ситуацією", - застеріг Макрон, якого цитує інформагенція Reuters. За словами французького президента, такий захід - найкращий спосіб зупинити подальше швидше поширення вірусу.

Запроваджені раніше в низці регіонів заходи передбачають обмеження контактів з родичами, а також перехід на дистанційний режим роботи. Виходити на вулицю дозволено в межах 10 кілометрів від будинку для прогулянок на свіжому повітрі й покупок. Подорожі з одного регіону в інший без поважних причин заборонено.

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Раніше прем'єр-міністр Жан Кастекс кілька разів оголошував про нові обмеження.

Різке погіршення COVID-ситуації

Останнім часом у Франції різко погіршилася ситуація з коронавірусом. Середній тижневий показник зараження в країні досяг 375 на 100 тисяч жителів. Крім того, лікарі Парижа б'ють на сполох через переповненість відділень інтенсивної терапії COVID-пацієнтами - станом на 31 березня таких пацієнтів в країні налічувалося понад п'ять тисяч.

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Дотепер у Франції, чиє населення становить 67 мільйонів людей, від наслідків коронавірусу померло понад 95 тисяч осіб.