Пандемія та мистецтво: відвідувачів Лувру минулого року поменшало на 70 відсотків

Минулого року паризький Лувр відвідало на 72 відсотки менше людей, ніж роком раніше. Якщо у 2019 році у музей завітали 9,6 мільйона відвідувачів, то у 2020-му, половину з якого він був зачинений, ця цифра скоротилася до 2,7 мільйона.

Близько 70 відсотків відвідувачів минулого року - жителі Франції. Зазвичай понад 75 відсотків всіх відвідувачів Лувру - туристи з неєвропейських країн, головно зі США та Китаю, зазначає інформагенція dpa. Але минулого року через обмеження на поїздки іноземні відвідувачі Лувру були переважно з Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Великобританії та Італії.

Більшість відвідувачів минулого року привабила велика виставка робіт Леонардо да Вінчі, яку можна було побачити до 24 лютого 2020 року - ще до карантинних обмежень. З 17 березня минулого року музей змушений був зачинитися через запроваджені обмеження, він був закритий загалом пів року - близько чотирьох місяців у першій половині року, та близько двох - у другій.

Всесвітньо відомий музей, який на 50 відсотків фінансує себе сам, оцінує збитки через пандемію в 90 мільйонів євро. Половину з цих коштів покрила держава.