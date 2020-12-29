 Пандемія та мистецтво: відвідувачів Лувру минулого року поменшало на 70 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2021

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Новини

Пандемія та мистецтво: відвідувачів Лувру минулого року поменшало на 70 відсотків

У 2020 році паризький Лувр відвідали лише 2,7 мільйона людей - порівняно з майже 10 мільйонами роком раніше. Музей оцінює свої збитки в 90 мільйонів євро.

Селфі на тлі Мони Лізи без натовпу: минулого року у Луврі це було можливо

Селфі на тлі "Мони Лізи" без натовпу: минулого року у Луврі це було можливо

Минулого року паризький Лувр відвідало на 72 відсотки менше людей, ніж роком раніше. Якщо у 2019 році у музей завітали 9,6 мільйона відвідувачів, то у 2020-му, половину з якого він був зачинений, ця цифра скоротилася до 2,7 мільйона.

Близько 70 відсотків відвідувачів минулого року - жителі Франції. Зазвичай понад 75 відсотків всіх відвідувачів Лувру - туристи з неєвропейських країн, головно зі США та Китаю, зазначає інформагенція dpa. Але минулого року через обмеження на поїздки іноземні відвідувачі Лувру були переважно з Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Великобританії та Італії.

Більшість відвідувачів минулого року привабила велика виставка робіт Леонардо да Вінчі, яку можна було побачити до 24 лютого 2020 року - ще до карантинних обмежень. З 17 березня минулого року музей змушений був зачинитися через запроваджені обмеження, він був закритий загалом пів року - близько чотирьох місяців у першій половині року, та близько двох - у другій.

Всесвітньо відомий музей, який на 50 відсотків фінансує себе сам, оцінує збитки через пандемію в 90 мільйонів євро. Половину з цих коштів покрила держава.

  • Книжковий ярмарок у Лейпцигу

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  • Паризький будинок мод Chanel

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Паризький будинок мод Chanel

    Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.

  • Міланський тиждень моди

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Міланський тиждень моди

    Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.

  • Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.

  • Промисловий ярмарок у Ганновері

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Промисловий ярмарок у Ганновері

    Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.

  • Лувр в Парижі

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Лувр в Парижі

    У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.

  • Гамбурзький балет

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Гамбурзький балет

    Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.

  • Місія нездійсненна

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Місія нездійсненна

    Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.

    Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук


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