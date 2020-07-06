 Побачення з ″Мона Лізою″: Лувр отримав на аукціоні 2,3 мільйона євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2020

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Побачення з "Мона Лізою": Лувр отримав на аукціоні 2,3 мільйона євро

За можливість перебувати при щорічному огляді "Мони Лізи" невідомий заплатив паризькому музею 80 тисяч євро. Паризький Лувр провів аукціон з незвичайними лотами.

Лувр у Парижі влітку був відкритий

Лувр у Парижі влітку був відкритий

На тлі пандемії COVID-19 паризький Лувр у середу, 16 грудня, провів перший аукціон в своїй історії. Він приніс одному з найвідоміших музеїв світу 2,4 мільойна євро.

На аукціоні виставляли не лише твори мистецтва, але й участь у щорічному інспектуванні всесвітньо відомої картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза". Зазвичай до участі в цій фаховій процедурі не допускаються відвідувачі. На аукціоні ж дозвіл взяти участь в інспектуванні відійшов за 80 тисяч євро. Це перевершило очікування експертів, які пророкували цьому лоту кінцеву ціну у максимум 30 тисяч євро.

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Найдорожчим проданим витвором мистецтва за результатами аукціону в Луврі стала картина французького абстракціоніста П'єра Сулажа 1962 року - її продали за 1,4 мільйона євро. Загалом на продаж були виставлені близько двадцяти лотів. Торги було організовано аукціонними домами Drouot та Christie's.

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 серйозно вдарила по музеях усього світу, і Лувр - не виняток. Втрати доходів паризького музею, порівняно з 2019 роком, можуть сягнути 90 мільйонів євро, зазначив представник Лувру Ян Ле Туер. Під час двох локдаунів 2020 року музей зачинений уже загалом понад п'ять місяців. А у літні місяці, коли він працював, кількість відвідувачів була на три чверті меншою, ніж зазвичай.

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