Бонжур, Моно Лізо! - паризький Лувр знову відкритий для відвідувачів

Таким порожнім, як за часів локдауну через епідемію COVID-19, всесвітньовідомий паризький Лувр, певно, не був ще ніколи з часу його відкриття у 1793 році. Майже чотири місяці Мона Ліза дарувала свою таємничу посмішку лише охоронцям музею. Зазвичай перед Джокондою збирається натовп відвідувачів з усього світу. Зазвичай. Однак 13 березня Лувр був зачинений за розпорядженням французького міністерства культури - через стрімке поширення коронавірусу. І після відкриття у понеділок, 6 липня, вже нічого не буде так, як раніше.
Доступ до Мони Лізи - як у черзі в аеропорту
Гості музею, які хочуть побачити Мону Лізу, муситимуть пройти зигзагоподібним коридором, на кшталт тих, що спрямовують пасажирів до стійок реєстрації в аеропортах. На підлозі світяться оранжеві сигнали, вказуючи на необхідність дотримання дистанції між відвідувачами.
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Шлях до Мони Лізи прокладений зигзагами - через вимоги дотримання соціальної дистанції
Переповнений музей - це вчорашній день
Однак у Луврі й не очікують черг та натовпів. На час епідемії COVID-19 музею дозволено допускати до своїх скарбів лише 30 відсотків від кількості відвідувачів, властивої докоронавірусним часам. Це - один із заходів безпеки, вжитих перед відкриттям.
Для найбільш відвідуваного музею світу це - великий виклик, розповідає директор Лувру Жан-Люк Мартінес. За останній рік у величезному палаці мистецтва побували 10,2 мільйона відвідувачів - близько 30-40 тисяч гостей щодня. За даними музею, більшість із них проходили, аби побачити Мону Лізу. Довгі черги були щоденною рутиною. Іноді музей був настільки переповнений, що зацікавленим у мистецтві доводилося відмовляти у вході.
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75 відсотків відвідувачів музею у докоронавірусні часи становили іноземці. На першому місці - американці, за ними - китайці та європейці. "Лише два мільйони відвідувачів були із Франції", - розповідає Мартінес інформаційній агенції dpa.
Директор Лувру Жан-Люк Мартінес радий знову вітати відвідувачів у музеї
Лувр очікує помірної кількості гостей
Чотири місяці вимушеної паузи коштували музею збитків у 40 мільйонів євро, зазначає його директор. 50 відсотків свого фінансування Лувр забезпечує самостійно - передусім завдяки продажу квитків. Решта фінансування - це дотації, передусім державні.
На щастя, каже Жан-Люк Мартінес, адже після відкриття кількість відвідувачів, як очікується, буде доволі помірною - через почасти закриті кордони та обмеження пересування, які діють для багатьох країн. Очільник Лувру сподівається, що музей відвідуватимуть три-чотири тисячі гостей щодня, може, навіть п'ять тисяч. Той, хто захоче прийти до музею, із великою вірогідністю отримає квиток. Їх можна забронювати на сторінці музею в інтернеті - і дефіциту поки що не спостерігається.
Жорсткі заходи безпеки в музеї
У касах музею заплатити за квиток можна лише банківською карткою - оплата готівкою не здійснюється з гігієнічних міркувань. Ім'я, адреса та контактні дані потрібно занотувати перед входом. У всіх залах музею необхідно носити маску - лише в саду Тюїльрі її можна зняти.
Охоронці музею слідкуватимуть за дотриманням заходів безпеки
Відвідування виставкових залів має здійснюватися за чітко визначеним маршрутом - таким чином у музеї хочуть уникнути натовпів. Лувр із його 60 тисячами квадратних метрів є третім за величиною музеєм у світі - у ньому виставлені 35 тисяч експонатів, ще незліченна кількість творів мистецтва зберігається у фондах - від картин і скульптур до маленьких вазочок та прикрас.
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Основними принадами музею, окрім Мони Лізи, є мармурова скульптура Венери Мілоської та всесвітньо відома картина "Свобода, що веде народ" французького художника Ежена Делакруа.
Нарешті знову мистецтво "наживо"
Багато творів мистецтва, які зберігаються у Луврі, під час його закриття можна було побачити онлайн. "Попри те, що ми створили можливість віртуально знайомитися з нашою колекцією, це не може замінити відчуття, коли бачиш твір мистецтва наживо. Це дає музею право на існування", - вважає директор Лувру Жан-Люк Мартінес. Він сподівається, що не лише французи, а найближчим часом й інші європейці та всі інші відвідувачі зможуть потрапити до палацу мистецтв. "Нам усім потрібне це особливе відчуття реальної зустрічі з мистецтвом та красою. Це може зцілити наші душі", - переконує очільник Лувру.
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Загадкові картини і таємниці шедеврів живопису
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Загадкові картини і таємниці шедеврів живопису
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Автор: Єфім Шуман, Олена Перепадя