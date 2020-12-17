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Мона Ліза

Мона Ліза - картина італійського художника Леонардо да Вінчі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мона Ліза".

Леонардо да Вінча написав "Мона Лізу" між 1503 та 1506 роками. Деякі дослідники стверджують, що картина була написана між 1502 та 1503 роками. Повна назва цієї роботи "Портрет пані Лізи дель Джокондо". "Мона Ліза" зберігається в Луврі в Парижі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Побачення з Мона Лізою: Лувр отримав на аукціоні 2,3 мільйона євро

Побачення з "Мона Лізою": Лувр отримав на аукціоні 2,3 мільйона євро 17.12.2020

За можливість перебувати при щорічному огляді "Мони Лізи" невідомий заплатив паризькому музею 80 тисяч євро. Паризький Лувр провів аукціон з незвичайними лотами.

Бонжур, Моно Лізо! - паризький Лувр знову відкритий для відвідувачів

Бонжур, Моно Лізо! - паризький Лувр знову відкритий для відвідувачів 06.07.2020

Мона Ліза нарешті знову приймає гостей. Після вимушеної паузи, спричиненої поширенням коронавірусу, паризький Лувр відкрив свої двері - із дотриманням сурових заходів безпеки.
Загадкові картини і таємниці шедеврів живопису

Загадкові картини і таємниці шедеврів живопису 16.06.2020

Шедеври світового живопису мають безліч загадок: від "коду да Вінчі" до "Червоного квадрата" Казимира Малевича. До цього часу багато таємниць не розкриті...

Як "малювати" картини кубиками Рубіка (05.12.2019) 05.12.2019

Кубики Рубіка можна не лише збирати на швидкість. Ними можна ще й "намалювати" Мону Лізу. Дивіться, як кубики стають справжнім мистецтвом.

Леонардо да Вінчі: ким він був?

Леонардо да Вінчі: ким він був? 02.05.2019

500 років тому помер Леонардо да Вінчі. Художник і вчений, незважаючи на своє низьке походження, став однією з найвпливовіших постатей Ренесансу.

Рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети (фотогалерея) 19.02.2019

Твори Леонардо да Вінчі - одні з найвідоміших в історії мистецтв. Щоправда, нині точиться чимало дискусій, чи деякі з них справді належать руці генія, який помер 500 років тому. Сам же майстер більше цікавився наукою.
Рік да Вінчі: хайп і суперечки навколо генія і через 500 років після його смерті

Рік да Вінчі: хайп і суперечки навколо генія і через 500 років після його смерті 19.02.2019

Цього року виповнюється пів тисячоліття від дня смерті універсального генія з Тоскани Леонардо да Вінчі. Художник і вчений, незважаючи на своє низьке походження, став однією з найвпливовіших особистостей Ренесансу.
2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети 19.02.2019

Твори Леонардо да Вінчі - одні з найвідоміших в історії мистецтв. Щоправда, нині точиться чимало дискусій, чи деякі з них справді належать руці генія, який помер 500 років тому. Сам же майстер більше цікавився наукою.

Мікроскопічна Мона Ліза: портрет із молекул ДНК (14.12.2017) 14.12.2017

Найменший у світі портрет Мони Лізи склали з ДНК американські науковці. Побачити нано-Джоконду можна лише через атомно-силовий мікроскоп. В майбутньому технологія ДНК-оригамі доправлятиме ліки до хворих органів.

Така різна Мона Ліза... (13.10.2017) 13.10.2017

Шедевром Леонардо да Вінчі "Моною Лізою" ("Джокондою") людство вперше змогло помилуватися півтисячі років тому. Відтоді її посмішка надихає багатьох митців. Який варіант вам найбільше до вподоби?

Чертезе - найбагатше румунське село 23.04.2015

Майже всі мешканці румунського селища Чертезе працюють за межами країни, а в рідному селищі зводять дорогі пишно оздоблені будинки.

3-D малюнки, до яких хочеться доторкнутися 24.02.2015

Італійський художник майже ідеально відтворює полотна Да Вінчі чи Караваджо. Але найбільше його надихають звичайнісінькі предмети побуту, які стають для нього об'єктами гіперреалістичного мистецтва.
Таємниця Мони Лізи: вчені наблизилися до розгадки?

Таємниця Мони Лізи: вчені наблизилися до розгадки? 10.08.2013

Хто вона – жінка, що її увічнив Леонардо да Вінчі у легендарній картині "Мона Ліза"? Італійські вчені вважають, що наблизилися до розгадки. Її має містити старовинна усипальниця у Флоренції.