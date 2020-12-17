Мона Ліза - картина італійського художника Леонардо да Вінчі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мона Ліза".

Леонардо да Вінча написав "Мона Лізу" між 1503 та 1506 роками. Деякі дослідники стверджують, що картина була написана між 1502 та 1503 роками. Повна назва цієї роботи "Портрет пані Лізи дель Джокондо". "Мона Ліза" зберігається в Луврі в Парижі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.