 Франція забороняє в′їзд з країн, що не є членами ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2021

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Новини

Франція забороняє в'їзд з країн, що не є членами ЄС

У зв'язку з швидким поширенням нових варіантів коронавірусу Франція вкотре посилила протиепідемічні заходи. Цього разу заборонено в'їзд і виїзд з країн, що не входять до ЄС.

Пандемія коронавірусу у Франції

Ухвалене урядом посилення обмежень передбачає також і закриття магазинів певних категорій

Уряд Франції ухвалив заборону на в'їзд і виїзд з країн, що не є членами Європейського Союзу. Відповідну заяву зробив увечері п'ятниці, 29 січня, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс у Парижі. Винятки робитимуться лише за наявності дуже вагомих причин для в'їзду до Франції з-за меж ЄС. За словами французького прем'єра, ці заходи набудуть чинності 31 січня. Вони стали відповіддю на стрімке поширення варіантів коронавірусу, що спостерігається останнім часом, додав міністр, передає інформагенція AFP.

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Крім того, посилення протиепідемічних заходів передбачає також цілковите закриття магазинів, котрі не торгують товарами першої необхідності, загальною площею 20 тисяч квадратних метрів і більше. Щодо культурних і спортивних об'єктів та закладів, ресторанів і кафе, у Франції вони закриті вже кілька місяців у рамках другого локадуну. Натомість школи та магазини, котрі торгують товарами першої необхідності, можуть працювати максимум до 18:00.

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Жан Кастекс також закликав посилити контроль за дотриманням комендантської години з 18:00 і боротьби з "незаконним" відкриття ресторанів.

Тим часом речник французького уряду повідомив, що на проведеному засіданні французьких урядовців за участі президента Еммануеля Макрона розглядалося кілька варіантів протидії пандемії, в тому числі й "дуже жорсткий локдаун".

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З початку року у Франції спостерігаються досить високі темпи поширення коронавірусу попри запроваджені раніше локдаун і комендантську годину з 18:00. Останнім часом щодня реєструється більше 20 тисяч нових випадків інфікування, і тиск на лікарні також зростає. Крім того, вірусологи застерігають щодо швидкого поширення британського варіанту коронавірусу, що значно більше заразний.

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