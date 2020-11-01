 У Франції смертність торік зросла на дев′ять відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

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Новини

У Франції смертність торік зросла на дев'ять відсотків

Минулого року у Франції від усіх причин померли понад 667 тисяч осіб. Особливо смертність зросла серед людей старше 65 років та в столичному регіоні Іль-де-Франс.

Минулого року смертність у Франції зросла майже на 10 відсотків

Минулого року смертність у Франції зросла майже на 10 відсотків

У Франції у 2020 році рівень смертності був на дев'ять відсотків вищим, ніж в попередні два роки. Про це у п'ятницю, 15 січня, повідомив Інститут статистики INSEE.

За його попередніми даними, протягом минулого року загалом у країні померли 667400 людей, що на 53900 більше, ніж у 2019 році. Найвища надлишкова смертність зафіксована в регіоні Іль-де-Франс з центром у Парижі, та на сході Франції, де два регіони особливо сильно постраждали від пандемії коронавірусу. 

"Смертність у Франції була позначена пандемією коронавірусу", - наголосили в INSEE, цитує інформагенція Reuters. При цьому, за даними інституту, вищий рівень смертності спостерігався лише серед людей від 65 років. Також в INSEE звернули увагу на те, що перша хвиля високої смертності на початку пандемії в березні та квітні була коротшою, ніж друга, що почалася у вересні.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 15 січня у Франції зафіксовано понад 2,9 мільйона випадків зараження коронвірусом, померли понад 69 тисяч осіб, в яких підтвердили інфікування. Напередодні уряд Франції оголосив про посилення карантинних обмежень з 16 січня.

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