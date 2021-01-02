Французькі політики обурені нелегальною рейв-вечіркою, вимагають від влади дій

Французькі правоохоронці продовжують розслідування справи щодо організації незаконної масової новорічної вечірки у закинутому ангарі в містечку Льєрон, що в регіоні Бретань. Як повідомила ввечері у суботу, 2 січня, прокуратура Ренна, взято під варту двох ймовірних організаторів вечірки, передає інформагенція dpa. Напередодні міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен пообіцяв організаторам жорстке покарання.

Поліцейські склали загалом понад 1600 протоколів про адміністративні правопорушення на учасників рейв-вечірки. Більш ніж 1200 з них стосуються порушень карантинних обмежень: недотримання комендантської години, неносіння масок та незаконної участі у масовому зібранні, ще понад 200 - обігу наркотичних речовин. Поліція вилучила також вантажний автомобіль, апаратуру та генератори.

Французькі політики обурені нелегальною рейв-вечіркою

Ця масова вечірка викликала обурення серед французьких політиків на тлі напруженої ситуації з поширенням коронавірусної хвороби в країні. Депутат Національних зборів з пропрезидентської партії "Республіка на марші" Флоріан Башельє написав у соцмережі Twitter, що ця вечірка "ганьбить нашу країну, медпрацівників, які невтомно працюють місяцями, і наших померлих". Він закликав владу негайно відновити порядок у країні, а органи юстиції - донести до порушників значення слова "відповідальність".

Депутатка парламенту Орор Берже, яка також належить до пропрезидентської партії, наголосила, що "не може бути й мови, аби купка людей змусила нас платити за їхні непослідовні дії", та закликала до систематичного контролю.

Вечірка викликала побоювання щодо сплеску нових заражень

На додачу до обурення, вечірка викликала занепокоєння щодо численних нових інфікувань коронавірусом. Служба охорони здоров'я Бретані закликали учасників вечірки негайно ізолюватися та зробити тести на коронавірус. Крім того, у Льєроні відкрили центр тестування, куди радять звернутися учасникам вечірки.

Нагадаємо, про масову незаконну вечірку у французькому містечку Льєрон стало відомо 31 грудня. На неї приїхали люди з різних регіонів Франції та з інших країн ЄС.

Поліція намагалася зупинити рейв-вечірку, але її учасники почали жбурляти каміння та пляшки у правоохоронців. Повідомляється про трьох постраждалих поліцейських. Також учасники вечірки спалили одну поліцейську автівку і пошкодили ще три.

Через пандемію коронавірусної хвороби у Франції діють жорсткі обмеження соціальних контактів. За рекомендацією уряду, навіть у новорічну ніч вдома збиратися мали б не більше шести дорослих. Під час комендантської години, яка діє з 20-ї вечора до 6-ї ранку, заборонено залишати своє помешкання без поважної причини.

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