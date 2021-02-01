У Парижі вводять нові обмеження через коронавірус

У Парижі та низці французьких регіонів запроваджують нові обмеження на тлі зростання кількості заражень коронавірусом. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс у четвер ввечері, 18 березня, передає агентство AFP.

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Серед обмежень - закриття усіх магазинів, які не продають товари першої необхідності. Також будуть заборонені поїздки між регіонами без суттєвих причин, їх дозволятимуть лише за наявності спеціальних документів.

Крім того, жителям Парижа та низки французьких регіонів на півночі і півдні країни буде заборонено відходити від своїх домівок більш, ніж на 10 кілометрів. При цьому їм дозволяється гуляти і займатися спортом в межах цього радіусу за умови наявності спеціального документу.

Водночас школи залишатимуться відкритими, а комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше - не з 18:00, а з 19:00.

Ці обмеження триватимуть щонайменше чотири тижні. Їх вводять через переповненість відділень інтенсивної терапії лікарень у найбільш постраждалих регіонах - столичному регіоні Іль-де-Франс, у департаментах Ер і Приморській Сені у Нормандії та у приморських департаментах Альп навколо Ніцци.

Показник щотижневої захворюваності у Парижі нещодавно зріс майже до 450 нових інфекцій на 100 тисяч жителів, що є майже вдвічі більшим за середній показник по країні.

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