 У Франції знову протестували проти закону про безпеку, затримано 140 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2020

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Новини

У Франції знову протестували проти закону про безпеку, затримано 140 осіб

Десятки тисяч французів знову протестували проти запланованого закону про безпеку, який забороняє поширювати фото і відео поліцейських під час виконання обов'язків. Цього разу жорстких сутичок вдалося уникнути.

У Парижі 12 грудня знову протестували проти законопроєкту про безпеку

У Парижі 12 грудня знову протестували проти законопроєкту про безпеку

Десятки тисяч людей у Франції в суботу, 12 грудня, знову вийшли на протести проти запланованого ухвалення закону про "всеосяжну безпеку". Якщо під час демонстрацій у дві попередні суботи виникали жорсткі сутички частини мітингувальників з поліцією, то цього разу протести пройшли здебільшого мирно, а кількість учасників виявилася меншою.

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За даними організаторів, на вулиці по всій країні вийшли близько 60 тисяч людей. Тим часом міністерство внутрішніх справ заявило про понад 26 тисяч демонстрантів. Організатори кажуть, що у Парижі протестували близько 10 тисяч людей, їх супроводжувала велика кількість поліцейських.

За даними міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, під час протестів було затримано 142 особи. Через численні арешти під час демонстрації у Парижі виникла напруженість, і правоохоронці ненадовго застосували водомети для розгону мітингувальників. Утім, великих інцидентів чи сутичок вдалося уникнути, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Всього ж у Парижі чергували три тисяч правоохоронців, що вдвічі більше, ніж тижнем раніше, коли вібулися серйозні сутички між агресивно налаштованими демонстрантами та поліцейськими.

У Парижі 12 грудня до охорони порядку під час акції протесту залучили близько трьох тисяч поліцейських

У Парижі 12 грудня до охорони порядку під час акції протесту залучили близько трьох тисяч поліцейських

Тим часом у Ліоні, де, за даними місцевої влади, на вулиці вийшли близько двох тисяч протестувальників, силовики застосували сльозогінний газ. Менші акції пройшли в Монпельє, де участь взяли близько 1800 людей, Страсбурзі, Ліллі, Бордо, Тулузі та Марселі.

Суперечливий законопроєкт про "всеосяжну безпеку"

Нагадаємо, 28 листопада, за даними МВС, у всій країні в акціях протесту взяли участь 133 тисячі людей, з них у Парижі - 46 тисяч. 5 грудня, за даними мінстерства, було більш ніж 52 тисячі учасників протестів у всій Франції, з них у Парижі - близько п'яти тисяч.

Приводом для протестів стали плани влади ухвалити новий закон щодо "всеосяжної безпеки", яким буде заборонено оприлюднювати фото чи відеозаписи поліцейських під час виконання службових обов'язків, якщо це становитиме загрозу для "фізичної чи психічної недоторканності" правоохоронців. За порушення заборони законопроєкт передбачає покарання у вигляді штрафу в 45 тисяч євро або позбавлення волі на один рік.

На думку критиків законопроєкту, він сприятиме приховуванню зловживань з боку поліції і обмежуватиме свободу преси.

Під тиском протестів та суспільного обурення у правлячій партії пообіцяли переробити законопроєкт. Однак поки невідомо, як саме його буде змінено.

У листопаді французьке суспільство збурили два відеозаписи, на яких зафіксовано жорсткі дії поліції. Зокрема, місцеві ЗМІ оприлюднили кадри, на яких поліцейські жорстоко б'ють чорного музичного продюсера Мішеля Зеклера. Незадовго до випадку з Зеклером суспільне обурення викликала жорстока поліцейська операція в Парижі під час демонтажу наметів, встановлених мігрантами на площі Республіки. 

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