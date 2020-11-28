Палаючі автомобілі та розбиті вітрини: у Парижі - чергові протести

У столиці Франції Парижі та в інших містах країни в суботу, 5 грудня, відбулися чергові масові акції протесту проти насильства з боку поліції. Початково профспілки закликали до демонстрацій проти соціальної нерівності цього дня, анонсувавши близько сотні акцій по всій країні.

На мітинг у Парижі зібралися кілька тисяч людей, серед яких були і прибічники руху "жовтих жилетів", повідомляє інформагентство AFP. Спершу акція проходила мирно. Демонстранти, зокрема, тримали в руках плакати з написами на кшталт "Франція, країна поліцейських прав", а також закликали відкликати законопроєкт про "всеосяжну безпеку".

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Утім, згодом під час мирної демонстрації виникли сутички із поліцією, під час яких окремі протестувальники палили автомобілі, трощили вітрини магазинів, зводили барикади і жбурляли каміння у правоохоронців.

Під час протестів у Парижі 5 грудня

Як повідомляє агентство Reuters, серед протестувальників виділялися групи осіб у чорному одязі із закритими обличчями, деякі з них мали при собі молотки, якими вони розбивали бруківку, яку потім жбурляли у вітрини магазинів і поліцію. Для придушення заворушень поліція використала сльозогінний газ. Під час акції протесту у Парижі, за даними міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, було затримано 22 особи.

Демонстрації цього дня пройшли також у Ліоні, Бордо, Тулузі та інших містах, вони мали переважно мирний характер.

Суперечливий законопроєкт про "всеосяжну безпеку"

Нагадаємо, це вже не перша акція протесту проти поліцейського насильства у Парижі й інших французьких містах. Так, минулої суботи у всій країні в акціях протесту взяли участь 133 тисячі людей, з них у Парижі - 46 тисяч.

Під час протестів у Парижі 5 грудня

Приводом для протестів стали плани влади ухвалити новий закон щодо "всеосяжної безпеки", яким буде заборонено оприлюднювати фото чи відеозаписи поліцейських під час виконання службових обов'язків, якщо це становитиме загрозу для "фізичної чи психічної недоторканності" правоохоронців. За порушення заборони законопроєкт передбачає покарання у вигляді штрафу в 45 тисяч євро або позбавлення волі на один рік.

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На думку критиків законопроєкту, він сприятиме приховуванню зловживань з боку поліції і обмежуватиме свободу преси.

Під тиском протестів та суспільного обурення у правлячій партії цього тижня пообіцяли змінити законопроєкт. "Ми збираємося запропонувати повний перегляд статті 24", - сказав Крістоф Кастанер, лідер фракції партії "Республіка на марші" у Національних зборах, після зустрічі з президентом країни Еммануелем Макроном. Стаття 24 передбачає покарання за оприлюднення фото та відеозаписів із поліцейськими.

У листопаді французьке суспільство збурили два відеозаписи, на яких зафіксовано жорсткі дії поліції. Зокрема, місцеві ЗМІ оприлюднили кадри, на яких поліцейські жорстоко б'ють чорного музичного продюсера Мішеля Зеклера. Незадовго до випадку з Зеклером суспільне обурення викликала жорстока поліцейська операція в Парижі під час демонтажу наметів, встановлених мігрантами на площі Республіки.

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