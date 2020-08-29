 ″Жовті жилети″ відновили протести: в Парижі були сутички з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Жовті жилети" відновили протести: в Парижі були сутички з поліцією

У Парижі деякі учасники акції протесту "жовтих жилетів" зіткнулися із поліцейськими. Правоохоронці затримали щонайменше 154 протестувальників.

Представники жовтих жилетів протестують в центрі Парижа

Представники "жовтих жилетів" протестують у центрі Парижа

Представники "жовтих жилетів" вийшли на попередньо затверджені акції протесту в Парижі та низці інших французьких міст у суботу, 12 вересня. Кілька сотень демонстрантів зібралися у центрі Парижа для дозволених маршів. Одна колона протестувальників рушила за дозволеним маршрутом, а інша відхилилася, і деякі її учасники почали підпалювати авто та сміттєві баки. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ, повідомляє інформагентство Reuters.

За даними поліції, правоохоронці затримали 154 осіб, 54 з них потім допитали. Також поліцейські вилучили ножі, лук, рукавички і маски, повідомляє новинна агенція dpa. Всього у районі міста, де відбулися сутички, перебували близько 1000 демонстрантів, передають місцеві ЗМІ.

Це була перша велика спроба проведення акцій протесту "жовтих жилетів" після літніх канікул у Франції, на тлі збільшення кількості інфікувань коронавірусом у країні.

Протести "жовтих жилетів" також анонсували в інших французьких містах - Марселі, Тулузі, Ліоні та Ліллі. Утім, влада міста Тулуза заборонила проведення протесту, посилаючись на коронавірусні обмеження та зростання кількості заражень у регіоні.

Читайте також: Макрон і "зелена хвиля" у Франції 

  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Коли все почалося?

    Акції "жовтих жилетів" тривають вже понад чотири тижні: 17 листопада в протестах взяло участь не менше 300 тисяч осіб. Вони відбуваються регулярно по суботах. Заворушення під час цих акцій стали найбільшими за останні десятиліття. Уряд мобілізував майже 90 тисяч поліцейських для забезпечення правопорядку.

  • Автомобільна заправка у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Чого вимагають демонстранти?

    Спочатку "жовті жилети" виступали проти зростання цін на бензин. Потім до їхніх вимог додалися зменшення податкового тягаря в цілому і підвищення заробітної плати, особливо мінімальної. За рік бензин у Франції подорожчав на 15 відсотків, дизельне паливо - на 23 відсотки. Податок на пальне мав на меті стимулювати французів більше користуватися громадським транспортом і купувати електромобілі.

  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Більшість французів підтримують протести

    Опитування французьких телеканалів показують, що 72 відсотки французів підтримують вимоги "жовтих жилетів". Водночас 85 відсотків респондентів висловилися проти застосування насильства.

  • Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Уряд пішов на поступки "жовтим жилетам"

    6 грудня уряд Франції відмовився від підвищення податків на автомобільне паливо. План бюджету на 2019 рік уже не передбачає цього кроку, оголосив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. За його словами, до кінця зимового сезону також не будуть підвищуватися тарифи на газ і електроенергію. "Жодні податки не виправдовують те, що під загрозою опинилася єдність нації", - додав Філіп.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Поступки уряду не спинили протестів

    Після того, як уряд запровадив мораторій на підвищення податків на паливо, мітингарі стали протестувати в цілому проти реформ уряду й президента країни Еммануеля Макрона. Мітингувальників влаштує тільки відставка уряду, заявив представник демонстрантів Крістоф Шаленсон.

  • Учасники протестів під час акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Акції не вщухають

    8 грудня у Франції поновилися масові акції протестів "жовтих жилетів". Під час безладів було затримано більше 1700 осіб, понад 100 поранені, серед них - 17 поліцейських. По всій країні протестували 136 тисяч осіб. "Жовті жилети" встрявали в сутички з поліцією й підпалювали автомобілі. Правоохоронці застосували бронетехніку, сльозогінний газ та водомети.

  • Протест жовтих жилетів у Брюсселі

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Протести "жовтих жилетів" перекинулися на Брюссель

    Приклад протестів французьких "жовтих жилетів" надихнув до виступів і невдоволених громадян у сусідніх із Францією країнах. 8 грудня схожі акції протесту відбулися й у столиці Бельгії Брюсселі. Бельгійська поліція заарештувала з метою перестороги 70 учасників протестної акції.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за кризу

    10 грудня президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на масові протести пообіцяв підвищити з 2019 року мінімальну місячну зарплату на 100 євро й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів. Він також оголосив плани не оподатковувати й не стягувати соціальні відрахування з доходів за понаднормову працю. Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за нинішню кризу.

  • Учасники акції жовтих жилетів у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Жорстокість і вандалізм

    Мітинги супроводжуються вандалізмом і проявами жорстокості. Травми отримали кількасот осіб, двоє загинули. Зафіксовано випадки мародерства. З міркувань безпеки багато музеїв та Ейфелева вежа досі зачинені. Пошкодження дістав і Український культурний центр у Парижі. У Франції перевіряють роль Росії у протестах. Речник Кремля заявляє, що Москва не втручається у внутрішні справи інших держав.

  • Скульптура на Тріумфальній арці, пошкоджена під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Понівечена Тріумфальна арка

    1 грудня у час протестів у Парижі зазнала серйозних пошкоджень Тріумфальна арка. Групі вандалів вдалося продертися в музейні приміщення, де вони "обезголовили" мармурову статую Наполеона, розтрощили вщент гіпсову скульптуру 1930-х років і розмалювали інтер'єри графіті. Перепало і статуї Маріанни - символа Франції.

  • Безлади у Франції під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Втрати для бізнесу

    Багато підприємств роздрібної торгівлі й готелі нарікають на збитки через зниження кількості туристів. Власники магазинів і ресторанів, що опинилися в районах проведення акцій, заявили про скорочення продажів на 20-70 відсотків. Найбільше постраждали магазини на Єлисейських полях, деякі з яких розграбували.

    Автор: Микита Баталов, Валерій Сааков


Дивитись відео 01:58

Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)

DW.COM

"Жовті жилети" протестували у Франції 15-ті вихідні поспіль: активність зросла

Французи вкотре вийшли на вулиці Парижа та інших міст країни з протестами проти політики уряду та Еммануеля Макрона. Це вже 15-та щотижнева акція "жовтих жилетів".  

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років.  

Також за темою

Frankreich | Treffen Citizens' Convention on Climate | Präsident Macron

Макрон застеріг Путіна від втручання в Білорусі 29.08.2020

Еммануель Макрон застеріг Володимира Путіна від російського військового втручання в Білорусі. За його словами, Париж не хоче бачити повторення того, що сталося в Україні шість років тому.

Frankreich Paris | Champs-Élysées mit Blick zum Triumphbogen

Макрон і "зелена хвиля" у Франції 06.07.2020

Зелені стали переможцями місцевих виборів у Франції. Громадянський рух вимагає від президента країни Еммануеля Макрона радикального захисту клімату. Однак жорсткіша екологічна політика може поглибити розкол країни.

Frankreich Gelbwesten Proteste in Paris

Протест "жовтих жилетів" у Тулузі переріс у сутичку з поліцією 13.04.2019

У Франції "жовті жилети" вийшли на чергові акції протесту. У Парижі демонстрація пройшла відносно спокійно, а в Тулузі переросла у сутичку демонстрантів з поліцією.

Реклама

Докладно

Поступки Володимира Зеленського у процесі мирного врегулювання на Донбасі вже неодноразово викликали протести в Україні

Як у Брюсселі дивляться на перемир'я на Донбасі

Згода Києва на спільну інспекцію поряд з селищем Шуми розпалила в Україні суперечки щодо поступок Росії.  

Сотні тисяч таксистів в Україні працюють нелегально (DW/A. Magazova)

Легалізація ринку таксі: що думають таксисти (відео)

Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Та чи хочуть вони цього?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  