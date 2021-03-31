Технічні проблеми: виступ Макрона на кліматичному онлайн-саміті перервав Путін

На кліматичному онлайн-саміті, організованому США, стався конфуз. Виступ президента Франції Еммануеля Макрона у четвер, 22 квітня, через технічну несправність був переваний промовою президента РФ Володимира Путіна.

Завчасно записане відеозвернення Макрона транслювалося, коли раптом державний секретар США Ентоні Блінкен сказав: "Дякую, пане президенте. Зараз я передаю слово президенту Російської Федерації Володимиру Путіну".

Путін, якого підключили у прямому ефірі через відео, найімовірніше був захоплений зненацька. Після цього була незручна пауза, поки глава Кремля нарешті заговорив. "У нас були технічні складнощі", - сказав Блінкен, вибачаючись після виступу Путіна, а потім знову транслював виступ Макрона.

Як пише агенція AFP, від самого початку віртуального саміту виникли технічні проблеми. Зокрема, виступ віцепрезидентки США Камали Харріс показали двічі.

Байден закликав до амбітнітних кліматичних цілей

Президент США Джо Байден під час свого виступу наголосив, що запросив 40 глав держав і урядів, щоб економічно найсильніші держави взяли на себе ініціативу у боротьбі з глобальним потеплінням.

Байден оголосив, що США до 2030 року скоротять викиди парникових газів на половину, порівняно з показниками 2005 року. Крім того, він закликав до більш амбітних цілей, зокрема щодо фінансування кліматичних програм. Байден запевнив, що США збільшать фінансування кліматичних програм.

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