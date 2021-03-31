 Технічні проблеми: виступ Макрона на кліматичному онлайн-саміті перервав Путін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Технічні проблеми: виступ Макрона на кліматичному онлайн-саміті перервав Путін

Причиною конфузу стала технічна несправність. До цього вже були інші проблеми - учасникам саміту довелося двічі заслухати одну й ту саму промову віцепрезидентки США Камали Харріс.

Президент РФ Володимир Путін бере участь у кліматичному онлайн-саміті

Президент РФ Володимир Путін бере участь у кліматичному онлайн-саміті

На кліматичному онлайн-саміті, організованому США, стався конфуз. Виступ президента Франції Еммануеля Макрона у четвер, 22 квітня, через технічну несправність був переваний промовою президента РФ Володимира Путіна.

Завчасно записане відеозвернення Макрона транслювалося, коли раптом державний секретар США Ентоні Блінкен сказав: "Дякую, пане президенте. Зараз я передаю слово президенту Російської Федерації Володимиру Путіну".

Путін, якого підключили у прямому ефірі через відео, найімовірніше був захоплений зненацька. Після цього була незручна пауза, поки глава Кремля нарешті заговорив. "У нас були технічні складнощі", - сказав Блінкен, вибачаючись після виступу Путіна, а потім знову транслював виступ Макрона.

Як пише агенція AFP, від самого початку віртуального саміту виникли технічні проблеми. Зокрема, виступ віцепрезидентки США Камали Харріс показали двічі.

Байден закликав до амбітнітних кліматичних цілей

Президент США Джо Байден під час свого виступу наголосив, що запросив 40 глав держав і урядів, щоб економічно найсильніші держави взяли на себе ініціативу у боротьбі з глобальним потеплінням.

Байден оголосив, що США до 2030 року скоротять викиди парникових газів на половину, порівняно з показниками 2005 року. Крім того, він закликав до більш амбітних цілей, зокрема щодо фінансування кліматичних програм. Байден запевнив, що США збільшать фінансування кліматичних програм.

Читайте також: Знову разом: США і ЄС об'єднують зусилля на захист клімату

Дивитись відео 02:37

Як німці опріснюють воду (31.03.2021)

Дивитись відео 01:58

Плавучі сонячні електростанції проти зміни клімату (16.03.2021)

DW.COM

Путін застеріг інші країни від перетину "червоних ліній" щодо РФ

Президент Росії Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів розповідав про нову зброю та погрожував іншим країнам.  

Також за темою

Russland Präsident Putin

Путін прийняв запрошення Байдена виступити на кліматичному саміті 19.04.2021

Президент Росії Володимир Путін виступить під час організованої США онлайн-зустрічі 22 квітня, повідомила пресслужба Кремля.

Brüssel EU-Klimapläne EU-Kommision Frans Timmermans

У ЄС погодили загальноєвропейський закон із захисту клімату 21.04.2021

Держави ЄС і Європарламент узгодили новий європейський закон, що передбачатиме зменшення викидів CO2 на 55 відсотків вже до 2030 року.

Frankreich | Paris | Videokonferenz Macron, Selenskyj und Merkel

Макрон після зустрічі з Зеленським має намір поговорити з Путіним 17.04.2021

У Єлисейському палаці повідомили про намір Еммануеля Макрона провести найближчим часом розмову з Володимиром Путіним щодо врегулювання на Донбасі.

Реклама

Докладно

Чи готує Росія наступ на Україну: на що вказують нові дані

Чи готувала Росія наступ на Україну: висновки аналітиків

Весь квітень Росія перекидала війська до кордонів з Україною та в Крим. Висновки аналітиків - в огляді DW.  

Прототип літака AS2 компанії Aerion Supersonic

Після Concorde: спроби створити надзвуковий авіалайнер

Розробляються надзвукові літаки, що можуть з'єднати Нью-Йорк і Лондон за лічені години. Які перспективи у цих проєктів?  