У Франції планують до липня скасувати майже всі карантинні обмеження

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 29 квітня, в інтерв'ю низці французьких регіональних ЗМІ розповів про план зняття обмежень, запроваджених у країні для боротьби з поширенням коронавірусу.

За словами Макрона, пом'якшення заходів буде поступовим - у чотири етапи. Починаючи з 3 травня, у Франції скасують заборону на пересування між регіонами, учні у школах зможуть знову повернутися до очного навчання.

Другий етап почнеться 19 травня, він передбачає зміщення початку комендантської години з 19:00 на 21:00 за місцевим часом. Ресторани і кафе зможуть відкрити свої тераси для відвідувачів. На цьому етапі буде дозволено відкритися магазинам, а також музеям, визначним місцям, кінотеатрам і театрам, але з обмеженнями за чисельністю відвідувачів.

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З 9 червня комендантська година розпочинатиметься ще пізніше - з 23:00. Ресторани і кафе почнуть приймати відвідувачів не тільки на терасах, а й у приміщеннях. Запрацюють спортзали. Очікується, що до Франції почнуть пускати іноземних туристів.

Четвертий етап настане 30 червня. У Франції буде скасовано комендантську годину, яка діє у Франції з осені 2020 року. При наданні спеціального "паспорта здоров'я" можна буде брати участь у будь-яких заходах, де присутні понад тисяча учасників.

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Президент також заявив про пришвидшення темпів вакцинації від коронавірусу. З першого травня зможуть зробити щеплення жителі країни від 18 років з надмірною вагою. За словами Макрона, йдеться про 2,3 мільйона осіб. Досі першу дозу вакцини отримали вже 15 мільйонів жителів Франції (з 67 мільйонів), дві дози отримали близько двох мільйонів людей.

Макрон наголосив, що країна має повернутися "до французького вміння жити", а життя не можна робити залежним лише від кривих перебігу інфекції, повідомляє інформагенція AFP.

За час пандемії у Франції виявили понад 5,5 мільйона випадків зараження коронавірусом, близько 103 тисяч людей померли від наслідків COVID-19.