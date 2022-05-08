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Бензин

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "бензин".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ФРН найбільше з лютого зростання цін на дизель серед країн ЄС

У ФРН найбільше з лютого зростання цін на дизель серед країн ЄС 08.05.2022

З 21 лютого до 25 квітня ціна на дизельне паливо в Німеччині зросла з 1,66 до 2,04 євро за літр, повідомляє медіагрупа Funke з посиланням на дані Єврокомісії.
Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін

Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін 03.05.2022

Громадяни отримають одноразові виплати, а компанії з енергоємним виробництвом - податкові послаблення. Раніше влада знизила податок на бензин на 30 центів за літр.
Погрози Лукашенка: чи обійдеться Україна без пального з Білорусі та РФ

Погрози Лукашенка: чи обійдеться Україна без пального з Білорусі та РФ 10.02.2022

У разі зупинки поставок пального з Білорусі і Росії Україні доведеться скрутно. Але чи зможе Мінськ дозволити собі піти на такий крок. І що могла б зробити Україна вже зараз для зменшення паливно-енергетичної залежності.
Ціни на бензин та дизпаливо у Німеччині побили рекорд 2012 року

Ціни на бензин та дизпаливо у Німеччині побили рекорд 2012 року 02.02.2022

Пальне у ФРН подорожчало до рекордних позначок. Експерти пов'язують це із підвищенням світових цін на нафту та геополітичними факторами: кризою довкола України і конфліктом у Ємені.

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (відео)

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (відео) 10.11.2021

Якою може бути відповідь на газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

Сім інноваційних ідей для захисту клімату (08.11.2021) 08.11.2021

Зменшення викидів CO2 - нині дуже модний вираз. Але як цього досягти? Ось 7 інновацій, які можуть змінити життя на планеті.

Вибух бензовозу в Сьєрра-Леоне: загинули майже 100 людей

Вибух бензовозу в Сьєрра-Леоне: загинули майже 100 людей 06.11.2021

Через вибух автоцистерни у столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні загинули близько 100 осіб. Приблизно стільки ж дістали поранення.
Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021)

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021) 04.11.2021

Якою може бути відповідь на дорогий газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

Електрокар, що підзаряджає сам себе в дорозі (19.10.2021) 19.10.2021

Австрійська компанія переобладнала Tesla, оснастивши електрокар генератором, який виробляє енергію з метанолу. Це дозволяє підзаряджати авто в дорозі. Мета - у перспективі зробити кліматично нейтральний автомобіль.

Злет цін на газ: чому Великобританії складніше втримувати удар, ніж ЄС

Злет цін на газ: чому Великобританії складніше втримувати удар, ніж ЄС 04.10.2021

Країни ЄС краще підготовлені до енергетичної кризи, ніж Великобританія. DW порівняла роль газу в електроенергетиці, розміри газосховищ і рівень залежності від спотових цін.

Великобританія заманює далекобійників візами (30.09.2021) 30.09.2021

Перебої з поставками бензину та порожні полиці супермаркетів - Великобританія потерпає від нестачі водіїв вантажівок. Аби зарадити проблемі, уряд планує видавати тимчасові візи усім, хто готовий сісти за кермо вантажівки.

Фоторепортаж: Заправити авто у Великобританії - завдання не з легких 30.09.2021

Заправити авто - у Великобританії нині це завдання не з легких. На багатьох автозаправках бракує пального. Це призводить як до драматичних, так інколи й до комічних ситуацій.
Фоторепортаж: Дефіцит бензину у Великобританії

Фоторепортаж: Дефіцит бензину у Великобританії 30.09.2021

Заправити авто - у Великобританії нині це завдання не з легких. На багатьох автозаправках бракує пального. Це призводить як до драматичних, так інколи й до комічних ситуацій.
Санкції Мінська проти Києва: що тепер з бензином, шоколадом та соками?

Санкції Мінська проти Києва: що тепер з бензином, шоколадом та соками? 06.07.2021

Як відбиваються на економіці України обмеження, запроваджені Білоруссю? Чи знайшли заміну білоруському бензину? Які авіакомпанії літають замість "Белавиа" над Україною? І що з українським шоколадом?

Як дівчина 18-метровим електробусом у Берліні керує (05.07.2020) 05.07.2021

Вона була 10 років перукаркою, а потім стала водійкою електробуса в Берліні. Чому 28-річна Фатіма Тібе змінила ножиці на кермо? І які особливості управління 18-метровим електробусом на вулицях німецької столиці?

Батареї для електрокарів: як акумулятори зробити багаторазовими (відео)

Батареї для електрокарів: як акумулятори зробити багаторазовими (відео) 26.06.2021

Кількість електромобілів у світі до кінця десятиліття може зрости з 8 до 116 мільйонів. При цьому давно постає питання: що робити з відпрацьованими акумуляторами? Виявляється, переробка літій-іонних батарей можлива.

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