Нижньогородський НПЗ в РФ частково не працює після атаки

На нафтопереробному заводі (НПЗ) компанії "Лукойл" в Нижньогородській області РФ після пожежі внаслідок атаки БпЛА у вівторок, 12 березня, зупинили найбільшу первинну установку з переробки нафти. Про це з посиланням на джерело на підприємстві повідомило російське видання "Ъ-Приволжье".

Водночас джерела в галузі на умовах анонімності повідомили агентству Reuters, що під час атаки зазнав пошкоджень головний блок перегонки сирої нафти (АВТ-6), що означає, що принаймні половина виробництва нафтопереробного заводу зупинена. У "Лукойлі" від коментарів відмовилися.

НПЗ в Нижньогородській області переробляє близько 15,8 мільйона тонн російської сирої нафти на рік або 5,8 відсотка від загального обсягу переробленої нафти, пише Reuters. За даними галузевих джерел, завод також виробляє близько 4,9 мільйона тонн бензину на рік, що становить 11 відсотків від загального обсягу в Росії, 6,4 відсотка дизельного палива, 5,6 відсотка мазуту та 7,4 відсотка авіаційного палива країни.

Уночі дрони атакували сім регіонів РФ

Нагадаємо, зранку 12 березня в міністерстві оборони Росії заявили, що Україна нібито атакувала територію Росії з використанням 25 безпілотників. В російському відомстві в дописі у Telegram стверджується, що сили російської ППО нібито перехопили і знищили дрони над Московською, Ленінградською, Бєлгородською, Курською, Брянською, Тульсткою і Орловською областями РФ.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін повідомив, що внаслідок атаки БпЛА сталося "загоряння на одній із установок з переробки нафти" на об'єкті паливно-енергетичного комплексу в Кстовській промзоні.

Водночас губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив про "падіння БпЛА", уточнивши, що нападу зазнав "об'єкт паливно-енергетичного комплексу", спалахнула пожежа. У пресслужбі уряду Орловської області повідомили, що спалахнув резервуар нафтосховища в Орлі, до гасіння пожежі залучили понад 60 осіб.

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Атаки дронів по НПЗ скоротили потужності РФ

У останні місяці Україна, вочевидь, збільшила кількість дронових атак на російську територію - здебільшого на прикордонні регіони, але також на Москву і Санкт-Петербург. Час від часу під ударом опиняються і інфраструктурні об'єкти. Зокрема, на початку лютого наслідок атаки дрона виникла пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії "Лукойл". Цей завод є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ теж траплялися пожежі. Зокрема, на початку травня 2023 року на заводі два дні поспіль ставалися загоряння. А на початку лютого 2024 року низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що безпілотники Служби безпеки України атакували два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ - Ільський і Афіпський. За даними джерела, на Ільському НПЗ тоді сталася масштабна пожежа, була уражена установка первинної переробки потужністю 3,6 мільйона тонн на рік.

У розвідці Великобританії вважають, що численні дронові удари, яких українські сили завдали по НПЗ на території Росії, ймовірно, призвели до тимчасового скорочення нафтопереробних потужностей РФ.

