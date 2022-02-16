 З 2035 року в Європі заборонять продаж авто з ДВЗ? Плани, факти, заперечення | Автомобіль | DW | 11.06.2022

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Автомобіль

З 2035 року в Європі заборонять продаж авто з ДВЗ? Плани, факти, заперечення

Електромобілі замість легкових автівок із двигунами внутрішнього згоряння: Європарламент проголосував за відмову не лише від бензину, дизеля та газу, а й від електропалива E-Fuels.

Символічне зображення електромобіля та зарядний кабель

Продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) у країнах Євросоюзу має завершитися у 2035 році. За таке рішення, яке розповсюджується на легкові автівки й легкий комерційний транспорт (повна маса до 3,5 тонни), у середу, 8 червня, проголосував Європарламент у Брюсселі. 339 депутатів були за, 249 - проти, 24 утрималися.

Це рішення законодавців, які тим самим підтримали ініціативи виконавчого органу ЄС - Європейської Комісії, поки що не є остаточним. Його треба погодити з усіма країнами-членами Євросоюзу. Очікується, що національні уряди визначать свою позицію до кінця червня. Після цього обидва органи ЄС мають спільно сформулювати компромісний варіант і ввести його в дію.

Заборона на продаж, але не на виробництво автомобілів з ДВЗ

Імовірність затвердження дати 2035 року, яку вже не раз пропонували, дуже висока, оскільки країни Євросоюзу, у принципі, повністю підтримують все більші зусилля Єврокомісії, спрямовані на захист клімату. Адже автомобільний транспорт відповідальний приблизно за 20 відсотків усіх викидів парникових газів у ЄС, причому левова частка емісії припадає саме на легкові автівки.

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Проте заборона на продаж нових автомобілів із ДВЗ на території Євросоюзу не означатиме одночасно й заборони на виробництво таких авто європейськими автовиробниками. Теоретично вони зможуть продовжувати випускати такі автівки навіть на своїх заводах у ЄС і експортувати їх у ті частини світу, де на них є попит. Проте значно ймовірніше, що автоконцерни просто перенесуть їхній випуск на свої заводи до країн, де (і якщо) автомобілі з бензиновими, дизельними й газовими моторами будуть, як і раніше, користуватися попитом.

Припинення продажів нових авто з ДВЗ не означатиме також заборони на використання куплених раніше автівок, хоча можливості для заправки та ремонту, а також перспективи подальшого продажу на вторинному ринку таких автівок, мабуть, (дуже) швидко погіршуватимуться.

Автовиробники Німеччини підтримують рішення Європарламенту

Більшість автовиробників у Європі повністю підтримує курс на відмову від ДВЗ, деякі компанії роблять це з певними застереженнями. При цьому слід підкреслити, що європейські виробники вбачають альтернативу в електромобілях, що працюють на батареях, - і мало чи навіть нічого не говорять про водневі легкові автівки, хоча, по суті, вони теж є електричними і теж не викидають в атмосферу парникових газів.

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Коментуючи рішення Європарламенту, найбільший у Європі автоконцерн Volkswagen назвав проголошену мету "амбітною, але досяжною". "Перехід на електромобільність незворотний. Вона є в екологічному, технологічному й економічному сенсі єдиною розумною можливістю якнайшвидше замінити двигуни внутрішнього згоряння", - зазначає керівництво VW й наголошує, що плани ЄС забезпечують підприємствам і споживачам надійний горизонт планування.

У штаб-квартирі іншого німецького автобудівника, Mercedes-Benz, агентству dpa заявили, що "у принципі вітають ухвалене рішення", яке "покладає на політиків обов'язок забезпечити відповідну зарядну інфраструктуру". Виробник Mercedes нагадує, що вже зараз пропонує сім різних електромобілів, і обіцяє, що "до 2030 року буде готовий усюди, де це дозволять ринкові умови, випускати виключно електричні моделі".

Європейський автопром сам прискорено відмовляється від ДВЗ

Водночас деякі європейські автовиробники, у тому числі й у Великобританії, яка не входить до ЄС, вже раніше оголосили, що самостійно вирішили припинити випуск автомобілів з ДВЗ цілком і повністю, до того ж у значно більш стислі терміни.

Так, транснаціональний концерн Stellantis має намір із 2024 року постачати на світовий ринок виключно електричні моделі італійської марки Lancia. Британська компанія Jaguar із 2025 року випускатиме лише електромобілі. Італійська компанія Fiat, що входить до Stellantis, збирається з 2027 року продавати в Європі тільки електромобілі, інший бренд концерну, німецький Opel, готується зробити такий крок у 2028 році.

Електричний Fiat 500 перед заводом франко-італо-американського концерну Stellantis в Турині

Електричний Fiat 500 перед заводом франко-італо-американського концерну Stellantis в Турині

Rolls-Royce, британська дочірня фірма німецького концерну BMW, перейде на виробництво виключно електромобілів у 2030 році, цього ж року від ДВЗ остаточно відмовиться Volvo, шведська дочірня фірма китайського концерну Geely. Дочірня фірма Volkswagen Audi має намір зробити це у 2033 році.

Одночасно з автовиробниками деякі європейські країни, не чекаючи на спільне рішення Євросоюзу, призначили власні дати відмови від ДВЗ. Норвегія, яка не входить до ЄС і на авторинку якої вже зараз близько 80 відсотків продажів припадають на електромобілі, запровадить заборону на нові легкові автівки з двигунами внутрішнього згоряння у 2025 році. У 2030 році продавати такі автомобілі заборонять члени ЄС Данія, Ірландія, Нідерланди, Словенія та Швеція, а також Ісландія.

Суперечки в Німеччині щодо електропалива E-Fuel

Своєю чергою уряд Німеччини підтримує запровадження заборони з 2035 року. Водночас партія лібералів (Вільна демократична партія Німеччини), що входить до правлячої коаліції, різко засудила рішення Європарламенту, але зовсім не через дату, а через намір депутатів заборонити не тільки паливо з викопної сировини - бензин, дизель та газ, - а й те, що називають електропаливом (E-Fuels).

Експериментальна установка з виробництва E-Fuels Технологічного інституту Карлсруе (KIT)

Експериментальна установка з виробництва E-Fuels Технологічного інституту Карлсруе (KIT)

Різні варіанти такого синтетичного палива можна виробляти шляхом електролізу води за допомогою відновлювальних джерел енергії, з'єднуючи потім отриманий зелений водень H2 з вуглекислим газом CO2. Відповідні експериментальні та дослідно-промислові установки особливо активно розроблялися й тестувалися останніми роками саме в Німеччині. Їхнє широке застосування дозволило б автобудівникам зберегти сам принцип двигунів внутрішнього згоряння й перевести мотори зі шкідливих для клімату нафтопродуктів та природного газу на більш екологічне відновлювальне паливо.

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Тому лідер німецьких лібералів, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив у четвер, 9 червня, що не може собі уявити підтримку рішення Європарламенту з боку Німеччини, якщо використанню екологічних видів рідкого палива у двигунах внутрішнього згоряння нового типу не дадуть реального шансу. Позиція його партії, озвучена також міністром транспорту Фолькером Віссінґом (Volker Wissing), така: важливо покласти край не ДВЗ, а викопному паливу.

Таку позицію повністю поділяє Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA). Очільниця цієї впливової підприємницької організації Гільдеґард Мюллер (Hildegard Müller) прямо заявила: "Для досягнення кліматичних цілей необхідні у тому числі E-Fuels". Зовсім іншої думки дотримуються екологічні організації, наприклад, Greenpeace: не треба намагатися штучно рятувати ДВЗ. Ще одна точка зору полягає в тому, що можливості виробництва E-Fuels обмежені й коштує воно дорого, тому електропаливо варто використовувати головним чином там, де особливо важко перейти на електромотори, перш за все в літаках.

Тож у Німеччині, на найбільшому автомобільному ринку Європи, далеко не головний аспект рішення Європарламенту викликав бурхливу політичну дискусію, наслідки якої поки що важко передбачити.

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  • Звичайна розетка мало придатна для заряджання електромобілів

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Звичайна розетка не дуже підходить

    Свій електромобіль можна зарядити і від звичайної побутової розетки напругою в 220 вольт. Утім, робити це рекомендовано лише в разі крайньої необхідності. Звичайна вилка має дуже малу зарядну потужність (близько 2,3 кіловата), а тому процес заряджання триватиме годинами. У цей час електромережа помешкання буде перевантажена, через що зростає ризик загоряння кабелю.

  • Трифазна розетка дозводить зарядити електромобіль швидше

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидше - від трифазної розетки

    Значно швидше зарядити електромобіль вдасться за допомогою трифазної розетки напругою 380 (400) вольт. Однак для заряджання від трифазної розетки потрібен спеціальний пристрій, який з'єднаний з електромобілем та регулює зарядну потужність.

  • Зарядна станція Wallbox значно пришвидшить заправку елктромобіля

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Спеціальна зарядна станція Wallbox для електромобілів

    Ще легше зарядити електромобіль, якщо ви встановили вдома зарядну станцію Wallbox. В принципі, це ніщо інше, як прикріплена на стіні спеціальна розетка для електрокарів. Але за її допомогою електромобіль можна зарядити в десять разів швидше. Виробників таких станцій чимало: від автокомпаній до постачальників струму. Знайти їх у продажу - не проблема.

  • Зарядні пункти у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заправка на узбіччі

    Дорогою "заправити" електромобіль можна також за допомогою зарядних пунктів: у Німеччині на сьогодні налічується понад 16 тисяч вільнодоступних пунктів, стверджують у галузевій асоціації. Близько 12 відсотків з них дозволяють швидку зарядку електрмообілів. Таким чином, на один пункт зарядки в Німеччині припадає приблизно 10 електромобілів. Такий показник рекомендувала і Єврокомісія.

  • Зарядні пункти для електромобілів у ФРН: уряд хоче 100 тисяч до 2020 року

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Віставання від плану

    На додачу до вже наявних зарядних пунктів по всій Німеччині мають до 2020 року з'явитися ще щонайменше 100 тисяч зарядних пунктів - саме такий план прописано у коаліційній угоді між правлячими партіями ХДС та СДПН. Однак до цього показника ще далеко: за два останніх роки міністерство транспорту ФРН хоч і дало дозволи на спорудження 16 тисяч, але ввели в експлуатації лише близько тисячі.

  • На зарядній станції Tesla Supercharger

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидко, швидше, найшвидше

    Автовиробники також будують свої зарядні станції, як-от Tesla. Однак "заправитися" безкоштовно - це вже в минулому. Тепер клієнти на Tesla Supercharger повинні платити. BMW та Porsche також планують будувати свої мережі зарядних станцій. Перший прототип має потужність 450 кіловат - утричі вищу, ніж Supercharger. Це дозволить за три хвилини зарядити електрокар на 100 кілометрів шляху.

  • Зарядна станція Ubitricity у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка від ліхтаря

    Швидко та недорого створити велику кількість зарядних пунктів має намір берлінський стартап Ubitricity, Для цього він планує переобладнти під зарядні станції стовпи вуличних ліхтарів. У Берліні в наступні два роки мають з'витися до тисячі таких зарядних пунктів. Такі пункти на базі ліхтарів вже є в Лондоні. Хто захоче зарядити електрмобіль у такий спосіб, повинен мати при собі спеціальний кабель.

  • Система для швидкої зарядки Технічного університету Ґраца

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Робот-заправник

    Досить неприємна ситуація, коли ви хочете "заправити" свій електрокар, а на загальнодоступній зарядці стоїть вже чиясь машина. І ще гірше, коли вона вже повністю зарядилася і не мала б займати місце. Вирішенням могли б стати автоматичні зарядні станції, на яких електромобілі "заправляли" б роботи. Саме над цим працюють дослідники з Технічного університету Ґраца, що в Австрії.

  • Автовиробники прагнуть, щоб електромобілі заправляли роботи.

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Автовиробники роблять ставку на роботів

    Інші дослідники теж працюють над розробкою роботів для заряджання електромобілів, як-от в Університеті Хемніца (на фото). Автоконцерн Volkswagen у співпраці з виробником роботів Kuka рік тому також представив відповідну розробку, а енергопостачальна компанія Innogy - робота-заправника у лютому цього року. Розробляє такі системи і Tesla.

  • Станція для заміни батарей в електромобілях від фірми nio

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заміна батареї: повна замість порожньої

    Зарядка триває надто довго? Тоді, можливо, варто просто замінити батарею. Китайський автовиробник nio розробив спеціальні гаражі, в яких роботи замінюють батареї. Триває увесь процес лише дві хвилини. 18 таких установок уже працюють. До 2020 року компанія повинна збудувати уздовж важливого транзитного маршруту з півночі на південь Китаю до 1100 таких станцій.

  • У майбутньому зарядити електромобіль можна буде і без кабелю

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядити без кабелю

    Технологія, яка вже доступна навіть для зубних щіток, у майбутньому має використовуватися і для електромобілів: індуктивна зарядка. Для "заправки" авто повинне зупинитися на спеціальному майданчику, струм буде передано бездротовим шляхом. А точно запаркувати електромобіль для зарядки допоможе автоматика. Над цим рішенням працюють такі автовиробники як Volkswagen, Mercedes, Porsche, Hyundai та Kia.

  • Renault та Qualcomm збудували у Франції тестову ділянку дороги для мобільної зарядки

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка під час їзди

    Ще більший комфорт забезпечить індуктивна зарядка, для якої не потрібно спеціально зупинятися. Автоконцерн Renault та виробник чіпів Qualcomm випробовують у Франції мобільну індуктивну зарядку. Тестову ділянку дороги обладнано магнітними коліями, батареї електромобілів мають заряджатися на швидкості в 100 кілометрів на годину. Над такою розробкою працює і стартап в Ізраїлі.

  • Мобільна зарядна станція фірми Chargery

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Рішення на крайній випадок

    ... а якщо все пішло не так - й зарядний пункт зайнятий, і робот поламався - то тоді за допомогою потрібно звернутися до мобільного сервісу із заряджання електрокарів. У ФРН співробітники стартапу Chargery за потреби швидко доставлять powerbank для знеструмленого авто, "заправлять" і відвезуть мобільний зарядний пристрій назад. Щоправда, повна зарядка триватиме до чотирьох годин.

    Автор: Інза Вреде, Андрій Пробитюк


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Докладно

Символічне зображення електромобіля та зарядний кабель

З 2035 року в ЄС заборонять продаж авто з ДВЗ? Плани і факти

Електромобілі замість легкових автівок із двигунами внутрішнього згоряння: Європарламент вимагає відмови і від E-Fuels.  

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