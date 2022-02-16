З 2035 року в Європі заборонять продаж авто з ДВЗ? Плани, факти, заперечення

Продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) у країнах Євросоюзу має завершитися у 2035 році. За таке рішення, яке розповсюджується на легкові автівки й легкий комерційний транспорт (повна маса до 3,5 тонни), у середу, 8 червня, проголосував Європарламент у Брюсселі. 339 депутатів були за, 249 - проти, 24 утрималися.

Це рішення законодавців, які тим самим підтримали ініціативи виконавчого органу ЄС - Європейської Комісії, поки що не є остаточним. Його треба погодити з усіма країнами-членами Євросоюзу. Очікується, що національні уряди визначать свою позицію до кінця червня. Після цього обидва органи ЄС мають спільно сформулювати компромісний варіант і ввести його в дію.

Заборона на продаж, але не на виробництво автомобілів з ДВЗ

Імовірність затвердження дати 2035 року, яку вже не раз пропонували, дуже висока, оскільки країни Євросоюзу, у принципі, повністю підтримують все більші зусилля Єврокомісії, спрямовані на захист клімату. Адже автомобільний транспорт відповідальний приблизно за 20 відсотків усіх викидів парникових газів у ЄС, причому левова частка емісії припадає саме на легкові автівки.

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Проте заборона на продаж нових автомобілів із ДВЗ на території Євросоюзу не означатиме одночасно й заборони на виробництво таких авто європейськими автовиробниками. Теоретично вони зможуть продовжувати випускати такі автівки навіть на своїх заводах у ЄС і експортувати їх у ті частини світу, де на них є попит. Проте значно ймовірніше, що автоконцерни просто перенесуть їхній випуск на свої заводи до країн, де (і якщо) автомобілі з бензиновими, дизельними й газовими моторами будуть, як і раніше, користуватися попитом.

Припинення продажів нових авто з ДВЗ не означатиме також заборони на використання куплених раніше автівок, хоча можливості для заправки та ремонту, а також перспективи подальшого продажу на вторинному ринку таких автівок, мабуть, (дуже) швидко погіршуватимуться.

Автовиробники Німеччини підтримують рішення Європарламенту

Більшість автовиробників у Європі повністю підтримує курс на відмову від ДВЗ, деякі компанії роблять це з певними застереженнями. При цьому слід підкреслити, що європейські виробники вбачають альтернативу в електромобілях, що працюють на батареях, - і мало чи навіть нічого не говорять про водневі легкові автівки, хоча, по суті, вони теж є електричними і теж не викидають в атмосферу парникових газів.

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Коментуючи рішення Європарламенту, найбільший у Європі автоконцерн Volkswagen назвав проголошену мету "амбітною, але досяжною". "Перехід на електромобільність незворотний. Вона є в екологічному, технологічному й економічному сенсі єдиною розумною можливістю якнайшвидше замінити двигуни внутрішнього згоряння", - зазначає керівництво VW й наголошує, що плани ЄС забезпечують підприємствам і споживачам надійний горизонт планування.

У штаб-квартирі іншого німецького автобудівника, Mercedes-Benz, агентству dpa заявили, що "у принципі вітають ухвалене рішення", яке "покладає на політиків обов'язок забезпечити відповідну зарядну інфраструктуру". Виробник Mercedes нагадує, що вже зараз пропонує сім різних електромобілів, і обіцяє, що "до 2030 року буде готовий усюди, де це дозволять ринкові умови, випускати виключно електричні моделі".

Європейський автопром сам прискорено відмовляється від ДВЗ

Водночас деякі європейські автовиробники, у тому числі й у Великобританії, яка не входить до ЄС, вже раніше оголосили, що самостійно вирішили припинити випуск автомобілів з ДВЗ цілком і повністю, до того ж у значно більш стислі терміни.

Так, транснаціональний концерн Stellantis має намір із 2024 року постачати на світовий ринок виключно електричні моделі італійської марки Lancia. Британська компанія Jaguar із 2025 року випускатиме лише електромобілі. Італійська компанія Fiat, що входить до Stellantis, збирається з 2027 року продавати в Європі тільки електромобілі, інший бренд концерну, німецький Opel, готується зробити такий крок у 2028 році.

Електричний Fiat 500 перед заводом франко-італо-американського концерну Stellantis в Турині

Rolls-Royce, британська дочірня фірма німецького концерну BMW, перейде на виробництво виключно електромобілів у 2030 році, цього ж року від ДВЗ остаточно відмовиться Volvo, шведська дочірня фірма китайського концерну Geely. Дочірня фірма Volkswagen Audi має намір зробити це у 2033 році.

Одночасно з автовиробниками деякі європейські країни, не чекаючи на спільне рішення Євросоюзу, призначили власні дати відмови від ДВЗ. Норвегія, яка не входить до ЄС і на авторинку якої вже зараз близько 80 відсотків продажів припадають на електромобілі, запровадить заборону на нові легкові автівки з двигунами внутрішнього згоряння у 2025 році. У 2030 році продавати такі автомобілі заборонять члени ЄС Данія, Ірландія, Нідерланди, Словенія та Швеція, а також Ісландія.

Суперечки в Німеччині щодо електропалива E-Fuel

Своєю чергою уряд Німеччини підтримує запровадження заборони з 2035 року. Водночас партія лібералів (Вільна демократична партія Німеччини), що входить до правлячої коаліції, різко засудила рішення Європарламенту, але зовсім не через дату, а через намір депутатів заборонити не тільки паливо з викопної сировини - бензин, дизель та газ, - а й те, що називають електропаливом (E-Fuels).

Експериментальна установка з виробництва E-Fuels Технологічного інституту Карлсруе (KIT)

Різні варіанти такого синтетичного палива можна виробляти шляхом електролізу води за допомогою відновлювальних джерел енергії, з'єднуючи потім отриманий зелений водень H2 з вуглекислим газом CO2. Відповідні експериментальні та дослідно-промислові установки особливо активно розроблялися й тестувалися останніми роками саме в Німеччині. Їхнє широке застосування дозволило б автобудівникам зберегти сам принцип двигунів внутрішнього згоряння й перевести мотори зі шкідливих для клімату нафтопродуктів та природного газу на більш екологічне відновлювальне паливо.

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Тому лідер німецьких лібералів, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив у четвер, 9 червня, що не може собі уявити підтримку рішення Європарламенту з боку Німеччини, якщо використанню екологічних видів рідкого палива у двигунах внутрішнього згоряння нового типу не дадуть реального шансу. Позиція його партії, озвучена також міністром транспорту Фолькером Віссінґом (Volker Wissing), така: важливо покласти край не ДВЗ, а викопному паливу.

Таку позицію повністю поділяє Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA). Очільниця цієї впливової підприємницької організації Гільдеґард Мюллер (Hildegard Müller) прямо заявила: "Для досягнення кліматичних цілей необхідні у тому числі E-Fuels". Зовсім іншої думки дотримуються екологічні організації, наприклад, Greenpeace: не треба намагатися штучно рятувати ДВЗ. Ще одна точка зору полягає в тому, що можливості виробництва E-Fuels обмежені й коштує воно дорого, тому електропаливо варто використовувати головним чином там, де особливо важко перейти на електромотори, перш за все в літаках.

Тож у Німеччині, на найбільшому автомобільному ринку Європи, далеко не головний аспект рішення Європарламенту викликав бурхливу політичну дискусію, наслідки якої поки що важко передбачити.

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