Кожен шостий електромобіль у світі вироблено у Німеччині

Кожен шостий електромобіль у світі сьогодні сходить з конвеєрів німецьких виробників. Про це свідчать результати дослідження ринку, проведеного консалтинговою компанією PwC, дані якого в неділю, 1 серпня, наводить інформагенція dpa.

Частка німецьких компаній в сегменті електромобілів у другому кварталі 2021 року зросла до 17 відсотків, а в сегменті плагін-гібридів (гібридних автомобілів з можливістю підзарядки від електромережі) - до 50 відсотків. Загалом концерни VW, BMW і Mercedes-Benz за першу половину 2021 року продали 246 тисяч електромобілів і 370 тисяч плагін-гібридів. Проте, згідно з даними PwC, домінують на ринку електромобілів сьогодні не німецькі, а китайські та американські виробники.

При цьому найвищий попит на такі автомобілі сьогодні спостерігається в Китаї. За перше півріччя 2021 року там було зареєстровано 980 тисяч електромобілів і 212 тисяч машин з гібридним двигуном. У другому кварталі 2021 року попит на електромобілі зріс в КНР на 11 відсотків, а на ключових європейських ринках - на 8 відсотків. "Якщо ж оцінювати продажі електромобілів по всьому світу, то 58 відсотків з них за цей період припадали на китайський ринок", - констатують експерти.

Читайте також: Audi прискорює перехід на виробництво електромобілів

У Німеччині тільки в другому кварталі 2021 року власниками була зареєстрована практично рівна кількість електро- і гібридних автомобілів: 84 тисячі та 85 тисяч відповідно. Загальна частка таких автомобілів на ринку становила в першому півріччі у ФРН 23 відсотки.

У США електромобілі поки малопопулярні

Тим часом в США частка на ринку нових електромобілів і гібридів становить зараз 3 відсотки. Експерти очікують, проте, що цей показник ще може зрости за рахунок системи заохочень для власників електромобілів, яку розробляє адміністрація президента США Джозефа Байдена, а також зростання свідомості американців в плані захисту навколишнього середовища.