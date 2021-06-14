Німецький автовиробник Audi, що входить до концерну Volkswagen, оголосив про конкретні плани стосовно відмови від виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Починаючи з 2026 року, всі нові моделі автовиробника будуть електромобілями, заявив керівник Audi Маркус Дюсманн (Marcus Duesmann) на кліматичній конференції в Берліні у вівторок, 22 червня. Таким чином, за його словами, Audi прискорює перехід на виробництво електромобілів.

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Очікується, що до 2025 року в лінійці Audi буде понад 20 моделей електромобілів. При цьому до 2033 року передбачається поступове згортання виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Утім, через високий попит в Китаї такі машини, ймовірно, продовжать випускати на місцевих партнерських заводах і після 2033 року, припустив глава Audi. За його словами, він не вірить у силу заборон, я вірить в успішність технологій і інновацій, повідомляє інфорагенція AFP.

Інші автовиробники теж перейдуть на електромобілі

Про плани згорнути виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння раніше вже оголосили декілька виробників. Шведська компанія Volvo має намір зробити це до 2030 року, американський концерн General Motors - з 2035 року. Виробник автомобілів Mercedes-Benz - концерн Daimler - планує повністю перейти на електромобілі до 2039 року, а материнський концерн Audi - Volkswagen - з 2040 року.

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