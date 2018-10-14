Чи заборонить Німеччина авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року?

У Німеччині знову спалахнула дискусія про те, чи варто забороняти продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) з метою прискорити перехід на більш екологічні альтернативні двигуни, передусім - електричні. Новий виток обговорення викликаний заявами двох впливових німецьких політиків - і двома знаковими закордонними подіями.

Каліфорнія заборонить ДВЗ заради захисту клімату та своїх пляжів

Одне з них сталося в Каліфорнії. Її губернатор Гевін Ньюсом оголосив 23 вересня, що з 2035 року каліфорнійська влада заборонить продаж нових легових авто і легких комерйційних авто з ДВЗ. У 2045 році заборону поширять на середні та важкі вантажівки з бензиновими та дизельними двигунами.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом

Влада найбільшого за населенням штату США пішла на такий крок для захисту не лише глобального клімату, але й безпосередніх інтересів власних жителів. "Через автомобілі не повинні танути льодовики та підвищуватися рівень Світового океану", адже це загрожуватиме пляжам та узбережжю Каліфорнії, підкреслив Гевін Ньюсом. До того ж, за його словами, "автомобілі не повинні посилювати лісові пожежі". А вони виявилися цього року на західному узбережжі США надзвичайно потужними, і губернатор явно пов'язує це з глобальним потеплінням.

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У Німеччині каліфорнійську ініціативу підтримав голова Федерального відомтсва охорони довкілля (UBA) Дірк Месснер (Dirk Messner). "Заборону реєстрації нових дизельних і бензинових автомобілів з 2035 року я вважаю гарною ідеєю", - заявив він виданням медігрупи Funke.

Та одна справа - слова державного захисника екології, зовсім інша - висловлювання прем'єр-міністра Баварії. Хто б не обіймав цю посаду, він незмінно лобіював у Німеччині інтереси автомобільної промисловості. Адже в цій федеральній землі розташовані штаб-квартири і головні заводу одразу трьох великих німецьких виробників легкових та вантажних автомобілів - BMW, Audi та MAN, не кажучи вже про численних постачальників компонентів для автопрому.

Можливий кандидат у канцлери Маркус Зедер подає сигнали Зеленим

Виступаючи 26 вересня з програмною промовою на з'їзді очолюваної ним баварської консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), який відбувся у режимі онлайн, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) на подив багатьох підкреслив, що він "рішуче за те, аби ми визначилися з остаточною датою" відмови від ДВЗ. І уточнив, що, слідом за Каліфорнією, вважає 2035 рік "дуже хорошою датою".

Голова уряду Баварії Маркус Зедер

Щоправда, на даний кризовий момент було б правильно допомогти галузі, ухваливши державну програму стимулювання продажів не лише електромобілів, але й найбільш сучасних і екологічних автомобілів з ДВЗ, додав Зедер, який і раніше відстоював таку точку зору, але не зміг переконати уряд Німеччини.

Далеко не всі в консервативному блоці ХДС/ХСС підтримали пропозицію баварського лідера про заборону ДВЗ до конкретної дати, хоча принципових заперечень проти прискореного переходу на електричні та водневі двигуни ні в кого немає. Зате ініціативу Маркуса Зедера похвалила партія "Союз 90/Зелені".

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Тут варто враховувати, що рівно за рік у Німеччині мають відбутися вибори до Бундестагу, і все явно йде до того, що наступна правляча коаліція у ФРН буде сформована блоком ХДС/ХСС та Зеленими. Тому за ініціативою баварського прем'єра цілком може стояти чіткий внутрішньополітичний розрахунок: заздалегідь підготувати підґрунтя для успіху майбутніх коаліційних переговорів, подавши потенційним партнерам сигнал про готовність підтримати одну з ключових вимог. Тим більше що Маркус Зедер розглядається зараз як один із можливих кандидатів на посаду канцлера ФРН.

Автосалон Auto China 2020: головні герої - електромобілі

Тож імовірність того, що в Німеччині уже наступної осені ухвалять рішення про заборону ДВЗ у легкових авто до 2035 року чи навіть раніше, останніми днями суттєво зросла. Утім, яким би не був наступний уряд ФРН, темпи переходу німецького автопрому на електричні двигуни буде визначати зовсім не він. Їх будуть задавати чи навіть диктувати найбільші експортні ринки авто Made in Germany. А це США, та ж сама Каліфорнія, та Китай.

Китай задає темпи перходу на електромобілі

Причому ринок Китаю більший, динамічніший, а тому зараз відіграє вирішальну роль. І цей ринок зробив стратегічну ставку на електромобільність, що переконливо підтвердила друга знакова міжнародна подія останніх днів: перший після початку пандемії міжнародний автосалон на планеті, який відбувається у Пекіні з 26 вересня до 5 жовтня - всі інші довелося скасувати через коронавірус.

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Головними героями виставки Auto China 2020, зазначають у повідомленнях зі столиці КНР німецькі ЗМІ, стали електромобілі. За п'ять років кожен четвертий автомобіль, що продається на китайському ринку, повинен бути на електричній тязі. Це приблизно чотири мільйони одиниць. Хто їх вироблятиме?

Головний експортний ринок для авто Made in Germany - Китай

У репортажі німецьких ЗМІ з автосалону в Пекіні та в коментарях експертів у ці дні незмінно зазначалося, що поки автобудівники Німеччини представлені на цьому напрямі розвитку світового автопрому досить скромно. "Досі у Volkswagen, Daimler та BMW лише незначна частка на великому китайському ринку електромобільності", - констатувала, приміром, економічна газета Handelsblatt. Щоправда, свою статтю вона присвятила детальній розповіді про те, як вони мають намір це змінити.

Китай - головний ринок електромобілів

"Китай - головний ринок автомобілів, причому з великим відривом, і тут дуже велика небезпека опинитися у хвості", - попередив керівник Центру автомобільного менеджменту (CAM) у Бергіш-Гладбаху Штефан Брацель (Stefan Bratzel). На його думку, "вже через один лише Китай німецьким автовиробникам слід було б приділяти набагато більше уваги електромобільності, оскільки конкуренція тут дуже сильна".

Іншими словами, для того аби зберегти і тим більше закріпити позиції на життєво важливому для всього німецького автопрому китайському ринку, тим же баварським автобудівникам BMW та Audi, як і всім іншим, доведеться найближчими роками посилено вкладати кошти у розвиток електромобілів. І, відповідно, скорочувати інвестиції у виробництво легкових машин із ДВЗ. Виходить що баварський прем'єр своєю пропозицією відмовитися від їхнього випуску з 2035 року зовсім не зрадив інтереси галузі: німецькі автобудівники самі до цього йдуть.