Воднева вантажівка Nikola: стартап хоче повторити успіх компанії Tesla

Електрична та екологічна революція в світовій автомобільній промисловості прискорюється, причому технологічні і фінансові імпульси вона надалі отримує зі США. Ілон Маск збурив галузь своїми легковими електромобілями Tesla, тепер його успіх має намір повторити не менш амбітний 38-річний Тревор Мілтон - цього разу перевівши на електричну тягу вантажний автотранспорт. Свій стартап він демонстративно назвав Nikola - не за прізвищем, а за іменем культового винахідника в галузі електротехніки Ніколи Тесли.

Акумуляторні батареї для вантажівок надто важкі

Як і каліфорнійський автовиробник Tesla, компанія Nikola з міста Фенікс у штаті Аризона має намір одночасно з випуском автомобілів розвивати і власну мережу заправок. Саме заправок, а не зарядних станцій, адже її електричні вантажівки отримуватимуть електроенергію не тільки і навіть не стільки з акумуляторних батарей, скільки з паливних елементів - електрохімічних пристроїв, що працюють на водні. Іншими словами, це будуть водневі вантажівки.

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Ставку на водень можна пояснити передусім тим, що багато експертів переконані: потужним вантажівкам потрібна була б настільки велика і, найголовніше, важка батарея, що це неминуче знизило б їхню вантажність, а отже й рентабельність. До того ж, для заправки воднем потрібно в рази менше часу, ніж для підзарядки електромобіля, та й дальність пробігу за використання водню помітно вища.

2017 року Tesla представила прототип електровантажівки Semi

Споріднює компанії Tesla та Nikola й той ажіотаж, який вони провокують на американській біржі технологічних компаній Nasdaq. Але якщо корпорація Ілона Маска вже давно є улюбленцем інвесторів, то дітище Тревора Мілтона - новачок на фондовому ринку. Вона вирішила вийти на біржу з метою залучити свіжий капітал лише на початку червня, що було досить сміливим рішенням на тлі глобальної рецесії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Біржева капіталізація Nikola та Tesla: конкуренти блякнуть

Утім, в засновника Nikola, як і в очільника Tesla, впевненості в собі виявилося достатньо, аби ризикнути - й виграти. На розвиток свого бізнесу він залучив 700 мільйонів доларів. Курс акцій молодої компанії одразу ж подвоївся, внаслідок чого біржова капіталізація Nikola Motor становила близько 20 мільйрдів доларів. Після цього Тревор Мілтон оголосив у Twitter, що його фірма коштує тепер більше корпорацій Ford чи Fiat Chrysler і навіть "наступає на п'ятки General Motors".

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Захмарні котирування акцій - ще одна схожість із корпорацією Tesla, біржова капіталізація якої в січні 2020 року вперше подолала позначку в 100 мільярдів доларів, а навесні перевищила 145 мільярдів доларів. Після цього виробник автомобілів став коштувати більше, ніж три німецьких автовиробники Volkswagen, Daimler та BMW разом. А зараз вартість Tesla перевищила 180 мільярдів доларів, тож вона, випередивши Toyota, стала найдорожчою автокомпанією на планеті.

Засновник Tesla Ілон Маск

Та в чому Nikola кардинально відрізняється від Tesla: заснований шість років тому виробник вантажівок поки що серійно нічого не виробляє і ні прибутку, ні навіть виручки не має. Тому вихід на біржу був здійснений шляхом злиття з компанією, яка вже котирується на Nasdaq. Ця досить рідкісна схема дозволила обійти багато звичних процедур перевірки та презентації, що передують лістингу.

Хайп навколо акції Nikola нагадує "бульбашку доткомів"

Досі компанія Nikola виробила лише декілька прототипів водневих вантажівок, які тестуються тепер на дорогах США. Минулого року вона почала будувати в аризонському Куліджі, приблизно за 80 кіломентів від Фенікса, автозавод потужність 50 тисяч вантажівок на рік, який має розпочати виробництво в 2023 році. При цьому компанія Тревора Мілтона, щоправда, вже має, згідно з її власними даними, портфель замовлень на 14 тисяч вантажівок, що має забезпечити їй до 2028 року виручку у десять мільярдів доларів. Один із майбутніх клієнтів - пивний гігант Anheuser Busch, що має намір виробити одразу 800 водневих вантажівок.

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Тож нинішній хайп навколо акцій компанії Nikola, що здійнявся на тлі злету цінних паперів Tesla, явно має спекулятивний характер і багато в чому нагадує "біржову бульбашку доткомів", що виникла наприкінці минулого століття через ейфорію навколо інтернет-компаній. Багато з них тоді не виправдали надій, збанкрутували, зникли. Тим не менш: тріумфальна хода більшості нинішніх лідерів глобальної інтернет-індустрії, що озолотили своїх акціонерів, почалася саме тоді.

Прототип вантажівки Nikola Truck Two тестується на дорогах США

І ось тепер, як бачимо, нестримну ейфорію на біржі Nasdaq викликають акції виробників автомобілів з альтернативними двигунами без викидів парникових газів до атмосфери. Причому, це досить симптоматично, що Nikola захоплює спекулянтів та інвесторів саме тим, що збирається переводити на водень не легкові, а вантажні машини.

Американські венчурні інвестори повірили у водень

Схоже, в Америці, як і в Німеччині, стала панувати думка, що у водневих технологій у галузі вантажних автоперевезень набагато більше перспектив, тоді як азійські автовиробники надалі вірять, що майбутнє мають так само й легкові водневі автомобілі: в Японії розширюють випуск седана Toyota Mirai, у Південній Кореї - позашляховика Hyundai Nexo.

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У будь-якому разі, феноменальний злет акцій стартапу Nikola свідчить, що водневий бум, який набирає обертів в Азії та Європі, починає охоплювати й США, де венчурні фонди та інвестори, котрі спеціалізуються на високоризикованих інвестиціях в інноваційні технології, переконливо продемонстрували зараз готовність вкладати значні кошти в розвиток водневих технологій. І ця готовність тепер навряд чи зникне, навіть якщо конкретний амбітний підприємець підірветься.

Легковий водневий автомобіль Toyota Mirai

Адже напрямок руху залишиться. Причому під час поширення водню на автомобільний транспорт американські та німецькі компанії зможуть непогано доповнювати одна одну. І річ тут не лише в тому, що Nikola використовуватиме паливні елементи, в розробці яких брала участь фірма Bosch.

Шанс для німецької техніки виробництва "зеленого водню"

Уряд Німеччини ухвалив у червні "Національну водневу стратегію", одна з найважливіших цілей якої - підтримати розвиток і майбутній експорт німецьких технологій виробництва "зеленого водню" методом електролізу. Таке обладнання цілком може знадобитися тим 700 водневим заправкам, які Тревор Мілтон збирається збудувати в США та Канаді протягом найближчих восьми років.

Зокрема й для того, аби обслуговувати там пікапи, які працюватимуть на водні. Прототип такої легкої вантажівки Nikola уже представила. 29 червня компанія має намір розпочати прийом замовлень на неї.