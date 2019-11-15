Tesla і ко: токсичне сміття для України?

Електромобілі ощадливі, прості у технічному обслуговуванні і не забруднюють повітря. Їздити на електричному авто в Україні стає модним. Зокрема, президент Володимир Зеленський регулярно записує відеозвернення до виборців, сидячи за кермом американського електромобіля Tesla. Якщо новеньку Tesla вартістю від 56 тисяч доларів собі можуть дозволити далеко не всі, то на дешевші електроавто - передовсім вживані - дедалі частіше пересідають навіть таксисти. 2019 року в Україні, за даними Федерації роботодавців автомобільної галузі, зареєстрували 7700 електромобілів. Це на 39 відсотків більше, ніж роком раніше. Стрімкий розвиток попиту на електромобілі підвищує нагальність питання про безпечну утилізацію акумуляторів, які відпрацювали свій ресурс. Тим більше, що левова частка електроавто, які імпортуються в Україну - вживані.

Небезпечне електросміття

Літій-іонні акумулятори для автомобілів після п'яти-восьми років експлуатації відчутно втрачають ємність. Більшість батарей, за даними виробників, за 10 років втрачають 25-30 відсотків ємності, що робить їх непридатними для роботи в автомобілі.

Володимир Зеленський любить спілкуватись з народом, сидячи за кермом Tesla

Невдовзі Україна може постати перед проблемою утилізації тисяч акумуляторів, які є високотоксичним сміттям через вміст важких металів, таких як ртуть, кадмій і свинець. Ці метали можна переробити для вторинного використання, а решту речовин - безпечно утилізувати.

Однак це можливо лише на високотехнологічних заводах. Такі досі є не в усіх країнах ЄС, хоча у Євросоюзі вже більше десяти років діє законодавство, яке зобов'язує виробників приймати відпрацьовані промислові й автомобільні батареї та передавати їх на безпечну утилізацію. Найбільше таких заводів у Німеччині, а саме - шість. Таку інформацію DW надали у німецькому Федеральному відомстві захисту довкілля. Ще два великих заводи є у Франції, по одному у Бельгії та Фінляндії. Батареї з країн, де немає заводів з утилізації, мають бути належним чином вивезені та утилізовані закордоном.

Читайте також: Електромобілі та захист клімату: екологічні міфи і реалії

В Україні дотепер немає жодного заводу, який би мав сертифікат на безпечну переробку та утилізацію батарей. Немає навіть правової бази, яка регулювала би вимоги до такої сертифікації. "На сьогодні в Україні питання утилізації батарей автомобілів законодавчо не врегульовано", - констатувало міністерство енергетики й захисту довкілля, відповідаючи на запит DW.

Акумулятор електромобіля на заводі з переробки у Німеччині

У пресслужбі відомства зазначили, що очікують на ухвалення Верховною Радою ще цієї весни рамкового документу - Закону про управління відходами, після чого можна буде перейти до ухвалення закону "Про батареї і акумулятори". Цей закон ще минулої осені був зареєстрований у парламенті, однак досі не розглянутий навіть профільним комітетом. Документ має наблизити українське законодавство до законодавства ЄС, зобов’язати споживачів здавати батареї на утилізацію, а виробників - безкоштовно приймати і відправляти на екологічно безпечну утилізацію.

Хто платитиме?

На даний момент в Україні можна здати використані батареї лише у сервісних центрах тих виробників, які офіційно продають нові автомобілі через українських дилерів. Дотепер свої електромобілі на український ринок вивели лише компанії Renault, BMW і Hyundai. Але близько трьох чвертей електромобілів, які ввозяться в Україну - вживані. І завозяться вони не через офіційних дилерів. Зокрема, найпопулярніша в Україні модель - Nissan Leaf - взагалі офіційно не продається в Україні. "Ніссан Мотор Україна не відповідає за якість Nissan Leaf, які були завезені до України неофіційно, а також за утилізацію батарей таких автомобілів", - повідомив DW речник українського представництва Nissan Володимир Іванов.

У компанії Renault, яка офіційно продає в Україні електромодель Zoe, повідомили, що безкоштовно приймають батареї лише тих автомобілів, які були офіційно продані через власну дилерську мережу. Натомість батареї від вживаних авто, які були неофіційно завезені з-за кордону, у Renault не приймають і не хочуть брати на себе відповідальність за них.

Представництво Renault в Україні не хоче утилізувати батареї від Zoe, куплені не в офіційного дилера

Якщо в Україні буде адаптоване до європейського законодавство, то виробників зобов'яжуть через дилерів приймати батареї всіх електромобілів - де б вони не були куплені.

В українському представництві Renault з таким підходом не згодні. "Державі ж добре відомо, що утилізація літій-іонних батарей відсутня в країні. Ми вважаємо, що держава не може покладати відповідальність на "Рено Україна" за батареї вживаних автомобілів за законом", - зазначила у коментарі DW речниця компанії Анна Сібекіна.

У компанії "АВТ Баварія", яка є офіційним імпортером автомобілів BMW, також не хочуть безкоштовно відправляти до Німеччини на утилізацію батареї авто, неофіційно ввезених в Україну. "У цьому випадку власник батареї повинен сам сплатити усі витрати на повернення батареї на завод", - зазначила речниця компанії Єлизавета Кутова. Скільки саме коштує така послуга, представниця "АВТ Баварія" не уточнила.

Недешеве задоволення

Вивозити батареї закордон - задоволення не з дешевих. "Для відповідного правилам транспортування батарей наприкінці їхнього життєвого циклу потрібні спеціальні знання транспортників і сторони, що приймає, спеціальні ємності і маркування. Транспортування небезпечних вантажів має відбуватися у відповідності до Європейської угоди про міжнародне транспортування небезпечних вантажів дорогами загального користування (ADR)", - пояснили DW у німецькому Федеральному відомстві захисту довкілля.

У відомстві наголошують, що і транспортування, і утилізація потребують особливої обережності, зокрема через небезпеку коротких замикань і перегріву батарей. Підвищені заходи безпеки при транспортуванні акумуляторів необхідні у разі їх механічного пошкодження, зокрема внаслідок аварій: батарея може перегрітися і зайнятися. Крім того, можливий витік їдких, отруйних і канцерогенних хімічних речовин.

Tesla без представництва і зобов'язань

Як свідчить аналіз митних декларацій у базі Importgenius, левова частка ввезених в Україну електромобілів - вживані авто зі Сполучених Штатів. За номерами кузова можна простежити, що авто зазвичай купуються на онлайн-аукціонах битих авто. Оскільки торговці з України бачать лише фотографії автомобіля, встановити, чи була пошкоджена під час аварії батарея - неможливо. В Україні завезені автомобілі рихтуються і продаються у кілька разів дорожче.

Читайте також: Спорудження гігафабрики Tesla під Берліном далеко не всім до смаку

Особливо привабливим є імпорт аварійних автомобілів Tesla. На аукціонах у США битий автомобіль цієї марки можна купити за 13-20 тисяч доларів і після ремонту продати в Україні за 30-50 тисяч. Такі цифри випливають з аналізу авто за номером кузова в архівах аукціонів і на українських сайтах з продажу автомобілів.

За даними Федерації роботодавців автомобільної галузі, автомобілі Tesla вийшли 2019 року на друге місце за продажами електромобілів в Україні із часткою ринку у 15 відсотків.

У європейському представництві компанії Tesla не відповіли на запит DW щодо того, куди українці можуть здати відпрацьовані або пошкоджені батареї. Компанія Tesla не має в Україні ані представництва, ані офіційного дилера. Це означає, що навіть після ухвалення закону про обов’язкову безкоштовну утилізацію батарей, звертатися українцям буде нікуди. А витрати на утилізацію батарей, якщо законопроєкт ухвалять у нинішній редакції, ляжуть на плечі тих небагатьох виробників, які офіційно продаватимуть в Україні електромобілі.

У компанії Tesla не відповіли на запит DW про утилізацію батарей в Україні

"Питання - не на часі"

Натомість підприємці, які неофіційно завозять в Україну автомобілі Tesla, про ризики для довкілля і відповідальність виробників воліють не говорити. "Це питання - не на часі. Вживані акумулятори після використання в авто ще довго можна використовувати на інших об'єктах", - зазначив у розмові з DW Назар Шимоне-Давида, координатор Tesla Club Ukraine. Він імпортує нові Tesla з європейського заводу через польську компанію, не маючи статусу офіційного дилера.

Справді, після використання в автомобілі акумулятори можна використовувати до десяти років як накопичувачі енергії, наприклад, на промислових об’єктах. Компанія BMW, наприклад, збирає відпрацьовані батареї зі своїх автомобілів i3 на заводі в Лейпцигу, де використовує їх у перемішку з новими акумуляторами для накопичення енергії з сонячних батарей, встановлених на заводі. Як повідомили DW в "АВТ Баварія", саме в такий спосіб згодом використовуватимуться і відпрацьовані батареї з офіційно проданих в Україні BMW і3.

Везти за кордон? Чи може викинути?

Що ж робити з "неофіційними" батареями? Наприклад, від Tesla. Назар Шимоне-Давида радить пробувати продати. Це, утім, може бути складно у випадку батареї, пошкодженої під час аварії. "Якщо буде треба, покупець зможе здати батарею у Польщі", - каже продавець "польських" Tesla.

Поки ж питання відповідальності автовиробників за всі ввезені в Україну батареї не вирішене, найбільш реалістичним сценарієм може виявилися викидання на сміттєзвалища.