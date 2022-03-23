 Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2022

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Економіка

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера

Своїми електромобілями Made in Germany Ілон Маск кидає виклик німецьким автобудівникам і наближає відмову Європи від двигунів внутрішнього згоряння.

Канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Tesla Ілон Маск на церемонії запуску гігафабрики у Грюнгайді

Канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Tesla Ілон Маск на церемонії запуску гігафабрики у Грюнгайді, 22 березня 2022

Ілон Маск досяг свого. Коли в листопаді 2019 року глава Tesla оголосив на гламурному заході в Берліні (він був одним з лауреатів премії "Золоте кермо"), що вирішив побудувати перший у Європі завод своєї корпорації поблизу столиці Німеччини і що на спорудження цієї гігафабрики потужністю 500 тисяч електромобілів знадобиться не більше двох років, у реалістичність такого плану повірили лише одиниці.

Численні скептики вважали заяву улюбленця біржовиків лише банальним піаром, а шанувальники харизматичного американського підприємця з сумом вказали на неповоротку німецьку бюрократію з її нескінченними дозвільними процедурами. І, звичайно, згадали про новий берлінський аеропорт BER, на спорудження якого пішли 14 років.

Tesla побудувала гігафабрику в рекордні для Німеччини терміни

І ось 22 березня 2022 року за якихось три десятки кілометрів від цього символу німецького довгобуду Ілон Маск передав першим 30 покупцям електричні кросовери Tesla Model Y, які щойно зійшли з конвеєра, вартістю від 60 до 67 тисяч євро. Для участі у цьому урочистому заході до нового німецького автомістечка Грюнгайде приїхали канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck), прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войдке (Dietmar Woidke).

Ілон Маск на відкритті гігафабрики Tesla у Грюнгайде під Берліном

Ілон Маск на відкритті гігафабрики Tesla у Грюнгайде під Берліном

Офіційний запуск гігафабрики Tesla став для Німеччини знаковою подією з кількох причин. Наполегливому американському підприємцю, готовому йти на ризик і навіть напролом (будівництво почалося на підставі попередніх дозволів і закінчилося до формального отримання всього комплекту потрібних документів) вдалося довести, що за активної підтримки влади спорудження величезного заводу трохи більше як за два роки можливе сьогодні не тільки в Америці чи Китаї, а й у ФРН. "Німеччина може бути швидкою", - з гордістю заявив у своєму виступі у Грюнгайде Олаф Шольц.

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Tesla Model Y вже випускають у Каліфорнії та в Шанхаї

Звичайно, після урочистої церемонії пуску конвеєра підприємству ще знадобиться кілька місяців, щоб вийти на проєктну потужність, але тепер навряд чи хтось сумнівається, що голова та менеджери Tesla впораються і з цим завданням. Тим більше, що на гігафабриках у Каліфорнії та Шанхаї вже накопичено досвід з випуску Model Y. Це прискорить налагодження технологічних процесів, хоча рівень автоматизації виробництва на німецькому підприємстві вищий, ніж на китайському.

Територія гігафабрики Tesla у Грюнгайде розкинулася на 300 гектарів

Територія гігафабрики Tesla у Грюнгайде розкинулася на 300 гектарів

Щоправда, виробничі плани можуть дещо постраждати через перебої у постачанні сировини або окремих деталей, спричинених як порушеннями глобальних логістичних ланцюжків, так і війною Росії проти України та міжнародними санкціями проти РФ.

Але експерти вказують на специфіку закупівельної політики Tesla: компанія заздалегідь уклала контракти з виробниками сировини, наприклад, в Австралії та США, до того ж вона менше, ніж інші представники галузі, покладається на постачальників і вважає за краще сама виробляти необхідні компоненти. Так, тепер Tesla поруч із заводом, що почав роботу, споруджує у Грюнгайде власну фабрику з виробництва акумуляторних батарей.

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Ілон Маск кинув виклик німецьким автобудівникам із преміум-сегменту

Проте знакове значення нового підприємства полягає далеко не лише у рекордних темпах його спорудження. Рішення Ілона Маска розмістити першу європейську гігафабрику саме у Німеччині тут сприйняли як ознаку великої довіри до досвіду та ноу-хау німецької автомобільної промисловості. Завод у Грюнгайде, поза сумнівом, ще більше зміцнить потенціал та міжнародні позиції цієї ключової галузі економіки ФРН.

Водночас прихід Tesla до Німеччини з великим виробництвом означає прямий виклик традиційним німецьким автобудівникам, особливо тим, що орієнтовані на преміум-сегмент. Їм доведеться кинути багато сил і коштів на протистояння такому грізному та динамічному конкурентові.

Фірмові станції підживлення Tesla у Берліні

Фірмові станції підживлення Tesla у Берліні

Вельми показово, що за два тижні до урочистостей у Грюнгайде найбільший автоконцерн Європи Volkswagen остаточно затвердив інвестиційний проєкт у розмірі 2 мільярдів євро зі спорудженням у Вольфсбурзі поруч зі своїм головним заводом підприємства з випуску принципово нового масового електромобіля Trinity з елементами автоматизованого кермування. Щоправда, на це будівництво керівництво VW відвело цілих чотири роки.

А за тиждень до відкриття гігафабрики керівництво BMW повідомило, що дедалі більш оптимістично оцінює перспективи автомобілів, які працюють виключно на електричній тязі, і тепер виходить з того, що електромобілі становитимуть щонайменше половину продажів концерну не в 2030 році, як досі вважали, а раніше.

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Східна Німеччина стає центром виробництва електромобілів

Таким чином, поява в Німеччині гігафабрики Tesla дала не просто потужний імпульс розвиткові всього німецького автопрому - вона різко прискорила і без того переорієнтацію галузі, що йде швидкими темпами, від двигунів внутрішнього згоряння (ДВС) на електродвигуни. По суті, 22 березня 2022 року на авторинку Німеччини остаточно розпочалася нова ера - ера масового переходу на електромобілі. І не тільки на ринку Німеччини: випускаючи по півмільйона машин на рік, новий завод забезпечуватиме ними всю Європу.

Противники будівництва гігафабрики Tesla на демонстрації протесту з нагоди її відкриття

Противники будівництва гігафабрики Tesla на демонстрації протесту з нагоди її відкриття

Причому у ФРН основними центрами з виробництва та експорту електромобілів стали зараз підприємства на сході країни: у Грюнгайде (Tesla), у Цвіккау та Дрездені (Volkswagen), у Лейпцигу (BMW та Porsche) та Берліні (Mercedes-Benz). Тому знаковість гігафабрики, що зараз відкрилася, де поки працюють близько 3 тисяч людей, а в перспективі працюватимуть близько 12 тисяч, полягає ще й у тому, що вона перетворюється зараз чи не на найяскравіший символ економічного підйому на території колишньої НДР, яка довго страждала від деіндустріалізації після краху соціалізму.

Хоча, звісно, ​​є інші символи промислового відродження Східної Німеччини. Наприклад: потужні вітропарки. Великою мірою завдяки ним Ілон Маск при виборі місця для свого європейського виробничого майданчика зробив ставку на федеральну землю Бранденбург: він хотів, щоб гігафабрика працювала на відновлюваній енергії.

Незважаючи на цей яскраво виражений екологічний імпульс, проти спорудження заводу Tesla на площі 300 гектарів протестували як останні два роки, так і в день його відкриття різні організації захисників природи. Вони побоюються, що споживання підприємством великих обсягів води призведе до забруднення прилеглих водойм і ґрунтових вод. Отже, підприємство в Грюнгайде буде тепер під пильним наглядом не лише конкурентів, а й громадськості.

Дивитись відео 01:14

Завод "Тесла" у Німеччині: які проблеми чекають на Ілона Маска (22.12.2020)

  • Звичайна розетка мало придатна для заряджання електромобілів

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Звичайна розетка не дуже підходить

    Свій електромобіль можна зарядити і від звичайної побутової розетки напругою в 220 вольт. Утім, робити це рекомендовано лише в разі крайньої необхідності. Звичайна вилка має дуже малу зарядну потужність (близько 2,3 кіловата), а тому процес заряджання триватиме годинами. У цей час електромережа помешкання буде перевантажена, через що зростає ризик загоряння кабелю.

  • Трифазна розетка дозводить зарядити електромобіль швидше

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидше - від трифазної розетки

    Значно швидше зарядити електромобіль вдасться за допомогою трифазної розетки напругою 380 (400) вольт. Однак для заряджання від трифазної розетки потрібен спеціальний пристрій, який з'єднаний з електромобілем та регулює зарядну потужність.

  • Зарядна станція Wallbox значно пришвидшить заправку елктромобіля

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Спеціальна зарядна станція Wallbox для електромобілів

    Ще легше зарядити електромобіль, якщо ви встановили вдома зарядну станцію Wallbox. В принципі, це ніщо інше, як прикріплена на стіні спеціальна розетка для електрокарів. Але за її допомогою електромобіль можна зарядити в десять разів швидше. Виробників таких станцій чимало: від автокомпаній до постачальників струму. Знайти їх у продажу - не проблема.

  • Зарядні пункти у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заправка на узбіччі

    Дорогою "заправити" електромобіль можна також за допомогою зарядних пунктів: у Німеччині на сьогодні налічується понад 16 тисяч вільнодоступних пунктів, стверджують у галузевій асоціації. Близько 12 відсотків з них дозволяють швидку зарядку електрмообілів. Таким чином, на один пункт зарядки в Німеччині припадає приблизно 10 електромобілів. Такий показник рекомендувала і Єврокомісія.

  • Зарядні пункти для електромобілів у ФРН: уряд хоче 100 тисяч до 2020 року

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Віставання від плану

    На додачу до вже наявних зарядних пунктів по всій Німеччині мають до 2020 року з'явитися ще щонайменше 100 тисяч зарядних пунктів - саме такий план прописано у коаліційній угоді між правлячими партіями ХДС та СДПН. Однак до цього показника ще далеко: за два останніх роки міністерство транспорту ФРН хоч і дало дозволи на спорудження 16 тисяч, але ввели в експлуатації лише близько тисячі.

  • На зарядній станції Tesla Supercharger

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидко, швидше, найшвидше

    Автовиробники також будують свої зарядні станції, як-от Tesla. Однак "заправитися" безкоштовно - це вже в минулому. Тепер клієнти на Tesla Supercharger повинні платити. BMW та Porsche також планують будувати свої мережі зарядних станцій. Перший прототип має потужність 450 кіловат - утричі вищу, ніж Supercharger. Це дозволить за три хвилини зарядити електрокар на 100 кілометрів шляху.

  • Зарядна станція Ubitricity у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка від ліхтаря

    Швидко та недорого створити велику кількість зарядних пунктів має намір берлінський стартап Ubitricity, Для цього він планує переобладнти під зарядні станції стовпи вуличних ліхтарів. У Берліні в наступні два роки мають з'витися до тисячі таких зарядних пунктів. Такі пункти на базі ліхтарів вже є в Лондоні. Хто захоче зарядити електрмобіль у такий спосіб, повинен мати при собі спеціальний кабель.

  • Система для швидкої зарядки Технічного університету Ґраца

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Робот-заправник

    Досить неприємна ситуація, коли ви хочете "заправити" свій електрокар, а на загальнодоступній зарядці стоїть вже чиясь машина. І ще гірше, коли вона вже повністю зарядилася і не мала б займати місце. Вирішенням могли б стати автоматичні зарядні станції, на яких електромобілі "заправляли" б роботи. Саме над цим працюють дослідники з Технічного університету Ґраца, що в Австрії.

  • Автовиробники прагнуть, щоб електромобілі заправляли роботи.

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Автовиробники роблять ставку на роботів

    Інші дослідники теж працюють над розробкою роботів для заряджання електромобілів, як-от в Університеті Хемніца (на фото). Автоконцерн Volkswagen у співпраці з виробником роботів Kuka рік тому також представив відповідну розробку, а енергопостачальна компанія Innogy - робота-заправника у лютому цього року. Розробляє такі системи і Tesla.

  • Станція для заміни батарей в електромобілях від фірми nio

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заміна батареї: повна замість порожньої

    Зарядка триває надто довго? Тоді, можливо, варто просто замінити батарею. Китайський автовиробник nio розробив спеціальні гаражі, в яких роботи замінюють батареї. Триває увесь процес лише дві хвилини. 18 таких установок уже працюють. До 2020 року компанія повинна збудувати уздовж важливого транзитного маршруту з півночі на південь Китаю до 1100 таких станцій.

  • У майбутньому зарядити електромобіль можна буде і без кабелю

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядити без кабелю

    Технологія, яка вже доступна навіть для зубних щіток, у майбутньому має використовуватися і для електромобілів: індуктивна зарядка. Для "заправки" авто повинне зупинитися на спеціальному майданчику, струм буде передано бездротовим шляхом. А точно запаркувати електромобіль для зарядки допоможе автоматика. Над цим рішенням працюють такі автовиробники як Volkswagen, Mercedes, Porsche, Hyundai та Kia.

  • Renault та Qualcomm збудували у Франції тестову ділянку дороги для мобільної зарядки

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка під час їзди

    Ще більший комфорт забезпечить індуктивна зарядка, для якої не потрібно спеціально зупинятися. Автоконцерн Renault та виробник чіпів Qualcomm випробовують у Франції мобільну індуктивну зарядку. Тестову ділянку дороги обладнано магнітними коліями, батареї електромобілів мають заряджатися на швидкості в 100 кілометрів на годину. Над такою розробкою працює і стартап в Ізраїлі.

  • Мобільна зарядна станція фірми Chargery

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Рішення на крайній випадок

    ... а якщо все пішло не так - й зарядний пункт зайнятий, і робот поламався - то тоді за допомогою потрібно звернутися до мобільного сервісу із заряджання електрокарів. У ФРН співробітники стартапу Chargery за потреби швидко доставлять powerbank для знеструмленого авто, "заправлять" і відвезуть мобільний зарядний пристрій назад. Щоправда, повна зарядка триватиме до чотирьох годин.

    Автор: Інза Вреде, Андрій Пробитюк


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Докладно

Канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Tesla Ілон Маск на церемонії запуску гігафабрики у Грюнгайді

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном

Своїми електромобілями Made in Germany Ілон Маск кидає виклик німецьким автобудівникам.  

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