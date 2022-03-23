Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера

Ілон Маск досяг свого. Коли в листопаді 2019 року глава Tesla оголосив на гламурному заході в Берліні (він був одним з лауреатів премії "Золоте кермо"), що вирішив побудувати перший у Європі завод своєї корпорації поблизу столиці Німеччини і що на спорудження цієї гігафабрики потужністю 500 тисяч електромобілів знадобиться не більше двох років, у реалістичність такого плану повірили лише одиниці.

Численні скептики вважали заяву улюбленця біржовиків лише банальним піаром, а шанувальники харизматичного американського підприємця з сумом вказали на неповоротку німецьку бюрократію з її нескінченними дозвільними процедурами. І, звичайно, згадали про новий берлінський аеропорт BER, на спорудження якого пішли 14 років.

Tesla побудувала гігафабрику в рекордні для Німеччини терміни

І ось 22 березня 2022 року за якихось три десятки кілометрів від цього символу німецького довгобуду Ілон Маск передав першим 30 покупцям електричні кросовери Tesla Model Y, які щойно зійшли з конвеєра, вартістю від 60 до 67 тисяч євро. Для участі у цьому урочистому заході до нового німецького автомістечка Грюнгайде приїхали канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck), прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войдке (Dietmar Woidke).

Ілон Маск на відкритті гігафабрики Tesla у Грюнгайде під Берліном

Офіційний запуск гігафабрики Tesla став для Німеччини знаковою подією з кількох причин. Наполегливому американському підприємцю, готовому йти на ризик і навіть напролом (будівництво почалося на підставі попередніх дозволів і закінчилося до формального отримання всього комплекту потрібних документів) вдалося довести, що за активної підтримки влади спорудження величезного заводу трохи більше як за два роки можливе сьогодні не тільки в Америці чи Китаї, а й у ФРН. "Німеччина може бути швидкою", - з гордістю заявив у своєму виступі у Грюнгайде Олаф Шольц.

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Tesla Model Y вже випускають у Каліфорнії та в Шанхаї

Звичайно, після урочистої церемонії пуску конвеєра підприємству ще знадобиться кілька місяців, щоб вийти на проєктну потужність, але тепер навряд чи хтось сумнівається, що голова та менеджери Tesla впораються і з цим завданням. Тим більше, що на гігафабриках у Каліфорнії та Шанхаї вже накопичено досвід з випуску Model Y. Це прискорить налагодження технологічних процесів, хоча рівень автоматизації виробництва на німецькому підприємстві вищий, ніж на китайському.

Територія гігафабрики Tesla у Грюнгайде розкинулася на 300 гектарів

Щоправда, виробничі плани можуть дещо постраждати через перебої у постачанні сировини або окремих деталей, спричинених як порушеннями глобальних логістичних ланцюжків, так і війною Росії проти України та міжнародними санкціями проти РФ.

Але експерти вказують на специфіку закупівельної політики Tesla: компанія заздалегідь уклала контракти з виробниками сировини, наприклад, в Австралії та США, до того ж вона менше, ніж інші представники галузі, покладається на постачальників і вважає за краще сама виробляти необхідні компоненти. Так, тепер Tesla поруч із заводом, що почав роботу, споруджує у Грюнгайде власну фабрику з виробництва акумуляторних батарей.

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Ілон Маск кинув виклик німецьким автобудівникам із преміум-сегменту

Проте знакове значення нового підприємства полягає далеко не лише у рекордних темпах його спорудження. Рішення Ілона Маска розмістити першу європейську гігафабрику саме у Німеччині тут сприйняли як ознаку великої довіри до досвіду та ноу-хау німецької автомобільної промисловості. Завод у Грюнгайде, поза сумнівом, ще більше зміцнить потенціал та міжнародні позиції цієї ключової галузі економіки ФРН.

Водночас прихід Tesla до Німеччини з великим виробництвом означає прямий виклик традиційним німецьким автобудівникам, особливо тим, що орієнтовані на преміум-сегмент. Їм доведеться кинути багато сил і коштів на протистояння такому грізному та динамічному конкурентові.

Фірмові станції підживлення Tesla у Берліні

Вельми показово, що за два тижні до урочистостей у Грюнгайде найбільший автоконцерн Європи Volkswagen остаточно затвердив інвестиційний проєкт у розмірі 2 мільярдів євро зі спорудженням у Вольфсбурзі поруч зі своїм головним заводом підприємства з випуску принципово нового масового електромобіля Trinity з елементами автоматизованого кермування. Щоправда, на це будівництво керівництво VW відвело цілих чотири роки.

А за тиждень до відкриття гігафабрики керівництво BMW повідомило, що дедалі більш оптимістично оцінює перспективи автомобілів, які працюють виключно на електричній тязі, і тепер виходить з того, що електромобілі становитимуть щонайменше половину продажів концерну не в 2030 році, як досі вважали, а раніше.

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Східна Німеччина стає центром виробництва електромобілів

Таким чином, поява в Німеччині гігафабрики Tesla дала не просто потужний імпульс розвиткові всього німецького автопрому - вона різко прискорила і без того переорієнтацію галузі, що йде швидкими темпами, від двигунів внутрішнього згоряння (ДВС) на електродвигуни. По суті, 22 березня 2022 року на авторинку Німеччини остаточно розпочалася нова ера - ера масового переходу на електромобілі. І не тільки на ринку Німеччини: випускаючи по півмільйона машин на рік, новий завод забезпечуватиме ними всю Європу.

Противники будівництва гігафабрики Tesla на демонстрації протесту з нагоди її відкриття

Причому у ФРН основними центрами з виробництва та експорту електромобілів стали зараз підприємства на сході країни: у Грюнгайде (Tesla), у Цвіккау та Дрездені (Volkswagen), у Лейпцигу (BMW та Porsche) та Берліні (Mercedes-Benz). Тому знаковість гігафабрики, що зараз відкрилася, де поки працюють близько 3 тисяч людей, а в перспективі працюватимуть близько 12 тисяч, полягає ще й у тому, що вона перетворюється зараз чи не на найяскравіший символ економічного підйому на території колишньої НДР, яка довго страждала від деіндустріалізації після краху соціалізму.

Хоча, звісно, ​​є інші символи промислового відродження Східної Німеччини. Наприклад: потужні вітропарки. Великою мірою завдяки ним Ілон Маск при виборі місця для свого європейського виробничого майданчика зробив ставку на федеральну землю Бранденбург: він хотів, щоб гігафабрика працювала на відновлюваній енергії.

Незважаючи на цей яскраво виражений екологічний імпульс, проти спорудження заводу Tesla на площі 300 гектарів протестували як останні два роки, так і в день його відкриття різні організації захисників природи. Вони побоюються, що споживання підприємством великих обсягів води призведе до забруднення прилеглих водойм і ґрунтових вод. Отже, підприємство в Грюнгайде буде тепер під пильним наглядом не лише конкурентів, а й громадськості.

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