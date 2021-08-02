Електромобілі викликали потужні зміни на автомобільному ринку Німеччини

Дискусії політиків у Німеччині та Євросоюзі навколо питання, чи варто заради захисту клімату забороняти продажі легкових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) вже в 2030 році або почекати до 2035-го, незабаром можуть втратити будь-який сенс, оскільки до того часу ця проблема вирішиться сама собою. Про це свідчать швидкі, навіть стрімкі зміни, що відбуваються на автомобільному ринку ФРН - найбільшому в Європі.

Частка авто з електричними двигунами стрімко зростає

Так, у вересні на ньому сталася знакова подія: в Німеччині вперше було куплено більше повністю електричних автомобілів (Battery Electric Vehicle, BEV), ніж дизельних. За даними Федерального автотранспортного відомства (KBA), частка електромобілів у продажах нових легкових машин зросла до 17,1%, тоді як частка авто з дизельними двигунами впала до 15,9%.

Дизельні авто з їхніми шкідливими викидами дедалі рідше знаходять покупців у Німеччині

Ще в серпні співвідношення становило 17,7% до 14,9% на користь дизелів. А п'ять років тому, в 2016 році, вони становили майже половину проданих у ФРН легкових авто (46%). Цьому сприяли податкові пільги й широкий вибір моделей: німецький автопром багато років посилено розвивав дизельні технології.

Однак при спробі просунути їх на ринок США Volkswagen та інші німецькі автобудівники вдалися до шахрайства, що спричинило "дизельний скандал" і фактично поставило хрест на цьому виді ДВЗ. Зараз він, як видно зі статистики KBA, все швидше здає позиції навіть у себе на батьківщині, в Німеччині.

Паралельно з цим колишню частку ринку, хоча і повільніше, втрачають автомобілі з бензиновими двигунами. Як наслідок, на обидва види ДВЗ у вересні припали вже тільки 51,8% продажів, тоді як частка автомобілів з електричними двигунами - як BEV, так і різних типів гібридів - зросла до 47,6%. Таким чином, ця частка вже близька до половини, тоді як за підсумками 2020 року вона становила лише чверть ринку. Це, звичайно ж, значним чином пояснюється щедрими субсидіями держави й виробників.

Плагін-гібриди програють електричним авто

Паралельно значні зміни відбуваються в самому сегменті автомобілів на електричній тязі. Його можна розділити на три основні частини: гібриди, що заряджають акумуляторну батарею під час їзди або гальмування, плагін-гібриди PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), які заряджаються кабелем від мережі, і повністю електричні автомобілі BEV.

Прага, листопад 2019. Покоління Skoda Octavia буде першим й останнім з гібридним двигуном

На німецькому ринку, як і раніше, домінують гібриди різних видів. Їхня сумарна частка, включно з PHEV, склала у вересні 30,5% всіх продажів нових легкових автомобілів у ФРН і дедалі більше наближається до частки бензинових автомобілів (35,9%). Водночас зростання попиту конкретно на плагін-гібриди, які лише кілька років тому вважалися найбільш зручною для водіїв перехідною формою від авто з ДВЗ до електромобілів, помітно сповільнюється.

Якщо за підсумками 2020 року PHEV ще випереджали BEV за обсягами продажів і часткою ринку, то до кінця першої половини 2021 року електромобілі вирвалися вперед, а у вересні досягли на німецькому ринку, як уже зазначалося, частки в 17,1%, тоді як у плагін-гібрідов вона склала лише 11,6%.

Економічна газета Handelsblatt бачить у цьому очевидний тренд: "Плагін-гібриди стають безперспективною моделлю, електромобілі затвердились на ринку швидше, ніж очікувалося". Видання цитує заяви топ-менеджерів Daimler, Volkswagen і Skoda про те, що ці автомобілебудівники не збираються розробляти нові моделі авто, що поєднують ДВЗ й електродвигун. Газета попереджає власників таких машин і потенційних покупців, що ціни на старі плагін-гібриди в найближчі роки сильно впадуть.

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Tesla і Polestar швидко ростуть, але лідирують німці

Завдяки дедалі більшому значенню автомобілів на електричній тязі значно помітнішу роль на німецькому ринку почали відігравати деякі іноземні виробники авто. Так, місяць за місяцем зміцнює свої поки що скромні позиції в Німеччині (1,3% всіх продажів) американська компанія Tesla, яка має намір найпізніше на початку наступного року почати широкомасштабне виробництво на заводі в Грюнхайде під Берліном.

Мюнхен, вересень 2021. Презентація компанії Polestar на міжнародному автосалоні IAA

З січня до вересня 2021 року збут електромобілів Tesla збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 131%, у вересні зростання склало 158%. У цьому місяці Tesla Model 3 стала автомобілем середнього класу, який найчастіше продавали в Німеччині, випередивши бензинових конкурентів.

За дев'ять місяців на 292% зросли, проте з украй низького рівня, продажі Polestar. Цей новий для німецького ринку бренд електромобілів належить однойменному спільному підприємству шведської компанії Volvo і китайської Geely. Порівняно швидко, але теж з низького рівня, зростають, наприклад, і продажі електромобілів японської компанії Suzuki.

Але провідні позиції в сегменті автомобілів з електродвигунами обіймають традиційні лідери німецького ринку. Так, серед електромобілів BEV найбільш затребуваними в останні місяці були VW ID.3 та VW Up, серед плагін-гібридів PHEV - Mercedes GLK та Mercedes GLC, серед гібридів - BMW 3 та Audi A6, повідомляє Федеральне автотранспортне відомство.

При цьому слід враховувати, що зростання продажів у сегменті автомобілів на електричній тязі відбувається на тлі істотного звуження німецького автомобільного ринку в цілому. За підсумками 2021 року продажі нових автомобілів у ФРН можуть знизитися в порівнянні з минулим роком, в тому числі через дедалі гостріший дефіцит мікрочипів, на чверть або навіть на третину.