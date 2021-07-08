 У Німеччині купівлю електрокарів і ″гібридів″ преміюватимуть до 2025 року | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.07.2021

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Економіка

У Німеччині купівлю електрокарів і "гібридів" преміюватимуть до 2025 року

Преміювання за придбання електроавтомобіля у суттєво збільшеному розмірі продовжать в Німеччині до 2025 року, повідомили в міністерстві економіки. За купівлю е-авта до 40 тисяч євро преміюватимуть сумою до 9 тисяч.

Купівлю електромобілів у Німеччині преміюватимуть до 2025 року

Уряд Німеччини вирішив подовжити практику надання підвищених премій за придбання електромобілів, а також гібридних автомобілів. Згідно зі зробленою в четвер, 8 липня, заявою речника міністерства економіки Німеччини, така практика заохочення купівлі електрокарів і "гібридів" триватиме до 2025 року. Відповідне розпорядження очікується до кінця липня, або щонайпізніше в серпні цього року, запевнив офіційний представник відомства.

За даними відомства, власники електромобілів заводською вартістю менш як 40 тисяч євро можуть претендувати на премію у розмірі до дев'яти тисяч євро. Для гібридних автомобілів ця вартість становить 6,75 тисячі євро. Для електромобілів вартістю понад 40 тисяч євро доплата становитиме до 7,5 тисячі євро на електричні автомобілі та до 5,6 тисячі євро для гібридних автівок.

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Ще торік уряд Німеччини вирішив підвищити суму доплати за придбання електромобілів або автомобілів з гібридним двигуном. Мета такої політики - досягнення намічених кліматичних цілей, тобто зменшення показників обсягів шкідливих викидів у атмосферу. Завдяки цьому кроку в Німеччині істотно зросла кількість нових зареєстрованих електрокарів. Федеральний уряд подвоїв свою частку в цій премії. Автовиробники також долучилися до цієї кампанії.

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Раніше планувалося, що практика надання таких високих премій триватиме до кінця 2021 року. В мінекономіки ФРН наголосили, що упродовж першої половини 2021 року отримано заявок на отримання доплат на електроавто й гібридні автомобілі на загальну суму 1,25 мільярда євро, що більше, ніж за весь 2020 рік. Загалом надійшло заявок на отримання преміювання на близько 274 тисячі автомобілів.

  • Звичайна розетка мало придатна для заряджання електромобілів

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Звичайна розетка не дуже підходить

    Свій електромобіль можна зарядити і від звичайної побутової розетки напругою в 220 вольт. Утім, робити це рекомендовано лише в разі крайньої необхідності. Звичайна вилка має дуже малу зарядну потужність (близько 2,3 кіловата), а тому процес заряджання триватиме годинами. У цей час електромережа помешкання буде перевантажена, через що зростає ризик загоряння кабелю.

  • Трифазна розетка дозводить зарядити електромобіль швидше

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидше - від трифазної розетки

    Значно швидше зарядити електромобіль вдасться за допомогою трифазної розетки напругою 380 (400) вольт. Однак для заряджання від трифазної розетки потрібен спеціальний пристрій, який з'єднаний з електромобілем та регулює зарядну потужність.

  • Зарядна станція Wallbox значно пришвидшить заправку елктромобіля

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Спеціальна зарядна станція Wallbox для електромобілів

    Ще легше зарядити електромобіль, якщо ви встановили вдома зарядну станцію Wallbox. В принципі, це ніщо інше, як прикріплена на стіні спеціальна розетка для електрокарів. Але за її допомогою електромобіль можна зарядити в десять разів швидше. Виробників таких станцій чимало: від автокомпаній до постачальників струму. Знайти їх у продажу - не проблема.

  • Зарядні пункти у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заправка на узбіччі

    Дорогою "заправити" електромобіль можна також за допомогою зарядних пунктів: у Німеччині на сьогодні налічується понад 16 тисяч вільнодоступних пунктів, стверджують у галузевій асоціації. Близько 12 відсотків з них дозволяють швидку зарядку електрмообілів. Таким чином, на один пункт зарядки в Німеччині припадає приблизно 10 електромобілів. Такий показник рекомендувала і Єврокомісія.

  • Зарядні пункти для електромобілів у ФРН: уряд хоче 100 тисяч до 2020 року

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Віставання від плану

    На додачу до вже наявних зарядних пунктів по всій Німеччині мають до 2020 року з'явитися ще щонайменше 100 тисяч зарядних пунктів - саме такий план прописано у коаліційній угоді між правлячими партіями ХДС та СДПН. Однак до цього показника ще далеко: за два останніх роки міністерство транспорту ФРН хоч і дало дозволи на спорудження 16 тисяч, але ввели в експлуатації лише близько тисячі.

  • На зарядній станції Tesla Supercharger

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидко, швидше, найшвидше

    Автовиробники також будують свої зарядні станції, як-от Tesla. Однак "заправитися" безкоштовно - це вже в минулому. Тепер клієнти на Tesla Supercharger повинні платити. BMW та Porsche також планують будувати свої мережі зарядних станцій. Перший прототип має потужність 450 кіловат - утричі вищу, ніж Supercharger. Це дозволить за три хвилини зарядити електрокар на 100 кілометрів шляху.

  • Зарядна станція Ubitricity у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка від ліхтаря

    Швидко та недорого створити велику кількість зарядних пунктів має намір берлінський стартап Ubitricity, Для цього він планує переобладнти під зарядні станції стовпи вуличних ліхтарів. У Берліні в наступні два роки мають з'витися до тисячі таких зарядних пунктів. Такі пункти на базі ліхтарів вже є в Лондоні. Хто захоче зарядити електрмобіль у такий спосіб, повинен мати при собі спеціальний кабель.

  • Система для швидкої зарядки Технічного університету Ґраца

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Робот-заправник

    Досить неприємна ситуація, коли ви хочете "заправити" свій електрокар, а на загальнодоступній зарядці стоїть вже чиясь машина. І ще гірше, коли вона вже повністю зарядилася і не мала б займати місце. Вирішенням могли б стати автоматичні зарядні станції, на яких електромобілі "заправляли" б роботи. Саме над цим працюють дослідники з Технічного університету Ґраца, що в Австрії.

  • Автовиробники прагнуть, щоб електромобілі заправляли роботи.

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Автовиробники роблять ставку на роботів

    Інші дослідники теж працюють над розробкою роботів для заряджання електромобілів, як-от в Університеті Хемніца (на фото). Автоконцерн Volkswagen у співпраці з виробником роботів Kuka рік тому також представив відповідну розробку, а енергопостачальна компанія Innogy - робота-заправника у лютому цього року. Розробляє такі системи і Tesla.

  • Станція для заміни батарей в електромобілях від фірми nio

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заміна батареї: повна замість порожньої

    Зарядка триває надто довго? Тоді, можливо, варто просто замінити батарею. Китайський автовиробник nio розробив спеціальні гаражі, в яких роботи замінюють батареї. Триває увесь процес лише дві хвилини. 18 таких установок уже працюють. До 2020 року компанія повинна збудувати уздовж важливого транзитного маршруту з півночі на південь Китаю до 1100 таких станцій.

  • У майбутньому зарядити електромобіль можна буде і без кабелю

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядити без кабелю

    Технологія, яка вже доступна навіть для зубних щіток, у майбутньому має використовуватися і для електромобілів: індуктивна зарядка. Для "заправки" авто повинне зупинитися на спеціальному майданчику, струм буде передано бездротовим шляхом. А точно запаркувати електромобіль для зарядки допоможе автоматика. Над цим рішенням працюють такі автовиробники як Volkswagen, Mercedes, Porsche, Hyundai та Kia.

  • Renault та Qualcomm збудували у Франції тестову ділянку дороги для мобільної зарядки

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка під час їзди

    Ще більший комфорт забезпечить індуктивна зарядка, для якої не потрібно спеціально зупинятися. Автоконцерн Renault та виробник чіпів Qualcomm випробовують у Франції мобільну індуктивну зарядку. Тестову ділянку дороги обладнано магнітними коліями, батареї електромобілів мають заряджатися на швидкості в 100 кілометрів на годину. Над такою розробкою працює і стартап в Ізраїлі.

  • Мобільна зарядна станція фірми Chargery

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Рішення на крайній випадок

    ... а якщо все пішло не так - й зарядний пункт зайнятий, і робот поламався - то тоді за допомогою потрібно звернутися до мобільного сервісу із заряджання електрокарів. У ФРН співробітники стартапу Chargery за потреби швидко доставлять powerbank для знеструмленого авто, "заправлять" і відвезуть мобільний зарядний пристрій назад. Щоправда, повна зарядка триватиме до чотирьох годин.

    Автор: Інза Вреде, Андрій Пробитюк


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