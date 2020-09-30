 Уряд ФРН виділить на підтримку автопромисловості ще три мільярди євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2020

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Новини

Уряд ФРН виділить на підтримку автопромисловості ще три мільярди євро

Виділення додаткових коштів на підтримку автопромисловості уряд ФРН обґрунтував необхідністю "довгострокових структурних змін". Раніше Анґела Меркель зустрілася з представниками галузі.

На заводі Porsche в Лейпцигу (архівне фото)

На заводі Porsche в Лейпцигу

Уряд Німеччини виділить на підтримку автопромисловості країни в умовах пандемії додатково ще три мільярди євро. Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок, 17 листопада, заяві речника уряду Штеффена Зайберта (Steffen Seibert). Таким чином загальний обсяг державної підтримки німецьких автобудівників сягне близько п'яти мільярдів євро.

Зайберт обґрунтував необхідність надання коштів "довгостроковими структурними змінами", які, за його словами, пов'язані з "великими труднощами". Водночас представник уряду ФРН відзначив, що "після різкого падіння продажів у першому півріччі" галузь зараз демонструє "перші ознаки відновлення".

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Із заявлених коштів один мільярд євро надійде до так званого "фонду майбутнього автомобільної промисловості", який призначений для фінансування середньострокових та довгострокових стратегій трансформації галузі. Крім того, німецький уряд ще влітку подовжив до кінця 2021 року виплати премій покупцям автомобілів з електричними та гібридними двигунами, а тепер же вирішили до 2025 року продовжити нарахування винагород за інновації.

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Очільниця Об'єднання німецької автомобільної  промисловості (VDA) Гільдеґард Мюллер (Hildegard Müller) заявила після розмови з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), яка ввечері 17 листопада зустрілася з представниками автоіндустрії, що подовження виплат - це допомога в захисті клімату та економічному розвитку. "Завдяки вам на вулицях Німеччини щотижня з'являються 12 тисяч нових електромобілів", - відзначила вона.

Нагадаємо, що на тлі пандемії в Німеччині різко скоротилася кількість реєстрацій нових автомобілів. Наприклад, у квітні вона зменшилася на 61,1 відсотка порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Винятком стали лише американські електромобілі Tesla, кількість реєстрацій яких зросла на 10 відсотків.

Дивитись відео 08:08

Чим заправляти автомобіль без шкоди для довкілля

  • На заводі Volkswagen у Вольфсбурзі

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Масштабна мережа

    Якою була би німецька економіка без автовиробників? Якщо рахувати лише фірми, де працюють більш ніж 20 людей, і які прямо чи опосередковано як постачальники деталей забезпечують свій оборот завдяки автомобілебудуванню, то вийде 1300 підприємств.

  • На автомобілебудівному заводі Ford в Кельні

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Потужний роботодавець

    У німецькому автопромі працюють близько 828 тисяч людей. Тобто кожен сьомий робітник у промисловості в Німеччині заробляє собі на життя тим, що будує автомобілі.

  • Автотермінал у Бремерхафені

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Цифри, що вражають

    2016 року німецькі автовиробники вийшли на показник обороту у 407 мільярдів євро. 63 відсотки цих надходжень забезпечили клієнти з-за океану.

  • Дизельний двигун VW

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Шахрайство VW як початок кінця дизеля?

    Після того, як Volkswagen мусив зізнатися, що вдався до обману з показниками викидів у машинах з дизельними двигунами, покупці стали дедалі рідше замовляти дизельні авто.

  • Автомобілі на автобані у ФРН

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Частка дизелів зменшується

    Частка автомобілів з дизельним двигуном серед автомобілів, які уперше реєструють, становить менше 45 відсотків. Це найнижчий показник за останні п'ять років.

  • Попри скандали німецькі автовиробники почуваються добре

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Результати залишаються стабільними

    Поки що скандали не призвели до якихось помітних змін у показниках виробництва. Упродовж трьох останніх років статистика залишається майже незмінною: щороку з конвеєрів сходять близько 5,7 мільйона автомобілів.

    Автор: Гарді Ґраупнер


Аудіо й відео до теми

Як криза німецького автопрому впливає на український бізнес  

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