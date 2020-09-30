Уряд ФРН виділить на підтримку автопромисловості ще три мільярди євро

Уряд Німеччини виділить на підтримку автопромисловості країни в умовах пандемії додатково ще три мільярди євро. Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок, 17 листопада, заяві речника уряду Штеффена Зайберта (Steffen Seibert). Таким чином загальний обсяг державної підтримки німецьких автобудівників сягне близько п'яти мільярдів євро.

Зайберт обґрунтував необхідність надання коштів "довгостроковими структурними змінами", які, за його словами, пов'язані з "великими труднощами". Водночас представник уряду ФРН відзначив, що "після різкого падіння продажів у першому півріччі" галузь зараз демонструє "перші ознаки відновлення".

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Із заявлених коштів один мільярд євро надійде до так званого "фонду майбутнього автомобільної промисловості", який призначений для фінансування середньострокових та довгострокових стратегій трансформації галузі. Крім того, німецький уряд ще влітку подовжив до кінця 2021 року виплати премій покупцям автомобілів з електричними та гібридними двигунами, а тепер же вирішили до 2025 року продовжити нарахування винагород за інновації.

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Очільниця Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA) Гільдеґард Мюллер (Hildegard Müller) заявила після розмови з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), яка ввечері 17 листопада зустрілася з представниками автоіндустрії, що подовження виплат - це допомога в захисті клімату та економічному розвитку. "Завдяки вам на вулицях Німеччини щотижня з'являються 12 тисяч нових електромобілів", - відзначила вона.

Нагадаємо, що на тлі пандемії в Німеччині різко скоротилася кількість реєстрацій нових автомобілів. Наприклад, у квітні вона зменшилася на 61,1 відсотка порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Винятком стали лише американські електромобілі Tesla, кількість реєстрацій яких зросла на 10 відсотків.

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