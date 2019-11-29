Німецька автопромисловість може втратити 100 тисяч робочих місць - експерт

Німецька автомобільна промисловість може втратити 100 тисяч робочих місць через пандемію коронавірусу. Такого висновку дійшов експерт галузі Фердінанд Дуденгьоффер (Ferdinand Dudenhöffer), повідомляє в неділю, 29 березня, агентство dpa.

Професор прогнозує в Німеччині спад попиту на автомобілі в 2020 році на 15 відсотків. Таким чином, німецькі виробники при поточному обсязі потужностей зроблять від 1,3 до 1,7 мільйонів ​автомобілів, на які не знайдеться покупців. На думку Дуденгьоффера, допомога з неповної зайнятості дозволить лише тимчасово вирішити проблему. Жодне підприємство не зможе роками утримувати невикористовувані виробничі потужності.

Відновлення галузі відбудеться за понад 10 років

Експерт вважає, що 100 тисяч робочих місць з приблизно 830 тисяч в німецькому автопромі сьогодні "перебувають під ударом", і це "за оптимістичними розрахунками". У 2019 році в Німеччині випустили 4,7 мільйона ​​автомобілів - приблизно на 400 тисяч менше, ніж роком раніше. На думку Дуденгьоффера, 2020 року німецький автопром зробить від 3,4 до 3,8 мільйона автомобілів.

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Виходячи з досвіду подолання фінансових криз, можна припустити, що відновлення галузі займе більше 10 років, вважає експерт. Складно очікувати, що навіть після закінчення пандемії в Європі зросте попит на автомобілі. Щоб стимулювати попит, професор пропонує скасувати ПДВ на автомобілі або встановити ПДВ з негативною ставкою.