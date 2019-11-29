 Німецька автопромисловість може втратити 100 тисяч робочих місць - експерт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2020

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Новини

Німецька автопромисловість може втратити 100 тисяч робочих місць - експерт

Через пандемію коронавірусу цього року очікується різке падіння попиту на автомобілі. Це загрожує близько 100 тисячам осіб, зайнятим у німецькій автопромисловості, вважає експерт.

Kurzarbeit bei Volkswagen durch Corona-Krise (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

Німецька автомобільна промисловість може втратити 100 тисяч робочих місць через пандемію коронавірусу. Такого висновку дійшов експерт галузі Фердінанд Дуденгьоффер (Ferdinand Dudenhöffer), повідомляє в неділю, 29 березня, агентство dpa.

Професор прогнозує в Німеччині спад попиту на автомобілі в 2020 році на 15 відсотків. Таким чином, німецькі виробники при поточному обсязі потужностей зроблять від 1,3 до 1,7 мільйонів ​автомобілів, на які не знайдеться покупців. На думку Дуденгьоффера, допомога з неповної зайнятості дозволить лише тимчасово вирішити проблему. Жодне підприємство не зможе роками утримувати невикористовувані виробничі потужності.

Відновлення галузі відбудеться за понад 10 років

Експерт вважає, що 100 тисяч робочих місць з приблизно 830 тисяч в німецькому автопромі сьогодні "перебувають під ударом", і це "за оптимістичними розрахунками". У 2019 році в Німеччині випустили 4,7 мільйона ​​автомобілів - приблизно на 400 тисяч менше, ніж роком раніше. На думку Дуденгьоффера, 2020 року  німецький автопром зробить від 3,4 до 3,8 мільйона автомобілів.

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Виходячи з досвіду подолання фінансових криз, можна припустити, що відновлення галузі займе більше 10 років, вважає експерт. Складно очікувати, що навіть після закінчення пандемії в Європі зросте попит на автомобілі. Щоб стимулювати попит, професор пропонує скасувати ПДВ на автомобілі або встановити ПДВ з негативною ставкою.

  • Фольксваґен-Жук і нацисти

    "Жук", якого любили всі

    Народний автомобіль фюрера

    Масштабний проект зі створення народного автомобіля для німців: на фотографії - Гітлер та прототип Volkswagen Typ 1 під час закладання фундаменту автозаводу біля міста Фаллерслебен 26 травня 1938 року. Саме зі створення цієї моделі конструктора Фердінанда Порше почалась ера відомого на увесь світ автомобільного бренду.

  • Трансформація Жука у військовий джип

    "Жук", якого любили всі

    Трансформація у військовий джип

    Після початку Другої світової війни потреби армії стали пріоритетними: для воєнних операцій Гітлера на основі цивільних "Жуків" почали випускати військові машини підвищеної прохідності. 950-тикілограмовий легкий позашляховик не раз показував свою цінність на фронті. На цій фотографіїі: під час російської кампанії генерал Гассо фон Мантойфель виштовхує VW Typ 82 з багнюки.

  • Мільйон Жуків

    "Жук", якого любили всі

    Знову є чим пишатися

    Усього через 10 років після завершення Другої світової, 5 серпня 1955 року, з конвеєра заводу Volkswagen в Вольфсбурзі зійшов мільйонний "Жук". Автомобіль із заокругленним кузовом та опозитним чотирициліндровим двигуном став символом німецького економічного дива.

  • Тато, мама, дитина і Жук

    "Жук", якого любили всі

    Тато, мама, дитина і "Жук"

    Ідея народного автомобіля, - надійного, недорогого та здатного вмістити чотирьох людей, - зародилася ще на початку ери автомобілебудування. У 60-ті роки мрія багатьох сімей нарешті стала реальністю. Модель VW 1200 навіть обладнали люком на даху. Він давав відчуття літньої свіжості в салоні у часи, коли автомобільних кондиціонерів ще не було.

  • Жук тягне плуг

    "Жук", якого любили всі

    З асфальту - в поле

    Його проектували зовсім не як трактор, проте "Жук" добре показав себе навіть у аграрній сфері. Завдяки задньому приводу він завзято роз'їжджав полями та перебрав на себе усю важку сільську роботу в 50-х роках. Наприклад, ось з таким причіпним плугом, як на фото.

  • Останній німецький Жук

    "Жук", якого любили всі

    "Жук" зупиняється

    Завершення цілої ери: 1 липня 1974 року завод Volkswagen випустив останнього "Жука", зібраного на німецькій землі. Його порядковий номер був 11 916 519. Виробництво продовжили у Мексиці та Бразилії, а машини цієї моделі стали найпоширенішими у світі.

  • Мексиканський весільний Жук

    "Жук", якого любили всі

    З голови до ніг призначений для любові

    Viva el Vocho! Нехай живе мексиканський "Жук"! В місті Пуебла їх збирали аж до 30 липня 2003 року. Співробітники "Фольксваґен Мексика", які вирішували одружитися, їхали на церемонію у весільному "Жуку" з кованим, наче біле мереживо, корпусом.

  • Повернення Жука в Бразилію

    "Жук", якого любили всі

    Повернення в Бразилію

    Ностальгія за улюбленою моделлю охопила цілу країну: 1993 року президент Бразилії Ітамар Франко (ліворуч на фото) наказав поновити виробництво "Жука". В період між 1959 та 1986 роками в Бразилії зібрали майже 3,3 мільйони "Мурашок" ("Fusca") - під такою назвою в цій країні виробляли відому модель. З 1993 по 1996 з конвеєрів з'їхало ще 46 тисяч цих автомобілів.

  • У Єгипті Жуки ще й досі на ходу

    "Жук", якого любили всі

    Від народного до всесвітнього автомобіля

    В інших країнах, зокрема в ПАР, Бельгії, Австралії та Індонезії, виробництво "Жука" з родини Volkswagen продовжилось. З народного автомобіля для німців він перетворився на машину для всіх: по цілому світі було замовлено і продано майже 22 мільйони екземплярів цієї моделі. А в багатьох країнах, наприклад, у Єгипті, "Жуки" ще й досі на ходу.

  • Сучасний Жук у стилі ретро

    "Жук", якого любили всі

    Погляд на небо

    Для фанатів та поціновувачів славетної моделі: 1998 року Volkswagen випустив на ринок "Нового Жука" (Typ 9C). Автомобіль в стилі ретро має точнісінько таки "горб" й такі ж великі "очі", як і оригінал Фердінанда Порше. Проте вартість та кінські сили виходять далеко за межі базової вартості класичної моделі.

  • Заіржавілий Жук

    "Жук", якого любили всі

    Старе кохання таки згасає

    Свіжа зелень на старому металі: на території Баварського центру розвитку виноградарства та садівництва поблизу міста Марґетсгехгайм декоративні рослини в'ються по іржавому корпусу старого "Жука". Вперед, у зелене майбутнє!

    Автор: Астрід Пранґе, Юлія Куценко


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