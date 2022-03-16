Mercedes-Benz

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Анґела Меркель канцлеркою їздила на Audi. Службовою машиною Ґергарда Шредера був VW. А Олаф Шольц обрав Mercedes. Автівку прозвали фортецею на колесах: під час випробувань вона захистила "пасажирів" від 300 куль та 12,5 кг вибухівки. Показуємо, чим особливий автомобіль нового канцлера!
Німецькі автобани відомі на весь світ, адже на них немає обмеження швидкості. Ну а любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!