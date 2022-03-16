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Mercedes-Benz

Берлінський тиждень моди: хвилина мовчання та солідарність з Україною

Берлінський тиждень моди: хвилина мовчання та солідарність з Україною 16.03.2022

У Берліні проходить тиждень моди - Mercedes-Benz Fashion Week. У рамках заходу проведуть кілька благодійних акцій зі збору коштів та гуманітарної допомоги для мешканців України.
Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group

Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group 01.02.2022

Згідно з заявою керівництва автомобілебудівної компанії, ребрендинг став частиною стратегії. У концерні таким чином хочуть удосконалити марку та підвищити її затребуваність на світовому ринку.

Машина нового канцлера ФРН - "фортеця на колесах"? (14.12.2021) 14.12.2021

Анґела Меркель канцлеркою їздила на Audi. Службовою машиною Ґергарда Шредера був VW. А Олаф Шольц обрав Mercedes. Автівку прозвали фортецею на колесах: під час випробувань вона захистила "пасажирів" від 300 куль та 12,5 кг вибухівки. Показуємо, чим особливий автомобіль нового канцлера!
Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео)

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео) 14.12.2021

Любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!
Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (10.12.2021)

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (10.12.2021) 10.12.2021

Німецькі автобани відомі на весь світ, адже на них немає обмеження швидкості. Ну а любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!

"Укрпошта" виставила на продаж свій ретроавтопарк (15.10.2021) 15.10.2021

"Укрпошта" влаштувала розпродаж свого автопарку. Йдеться про автівки, які вже десятиріччям простоюють просто неба у багатьох містах України. DW з’ясовувала, чи є серед ретроавтомобілів справжні скарби.

Електромобілі викликали потужні зміни на автомобільному ринку Німеччини

Електромобілі викликали потужні зміни на автомобільному ринку Німеччини 11.10.2021

Конкуренція між двигунами внутрішнього згоряння й електромоторами різко загострюється. Що чекає на дизелі та плагін-гібриди? Який ріст у Tesla? Хто є лідером продажів в електросегменті?

Як автомобіль навчають їздити без водія (28.09.2021) 28.09.2021

Поступово і без жодних ризиків для людей - штучний інтелект самокерованих автомобілів навчається реагувати на будь-яку ситуацію на дорозі, не проїхавши жодного кілометра. Ось як це працює!
Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на міську мобільність

Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на "міську мобільність" 07.09.2021

Нова концепція, інша локація і багато відкритих питань: у Мюнхені замість Франкфурта-на-Майні відкрився міжнародний автосалон IAA. Репортаж DW з баварської столиці.

Гемілтон повторив рекорд Шумахера, всьоме ставши чемпіоном Формули-1

Гемілтон повторив рекорд Шумахера, всьоме ставши чемпіоном "Формули-1" 15.11.2020

Пілот німецької команди Mercedes Льюїс Гемілтон всьоме здобув чемпіонство у класі автоперегонів "Формули-1", повторивши рекорд німецького автогонщика Міхаеля Шумахера.

Футуристичний "далекобійник" на водні від Daimler (18.09.2020) 18.09.2020

Німецький концерн Daimler створив суперекологічний тягач. Футуристичну вантажівку, яка використовує водень та електричну батарею, спробували зробити не менш потужною за дизельні аналоги. Її запас ходу - понад 1000 кілометрів.

Інвестори позиваються до Daimler на 896 мільйонів євро через дизельний скандал

Інвестори позиваються до Daimler на 896 мільйонів євро через "дизельний скандал" 07.01.2020

Понад 200 інвесторів, від імені яких до суду в Штутгарті звернулась адвокатська компанія, вимагають від автовиробника компенсації у 896 мільйонів євро.

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині (фотогалерея) 01.08.2019

Більшість німців відправляється у відпустку не у тури, що пропонують турагенції, а "дикунами" на автомобілях. І особливо затребувані в Німеччині компактні моделі позашляховиків. Які ж саме?
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині

Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині 01.08.2019

Більшість німців відправляється у відпустку не у тури, що пропонують турагенції, а "дикунами" на автомобілях. І особливо затребувані в Німеччині компактні моделі позашляховиків. Які ж саме?
У ФРН від Daimler вимагають відкликати 60 тисяч дизельних Mercedes

У ФРН від Daimler вимагають відкликати 60 тисяч дизельних Mercedes 22.06.2019

Близько 60 тисяч дизельних автомобілів Mercedes-Benz мають відкликати у ФРН через розміщення в них незаконного обладнання для маніпулювання показниками викидів.
Daimler не знає, звідки у Кім Чен Ина його люксові лімузини

Daimler не знає, звідки у Кім Чен Ина його люксові лімузини 26.04.2019

У концерні Daimler не можуть пояснити, як у Кім Чен Ина опинилися лімузини його виробництва. Їхнє постачання до КНДР заборонено санкціями ООН.
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