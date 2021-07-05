Берлінський тиждень моди: хвилина мовчання та солідарність з Україною

Відкриття цього Берлінського тижня моди розпочалося 14 березня з хвилини мовчання - на знак солідарності з народом України, на згадку про загиблих мирних жителів країни.

Першою показала публіці свою нову колекцію фінська дизайнерка Софія Ільмонен.

Жовта сукня з колекції Софії Ільмонен

Синя сукня з колекції Софії Ільмонен

"Ми гадали й сперечалися про те, як зобразити цю тему. Та й чи можемо ми взагалі проводити тиждень моди, коли всі в жаху та шоку через війну... Однак я вам кажу: так, ми можемо його провести, особливо зараз!" - наголосила під час церемонії відкриття бургомістерка Берліна Франциска Гіффай (Franziska Giffey).

За її словами, за допомогою Берлінського тижня моди місто подає приклад творчої наснаги та свободи, висловлює солідарність, демонструє готовність допомагати Україні. Під час тижня моди заплановано благодійний аукціон: усі кошти буде перераховано Україні. Також у програмі - інші численні акції зі збору коштів та гуманітарної допомоги.

Берлінський тиждень моди - у кольорах українського прапора

Дизайнер з України приїхати не зміг, але його шоу відбудеться

Український кутюр'є Жан Гріцфельдт відомий своїми екстравагантними роботами. Дизайнер не боїться втілювати найнесподіваніші ідеї в життя. Жан Гріцфельдт планував привести на Берлінський тиждень моди свою нову колекцію, але війна завадила. Проте 30 колег модельєра об'єдналися, щоби відтворити його роботи та показати їх публіці. Сам кутюр'є консультував їх телефоном, повідомила журналістам керівна директорка асоціації Fashion Revolution Germany Каріна Бішоф (Carina Bischof).

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У середу ввечері в рамках Берлінського тижня моди транслюватиметься відеозвернення Жана Гріцфельдта, заявили організатори Mercedes-Benz Fashion Week.

Нинішній Берлінський тиждень моди - це й політична акція

Бургомістерка Берліна наголосила: "Мода, окрім іншого, політична". Франциска Гіффай нагадала публіці про фригійський ковпак - шапку якобінців, символ свободи та незалежності, а також про знак Peace - міжнародний символ світу, який активно використовується в моді. За словами Гіффай, тиждень моди - це єдність.

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