 В ООН повідомили про 549 загиблих мирних жителів в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2022

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Новини

В ООН повідомили про 549 загиблих мирних жителів в Україні

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку російського вторгнення в Україні загинуло понад 500 мирних жителів, ще майже тисяча людей були поранені. Фактичні цифри, зазначає ООН, значно вищі.

Маріуполь, 9 березня 2022 року

Маріуполь, 9 березня 2022 року

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку російського військового вторгнення в Україні загинуло понад 500 мирних жителів, ще майже тисяча людей були поранені. Фактичні цифри втрат, зазначає ООН, значно вищі.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну внаслідок військових дій загинули 549 мирних жителів, серед них - 41 дитина. Ще 957 цивільних громадян отримали поранення, зокрема - 52 дитини. Такі дані у четвер, 7 березня, наводить управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.

Дані про загиблих та постраждалих наводяться за період з початку російського вторгнення 24 лютого до півночі 10 березня. 
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Більшість загиблих і поранених стали жертвами застосування зброї вибухової дії, зокрема - артилерії та гранатометів. Мирне населення також постраждало внаслідок авіаударів, кажуть в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.

У ООН вважають, що фактичні цифри втрат значно вищі, адже багато даних ще потребують перевірок і уточнень. Зокрема, це стосується міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, звідки надходить інформація про сотні жертв серед мирних. Дані цифри не входять до наведеної статистики. 

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