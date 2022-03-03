Як у Берліні збирають гуманітарну допомогу українцям

Молодий підприємець Іраклій Кемертелідзе у Берліні тримає ресторанчик Kin Za. Він дуже популярний, тут завжди багатолюдно. А цими днями Kin Za став пунктом прийому гуманітарної допомоги для українців. Уранці суботи, 26 лютого, Іраклій опублікував у мережі Facebook повідомлення про те, що має намір їхати на кордон з Україною та розпочинає збір гуманітарної допомоги. Відгуків за один день було стільки, що ввечері Іраклію довелося подякувати всім і на якийсь час призупинити збір допомоги. За один день вдалося зібрати три вантажівки.

Вже невдовзі добровольці вирушили на польський кордон, щоб передати зібрану гуманітарну допомогу українцям. DW зв'язалася з Іраклієм телефоном. На той момент він був уже на шляху додому до Берліна.

Так виглядає цими днями кафе Kin Za у Берліні

"Дякую всім, хто допоміг здійснити цю поїздку. Усім, хто допомагав фізичною силою, хто пожертвував гроші, продукти та речі, хто підтримував нас морально та вболівав за нас душею. Ми перегнали перші вантажівки та передали допомогу українцям", - розповів Іраклій DW.

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Ситуація на польсько-українському кордоні

Про те, що відбувається на кордоні неподалік селища Краковець з польської та української боків, Іраклій розповідає наступне: "Я був там 1 березня о другій годині ночі. Дорога відмінна. Перегнати вантажівку від Берліна до Краківця коштує 150 євро, плюс 25 євро - дорожні збори. На самому кордоні - три блокпости. Поліція вже за два кілометри зупиняє і всіх питає, з якою метою хтось їде в Україну. Наші вантажівки з гуманітарною допомогою пропустили без проблем. На самому кордоні з польського боку все чітко організовано, тут багато волонтерів та є військові, які координують ситуацію".

Дещо інша картина - з боку українського кордону, каже Іраклій: "З України дуже багато людей виїжджає, здебільшого - жінки, діти та старі. Чоловіків немає. Якщо є чоловіки, то це студенти з інших країн та туристи. 30 кілометрів живої черги. Люди на нервах та емоціях. Багато залишають машини на узбіччях, кажуть, щоб забирав, хто хоче, тепер вони їм більше не потрібні. Люди їдуть із Києва по 17 годин. І потім сама черга 48 годин. Іншими словами, проблеми з логістикою і волонтерами - більше з українського боку".

За словами Іраклія, на польському боці працюють волонтери, роздають гарячу їжу, напої, ковдри та речі. Автобуси під'їжджають кожні 10 хвилин, відвозять людей у ​​готелі та на вокзали. Проїзд по всій Польщі є безкоштовним для всіх, хто виїхав з України.

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Яка допомога потрібна насамперед?

Іраклій радить усім, хто готовий допомогти українцям, наступне: "Дуже важливо одразу ділити гуманітарну допомогу на чотири категорії: медикаменти, теплі речі, харчування, засоби гігієни, електроніка. Збирати все у картонні чи пластикові коробки, а їх обов'язково підписувати, щоб легше було сортувати. Якщо посилаєте електронні прилади, то тільки функціонуючі: якщо ліхтарики, то з батареями, що діють, бажано підживлені телефони із зарядними пристроями. Потрібні теплі речі, ковдри - люди мерзнуть", - підкреслює Іраклій.

Іраклій Кемертелідзе наголошує, що його акція - не одноразова. Kin Za у Берліні продовжує прийом гуманітарної допомоги. Йому необхідна підтримка волонтерів, які будуть сортувати та вантажити речі. "Пункт збору в моєму ресторані - з 12 до 20 години", - повідомляє він. Незабаром на польсько-український кордон вирушить наступна партія гуманітарної допомоги.