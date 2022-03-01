ООН закликала світ зібрати 1,7 мільярда доларів на допомогу Україні

Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала міжнародну спільноту знайти 1,7 мільярда доларів для надання негайної гуманітарної допомоги Україні в умовах війни, яку почала Росія. За оцінками всесвітньої організації, найближчими місяцями близько 12 мільйонів людей в Україні та понад чотири мільйони українських біженців у сусідніх країнах потребуватимуть допомоги і захисту. Про це повідомило на Twitter Управління ООН із координації гуманітарних питань.

"Сім’ї з маленькими дітьми ховаються в підвалах і на станціях метро або тікають, рятуючи своє життя під страхітливий звук вибухів і голосіння сирен. Кількість постраждалих швидко зростає. Це найчорніша година для народу України. Нам потрібно активізувати наші зусилля зараз, щоб захистити життя та гідність пересічних українців. Ми повинні виявити співчуття і солідарність", - заявив заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша, зібрані кошти серед іншого спрямують на надання житла, медичної допомоги та питної води. За необхідності ООН розширить чинні програми або створить нові, додав він.

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ООН: Від війни в Україні втекли майже 700 тисяч людей

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді розповів журналістам у Женеві, що за останні 24 години Україну покинули 150 тисяч людей. Загальна кількість біженців від війни сягнула майже 677 тисяч. Гранді застеріг, що ця хвиля біженців може стати найбільшою в Європі в цьому столітті.

За даними комісара ООН, майже половина українських біженців нині перебувають у Польщі, ще 90 тисяч - в Угорщині, 60 тисяч - у Молдові, 50 тисяч - у Словаччині та 40 тисяч - у Румунії. Потреба в допомозі може значно зрости найближчими днями, якщо будуть посилені обстріли будинків і мешканцям доведеться поспіхом покидати оселі, додав він.

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