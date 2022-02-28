 Німецька зброя прибуде в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2022

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Новини

Німецька зброя прибуде в Україну

Протитанкові і протиповітряні ракети з Німеччини найближчими годинами мають вже бути в Україні. За планом, українцям мають передати зброю на польському кордоні.

Завантаження літака Люфтваффе (архівне фото)

Завантаження літака Люфтваффе (архівне фото)

Німецька зброя вже сьогодні має бути в Україні, повідомила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). "Зброя вже в дорозі, йдеться не про дні, а про години", - цитує у понеділок, 28 лютого міністерку інформаційна агенція dpa з посиланням на інтерв'ю Ламбрехт радіостанції Deutschlandfunk. Водночас вона не стала наводити подробиць щодо транспортування, а заначила лише, що, незважаючи на війну, такі можливості є. 

Про рішення Берліна передати Збройним силам України для оборони в умовах нападу російських військ протитанкове озброєння та переносні ракетно-зенітні комплекси типу Stinger із запасів Бундесверу стало відомо ще увечері 25 лютого. 

Передача на українсько-польському кордоні

Зброю передадуть Збройним силам України на українсько-польському кордоні, повідомив президент німецького Союзу резервістів, депутат Бундестагу від ХДС Патрік Зенсбурґ (Patrick Sensburg). Політик зауважив, що російське вторгнення проходить повільніше, ніж, імовірно, сподівалися у Москві. "Мені здається, якщо Захід підтримає Україну, то Путіну не вдасться реалізувати свій план", - зазначив Зенсбурґ, цитує агентство dpa. 

Як повідомлялося, напередодні уряд Німеччини змінив свою позицію щодо постачання зброї Україні. Берлін вирішив надати Києву 1000 одиниць протитанкових озброєнь і 500 переносних ракетно-зенітних комплексів Stinger із запасів Бундесверу.

Водночас Німеччина також вирішила дозволити Нідерландам відправити в Україну 400 протитанкових гранатометів німецького виробництва, а Естонії - передати Києву гаубиці, які у минулому були на озброєнні в колишній НДР. Крім того, у відповідь на вторгнення російських військ в Україну Німеччина, США та інші союзники домовилися про відключення низки російських фінансових інститутів від платіжної системи SWIFT.

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Зброя, SWIFT, марші миру: чи достатньо українцям підтримки Заходу? (28.02.2022)

DW.COM

Канцлер Німеччини Олаф Шольц: Ми повинні підтримати Україну

Канцлер ФРН Олаф Шольц у Бундестазі пояснив рішення Берліна надати Україні зброю для оборони. За його словами, Німеччина також збільшить видатки на власну оборону та зменшуватиме енергетичну залежність від РФ.  

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