Німецька зброя прибуде в Україну

Німецька зброя вже сьогодні має бути в Україні, повідомила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). "Зброя вже в дорозі, йдеться не про дні, а про години", - цитує у понеділок, 28 лютого міністерку інформаційна агенція dpa з посиланням на інтерв'ю Ламбрехт радіостанції Deutschlandfunk. Водночас вона не стала наводити подробиць щодо транспортування, а заначила лише, що, незважаючи на війну, такі можливості є.

Про рішення Берліна передати Збройним силам України для оборони в умовах нападу російських військ протитанкове озброєння та переносні ракетно-зенітні комплекси типу Stinger із запасів Бундесверу стало відомо ще увечері 25 лютого.

Передача на українсько-польському кордоні

Зброю передадуть Збройним силам України на українсько-польському кордоні, повідомив президент німецького Союзу резервістів, депутат Бундестагу від ХДС Патрік Зенсбурґ (Patrick Sensburg). Політик зауважив, що російське вторгнення проходить повільніше, ніж, імовірно, сподівалися у Москві. "Мені здається, якщо Захід підтримає Україну, то Путіну не вдасться реалізувати свій план", - зазначив Зенсбурґ, цитує агентство dpa.

Як повідомлялося, напередодні уряд Німеччини змінив свою позицію щодо постачання зброї Україні. Берлін вирішив надати Києву 1000 одиниць протитанкових озброєнь і 500 переносних ракетно-зенітних комплексів Stinger із запасів Бундесверу.

Водночас Німеччина також вирішила дозволити Нідерландам відправити в Україну 400 протитанкових гранатометів німецького виробництва, а Естонії - передати Києву гаубиці, які у минулому були на озброєнні в колишній НДР. Крім того, у відповідь на вторгнення російських військ в Україну Німеччина, США та інші союзники домовилися про відключення низки російських фінансових інститутів від платіжної системи SWIFT.