Війна в Україні: перші українські біженці прибувають до Німеччини

Перші біженці з України, які залишають країну у пошуках безпеки та прихистку після того, як Російська Федерація почала завдавати масштабних ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі почали прибувати до Німеччини. Про це у суботу, 26 лютого, повідомляє агенція dpa з посиланням на німецьку владу.

Біженці перетинають кордон з боку Польщі, біля міста Герліц. За два дні польсько-німецький кордон там перетнули до 10 людей, свідчать дані федеральної поліції Саксонії.

Влада землі Брандербург повідомляє, що станом на обід суботу прийняла шістьох біженців з України. До Гамбурга прибуло не більше чотирьох біженців.

Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та глави урядів німецьких земель обговорили план прийняття біженців з України. За розрахунками влади Брандербурга, протягом наступних кількох днів там очікують щонайменше 10 тисяч українських біженців. Представники місцевої влади Тюрингії заявили, що готові вже зараз розмістити до 3 000 людей з України. Про готовність розширити можливості для розміщення біженців заявив і міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Боріс Пісторіус.

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Сусіди готові приймати біженців з України

На тлі війни, яку розгорнула проти України РФ, низка країн заявила про готовність розмістити у себе біженців з України.

Так, Польща розгорнула мережу рецепційних центрів, у яких люди зможуть отримати всю актуальну інформацію про перебування в країні. Біженці можуть розраховувати на тимчасове житло у країні, гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт надаватиме гуманітарну допомогу, але готовий і приймати біженців. Гуманітарну допомогу пообіцяв і президент Румунії Клаус Йоганніс. Влада Румунії пропонує звертатися тим, хто прибуває з України до найближчих відділків поліції або центрів для імігрантів для подачі запиту на притулок.

Організація Об'єднаних Націй очікує у разі подальшого погіршення ситуації до чотирьох мільйонів біженців з України.

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Напад РФ на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. В Україні оголошено воєнний стан. Президент Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію. Тривають бої з російськими військовими на багатьох напрямках.