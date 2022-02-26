Війна в Україні: перші українські біженці прибувають до Німеччини

Перші біженці з України, які залишають країну у пошуках безпеки та прихистку після того, як Російська Федерація почала завдавати масштабних ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі почали прибувати до Німеччини. Про це у суботу, 26 лютого, повідомляє агенція dpa з посиланням на німецьку владу.
Біженці перетинають кордон з боку Польщі, біля міста Герліц. За два дні польсько-німецький кордон там перетнули до 10 людей, свідчать дані федеральної поліції Саксонії.
Влада землі Брандербург повідомляє, що станом на обід суботу прийняла шістьох біженців з України. До Гамбурга прибуло не більше чотирьох біженців.
Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та глави урядів німецьких земель обговорили план прийняття біженців з України. За розрахунками влади Брандербурга, протягом наступних кількох днів там очікують щонайменше 10 тисяч українських біженців. Представники місцевої влади Тюрингії заявили, що готові вже зараз розмістити до 3 000 людей з України. Про готовність розширити можливості для розміщення біженців заявив і міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Боріс Пісторіус.
Читайте також: Військовий експерт: Росія зіштовхнулася з серйозним опором українців
Сусіди готові приймати біженців з України
На тлі війни, яку розгорнула проти України РФ, низка країн заявила про готовність розмістити у себе біженців з України.
Так, Польща розгорнула мережу рецепційних центрів, у яких люди зможуть отримати всю актуальну інформацію про перебування в країні. Біженці можуть розраховувати на тимчасове житло у країні, гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт надаватиме гуманітарну допомогу, але готовий і приймати біженців. Гуманітарну допомогу пообіцяв і президент Румунії Клаус Йоганніс. Влада Румунії пропонує звертатися тим, хто прибуває з України до найближчих відділків поліції або центрів для імігрантів для подачі запиту на притулок.
Організація Об'єднаних Націй очікує у разі подальшого погіршення ситуації до чотирьох мільйонів біженців з України.
Читайте також: Гроші пахнуть! Як бізнес і спорт у ЄС відмовляються від фінансування з РФ
Напад РФ на Україну
У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. В Україні оголошено воєнний стан. Президент Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію. Тривають бої з російськими військовими на багатьох напрямках.
-
Війна. Росія атакує Україну
Атака у межах п'яти областей
Російські війська атакували державний кордон України з території РФ та Білорусі. Атаки на прикордонні підрозділи та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, повідомляє українська Держприкордонслужба. Атака триває в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Житомирської областей, а також з боку анексованого Криму.
-
Війна. Росія атакує Україну
Путін назвав війну "спецоперацією"
Президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції проти України". За його словами, "Росія не допустить появи в Україні ядерної зброї". РФ важливо, "щоб правом самовизначення могли скористатися всі народи України", додав він. Метою цією "операції" є "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", сказав Путін.
-
Війна. Росія атакує Україну
Зеленський увів воєнний стан по всій Україні
Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України. Він закликав громадян країни "до спокою". "Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості, залишайтесь вдома. Армія і весь сектор безпеки працюють", - заявив Зеленський у відеозверненні.
-
Війна. Росія атакує Україну
Атаки на об'єкти інфраструктури
Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.
-
Війна. Росія атакує Україну
Цивільних просять залишатися вдома
Мер Києва Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - попередив Кличко. Утім, у столиці України (на фото) та в інших регіонах люди намагаються виїхати - на вулицях затори.
-
Війна. Росія атакує Україну
"Чорний день для Європи"
"Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - сказав про напад Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну, назвав його "явним порушенням міжнародного права", що "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю воєнну акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.
-
Війна. Росія атакує Україну
Байден: Світ притягне РФ до відповідальності
"Молитви всього світу сьогодні з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", - заявив президент США Джо Байден. "Тільки РФ несе відповідальність за жертви й руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - наголосив він.
-
Війна. Росія атакує Україну
НАТО скликає екстрене засідання
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян. Столтенберг закликав РФ негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники НАТО екстрено зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії.
Автор: Олена Перепадя