Понад 100 тисяч людей вийшли на марш солідарності з Україною у Берліні

Понад 100 тисяч людей зібралися біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна в неділю, 27 лютого, щоб висловити солідарність з Україною, яка з 24 лютого відбиває військові удари російських військ по своїй території, повідомляє AFP з посиланням на дані місцевої поліції.

Згідно з даними організаторів, до маршу долучилося пів мільйона людей.

Учасники акції прийшли з плакатами з надписами: "Ні третій світовій війні", "Свободу Україні", "Руки геть від України", "Путін, піди полікуйся та залиш Україну і світ у спокої".

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Що кажуть учасники акції

Учасники акції кажуть про те, як важливо для Німеччини продемонструвати свою підтримку Україні.

"Для мене важливо, щоб Німеччина показала, що вона стоїть на боці демократії у Європі", - цитує агенція одного з учасників акції.

Учасники демонстрації за мир в Україні в Берліні

Дехто з тих, хто долучився до маршу, кажуть, що схвалюють рішення Берліна надати Києву зброю, але відчувають, що Німеччина "могла б допомогти Україні більше".

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Безплатні поїздки залізницею

У неділю німецький оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn оголосив, що відсьогодні для біженців з України, які прибувають до країни з Польщі, поїздки потягами будуть безплатними.

Щодня через польсько-німецький кордон курсує до шести потягів, проте незабаром їхня кількість збільшиться, повідомляє німецька залізниця.

Про аналогічне рішення заявила і державна залізнична компанія у сусідній Австрії ÖBB. Біженці з України можуть безкоштовно користуватися і польською залізницею.

Війна Росії проти України

О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт.

З моменту початку вторгнення Росії з України виїхало майже 370 тисяч людей, згідно з даними агентства ООН у справах біженців. ООН очікує, що загальна кількість біженців з України сягне чотирьох мільйонів.