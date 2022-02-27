Понад 100 тисяч людей вийшли на марш солідарності з Україною у Берліні

Понад 100 тисяч людей зібралися біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна в неділю, 27 лютого, щоб висловити солідарність з Україною, яка з 24 лютого відбиває військові удари російських військ по своїй території, повідомляє AFP з посиланням на дані місцевої поліції.
Згідно з даними організаторів, до маршу долучилося пів мільйона людей.
Учасники акції прийшли з плакатами з надписами: "Ні третій світовій війні", "Свободу Україні", "Руки геть від України", "Путін, піди полікуйся та залиш Україну і світ у спокої".
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Що кажуть учасники акції
Учасники акції кажуть про те, як важливо для Німеччини продемонструвати свою підтримку Україні.
"Для мене важливо, щоб Німеччина показала, що вона стоїть на боці демократії у Європі", - цитує агенція одного з учасників акції.
Учасники демонстрації за мир в Україні в Берліні
Дехто з тих, хто долучився до маршу, кажуть, що схвалюють рішення Берліна надати Києву зброю, але відчувають, що Німеччина "могла б допомогти Україні більше".
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Безплатні поїздки залізницею
У неділю німецький оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn оголосив, що відсьогодні для біженців з України, які прибувають до країни з Польщі, поїздки потягами будуть безплатними.
Щодня через польсько-німецький кордон курсує до шести потягів, проте незабаром їхня кількість збільшиться, повідомляє німецька залізниця.
Про аналогічне рішення заявила і державна залізнична компанія у сусідній Австрії ÖBB. Біженці з України можуть безкоштовно користуватися і польською залізницею.
Війна Росії проти України
О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт.
З моменту початку вторгнення Росії з України виїхало майже 370 тисяч людей, згідно з даними агентства ООН у справах біженців. ООН очікує, що загальна кількість біженців з України сягне чотирьох мільйонів.
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Війна. Росія атакує Україну
Атака у межах п'яти областей
Російські війська атакували державний кордон України з території РФ та Білорусі. Атаки на прикордонні підрозділи та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, повідомляє українська Держприкордонслужба. Атака триває в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Житомирської областей, а також з боку анексованого Криму.
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Війна. Росія атакує Україну
Путін назвав війну "спецоперацією"
Президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції проти України". За його словами, "Росія не допустить появи в Україні ядерної зброї". РФ важливо, "щоб правом самовизначення могли скористатися всі народи України", додав він. Метою цією "операції" є "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", сказав Путін.
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Війна. Росія атакує Україну
Зеленський увів воєнний стан по всій Україні
Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України. Він закликав громадян країни "до спокою". "Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості, залишайтесь вдома. Армія і весь сектор безпеки працюють", - заявив Зеленський у відеозверненні.
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Війна. Росія атакує Україну
Атаки на об'єкти інфраструктури
Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.
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Війна. Росія атакує Україну
Цивільних просять залишатися вдома
Мер Києва Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - попередив Кличко. Утім, у столиці України (на фото) та в інших регіонах люди намагаються виїхати - на вулицях затори.
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Війна. Росія атакує Україну
"Чорний день для Європи"
"Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - сказав про напад Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну, назвав його "явним порушенням міжнародного права", що "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю воєнну акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.
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Війна. Росія атакує Україну
Байден: Світ притягне РФ до відповідальності
"Молитви всього світу сьогодні з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", - заявив президент США Джо Байден. "Тільки РФ несе відповідальність за жертви й руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - наголосив він.
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Війна. Росія атакує Україну
НАТО скликає екстрене засідання
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян. Столтенберг закликав РФ негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники НАТО екстрено зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії.
Автор: Олена Перепадя