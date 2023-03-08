Mercedes-Benz займеться утилізацією батарей електромобілів

Новий завод у ФРН займатиметься рециклізацією на основі гідрометалургії та націлений на повторне використання 96 відсотків сировини. Проєкти з переробки акумуляторів вже є у Volkswagen та Audi.

Німецький автовиробник Mercedes-Benz почав освоювати нове "родовище сировини". Добувати кобальт, нікель, марганець і літій виробник легкових "Мерседесів" буде у густонаселеній частині федеральної землі Баден-Вюртемберг, у якій розташовані його штаб-квартира і низка ключових підприємств. Але видобувати ці метали він буде не з землі. 3 березня в Куппенгаймі дали офіційний старт будівництву заводу з утилізації основного елемента електромобілів - акумуляторних батарей.

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Пілотний проєкт на шляху до замкнутого циклу виробництва

Їхня вторинна переробка, рециклізація, в ході переорієнтації європейського і загалом світового автомобілебудування на випуск електромобілів ставатиме дедалі важливішим завданням. Причому як з екологічної, так і з економічної точки зору: замкнутий цикл виробництва дає змогу не тільки берегти природні ресурси, а й знижує залежність від сировинних країн і глобальних ланцюжків постачань, які, як наочно засвідчили останні роки, може порушити пандемія, природні катаклізми або геополітичні конфлікти.

Концерн Mercedes-Benz, як і більшість його конкурентів, має намір найближчими роками форсувати випуск електромобілів і батарей до них. Тож його потреба в сировині для акумуляторів швидко зростатиме. З певним часовим інтервалом зростатиме й гора батарей, що відслужили свій термін, - вважається, що їхній життєвий цикл становить від восьми до десяти років. Тож у концерну ще є деякий час, аби відпрацювати технологію перед масштабуванням виробництва у середньостроковій перспективі.

Власне, саме таке завдання - стати пілотним проєктом у створенні замкнутого виробничого циклу - і стоїть зараз перед новим заводом площею в сім тисяч квадратних метрів. Його побудують поруч із діючим у Куппенгаймі підприємством Mercedes-Benz, який виробляє пресовані деталі для розташованих неподалік автоскладальних майданчиків концерну.

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Розпочати механічне дроблення літій-іонних батарей з (поки що головним чином пробних і передсерійних) електромобілів і плагін-гібридів на новому заводі планують вже з кінця 2023 року. А через кілька місяців має стартувати і друга черга, що передбачає гідрометалургійну переробку подрібнених деталей. Гідрометалургія - це виділення металів із руд або відходів виробництва за допомогою водних розчинів різних хімічних реагентів.

Технологічні та наукові партнери заводу в Куппенгаймі

Mercedes-Benz заявляє, що зможе видобувати з відпрацьованих батарей і вдруге запускати у виробництво понад 96 відсотків використаних у них матеріалів. Окрім уже згаданих тут металів це будуть також графіт, мідь, алюміній та залізо.

Однак фізик Кай Петер Бірке (Kai Peter Birke), який вивчає рециклізацію акумуляторів у Штутгартському університеті та в Інституті технології виробництва й автоматизації Товариства Фраунгофера (IPA), заявив dpa, що такого високого відсотка поки що вдається досягти хіба що в лабораторних умовах. Він вважає, що під час масового виробництва "радше будуть від 50 до 60 відсотків".

Річна потужність заводу має становити 2500 тонн. За даними концерну, такий обсяг заново видобутої сировини дозволить виготовити понад 50 000 модулів акумуляторних батарей, які встановлюватимуть на електрокарах концерну.

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Технологічним партнером автовиробника стала фірма Primobius - спільне підприємства німецької машинобудівної компанії SMS Group і австралійської Neometals. Науковими партнерами проєкту виступають одразу три виші: Технологічний інститут Карлсруе (KIT), Клаустальський технічний університет (TU Clausthal) та Берлінський технічний університет (TU Berlin).

Концерн інвестує у цей науково-дослідний і дослідно-конструкторський проєкт, за його даними, "двозначну мільйонну суму". До того ж він розраховує на федеральні й регіональні субсидії, зокрема від міністерства економіки та захисту клімату ФРН. Захисту клімату і загалом покращенню екології сприятиме й система енергопостачання нового заводу: на його даху встановлять численні сонячні батареї.

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Так виглядатиме майбутній завод Mercedes-Benz з рециклізації батарей Фото: Mercedes-Benz AG

Як Volkswagen та Audi вирішують проблему рециклізації батарей

Mercedes-Benz - далеко не єдина компанія, яка вирішила зайнятися утилізацією акумуляторних батарей електромобілів. Цією проблемою перейнялася вже ціла низка підприємств різних масштабів, зокрема такі великі німецькі автовиробники, як концерн Volkswagen і його дочірня компанія Audi. Так, Audi ще наприкінці 2019 року домовилася про налагодження замкнутого виробничого циклу стосовно кобальту й нікелю з бельгійським фахівцем у царині рециклізації Umicore.

У 2020 році Volkswagen почав на своєму основному моторному заводі в німецькому Зальцгіттері відпрацьовувати технологію рециклізації акумуляторів і на першому етапі збирається вийти на 1500 тонн на рік. Саме на цьому підприємстві в липні 2022 року після трирічного періоду пробного дрібносерійного виробництва було дано старт будівництву першого в концерні заводу з виробництва батарей для електромобілів.

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Тоді ж, у липні 2022 року, Volkswagen уклав угоду в США з компанією Redwood Materials стосовно того, що вона візьме на себе рециклізацію всіх акумуляторних батарей від електромобілів брендів VW та Audi, що продаються на американському ринку. Донині Redwood Materials вже вийшла на утилізацію щорічно близько 60 000 акумуляторних батарей, співпрацюючи з такими виробниками, як Ford, Toyota і Volvo.