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Людина за кермом автомобіля Mercedes
Німецький автовиробник Mercedes-Benz оголосив про продаж активів в РосіїФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance
ЕкономікаРосійська Федерація

Німецький автовиробник Mercedes-Benz йде з російського ринку

Степан Смишляєв
22 хв. тому

Свої частки в російських підрозділах компанія продає місцевому дилерському холдингу, який планує залучати партнерів для спільного виробництво на базі заводу Mercedes і обслуговувати раніше продані в РФ автомобілі.

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Німецький автовиробник Mercedes-Benz у середу, 26 жовтня, оголосив про вихід з російського ринку та продаж акцій своїх промислових і фінансових дочірніх компаній місцевому інвестору, ставши останнім на сьогодні виробником авто, який припинив бізнес в РФ після початку її широкомасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Reuters.

"Основними пріоритетами під час погодження умов угоди було максимальне забезпечення виконання зобов'язань перед клієнтами з Росії як у сфері післяпродажного обслуговування, так і надання фінансових послуг, а також збереження робочих місць співробітників російських підрозділів компанії", - заявила гендиректорка російського представництва компанії Наталія Корольова, яку цитує "Інтрефакс".

При цьому прессекретар головного офісу компанії уточнив, що продаж не торкнеться частки Mercedes в російському виробнику вантажівок КАМАЗ  - вона, як і планувалося раніше, має бути передана цього року іншій німецькій компанії - одному з найбільших у світі виробників вантажівок та автобусів Daimler Truck.

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Новий власник обслуговуватиме продані в РФ Mercedes

У міністерстві промисловості та торгівлі РФ підтвердили інформацію про продаж, зазначивши, що новим власником російських підрозділів Mercedes-Benz, стане дилерський холдинг "АВТОDОМ". Він зможе залучати інші компанії як виробничих партнерів, "щоб організувати спільне виробництво на базі заводу".

"Після завершення всіх погоджень новий власник російських підрозділів Mercedes-Benz, компанія "АВТОDOМ", зможе здійснювати технічне обслуговування автомобілів Mercedes-Benz, проданих на російському ринку", - заявив заступник голови міністерства Альберт Карімов.

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