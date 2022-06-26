Залишити російський ринок готові чотири відсотки компаній ФРН

Лише чотири відсотки німецьких компаній, які працюють у Росії, вирішили повністю залишити російський ринок після початку повномасштабної війни РФ проти України, повідомили агентству РБК у Німецько-російській зовнішньоторговельній палаті (ЗТП) у неділю, 26 червня.

"Наприкінці квітня Німецько-російська зовнішньоторговельна палата провела опитування серед своїх 1050 компаній-членів, щоб з'ясувати, яким вони бачать майбутнє свого бізнесу в Росії. З числа німецьких компаній, які становлять дві третини від загальної кількості членів ЗТП, лише чотири відсотки заявили про намір повністю піти з російського ринку", - повідомили у ЗТП.

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Інші планують продовжити свою діяльність на ринку без будь-яких змін, частково відмовитися від нових проєктів або змінити свою структуру, зазначається в повідомленні. За даними палати, з початку 2022 року до ЗТП вступили 54 німецькі компанії, при цьому з 24 лютого своє членство скасували 20 компаній. "У середньо- та довгостроковій перспективі ми очікуємо зменшення кількості компаній-членів у 2023 році. Проте ми залишимося найбільшою іноземною бізнес-асоціацією в Росії", - додали у ЗТП.

Вихід з російського ринку на тлі війни в Україні

Після російського вторгнення в Україну Росію залишили вже десятки європейських компаній, у тому числі німецький концерн Siemens та його "дочка" "Сименс Мобильность", яка оголосила про звільнення та розрив спільних контрактів з російською залізницею 12 травня. "Сименс Мобильность" створила в РФ мережу депо для обслуговування та ремонту потягів, а її дочірні підприємства виробляють перетворювачі частоти та тягові електродвигуни.

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3 червня про свій вихід з російського ринку оголосив найбільший страхувальник Європи - німецька компанія Allianz Group. Ринок РФ також залишили німецькі автомобільні концерни Mercedes-Benz, BMW та Volkswagen, виробник побутової хімії та товарів для ремонту Henkel, розробник програмного забезпечення SAP, бренд кондитерської продукції Dr. Oetker, банки Deutsche Bank та Commerzbank.

Компанії, що пішли, не повернуться до Росії

Виконавчий директор Східного комітету німецької економіки (OAOEV) Міхаель Гармс (Michael Harms) в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи RND заявив, що компанії з ФРН, які залишили Росію, не повернуться в найближчому майбутньому. Він зазначив, що багато фірм через юридичні складнощі лише починають іти з ринку. За словами Гармса, цей процес може тривати місяцями чи навіть роками. "Швидкого повернення до Росії взагалі не передбачається", - наголосив він.

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При цьому Гармс вважає, що деякі німецькі компанії все ж таки залишили відкритою можливість повернення, тому що "якщо зовсім піти з російського ринку, то потім буде дуже складно повернутися". Втрати німецького бізнесу від виходу з Росії Гармс оцінив як "прийнятні", оскільки фірми, за його словами, сильніше постраждали від порушення глобальних ланцюжків поставок і зростання цін, спричинених початком вторгнення РФ в Україну.