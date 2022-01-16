Кулеба: Жодні бізнес-інтереси не варті нової війни в Європі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild від 16 січня заявив, що Україна очікує на співпрацю з новим федеральним урядом Німеччини у питанні протидії загрозам і спробам залякування з боку РФ, а також наголосив, що бізнес-інтереси не варті нової кривавої війни в Європі.

"Ми очікуємо, що новий федеральний уряд разом з Україною, нашими партнерами, союзниками візьме жорсткий курс на протидію російським загрозам і спробам залякування", - зазначив Кулеба.

Міністр також наголосив, що "жодні бізнес-інтереси або симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі".

РФ змушує сусідів вступати в НАТО

Коментуючи вимоги РФ до НАТО з питань безпеки, Кулеба сказав, що РФ своїми діями спонукає сусідні з нею країни до вступу в Північноатлантичний Альянс (НАТО) та вкотре наголосив, що лише Україна та члени Альянсу можуть ухвалювати рішення щодо цього.

"Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало", - відзначив Кулеба.

Кулеба: Путін - майстер нагнітання страху

Він також назвав президента РФ Володимира Путіна "майстром нагнітання страху" та сказав, що за багато років "його модель поведінки вже стала очевидною".

"Спочатку він створює проблеми та кризи, потім запрошує інших обговорити їх розв'язання, і врешті-решт пропонує рішення, що потребують поступок від опонентів. Президент Путін зупиняється лише там, де його зупиняють, він розуміє лише мову сили", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Дипломатія замість застосування сили

Натомість Кулеба зазначив, що необхідно продовжити демонструвати Росії "неприйнятну ціну, яку їй доведеться заплатити за подальшу агресію", водночас залучати Москву в дипломатичний процес, "примушуючи до дипломатії замість застосування сили".

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Останніми днями про підготовку Росією приводу до нового вторгнення в Україну повідомили у Білому домі, Головному управлінні розвідки України (ГУР) та в американських ЗМІ.