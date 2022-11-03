Сонячні батареї в авто - зупинка на підзарядку стане зайвою?

Струм від сонячного світла живить нові електрокари. Це можливо завдяки фотоелектричним системам, встановленим на даху та кузові. Як скоро зупинка на зарядній станції стане зайвою?

Щодо дизайну можна сперечатися, але "сонячний автомобіль" Aptera однозначно привертає увагу. І не тільки через зовнішній вигляд. Електромобіль із сонячної Каліфорнії має неабияку витривалість і, маючи запас ходу до 1600 кілометрів на одному заряді батареї, залишає в тіні навіть найвитриваліший дизель. Це можливо завдяки невеликій вазі цього авто - менше за 1000 кілограмів. Крім того, сонячні елементи на даху заряджають батарею під час руху і навіть у пробках.

Маленький триколісний автомобіль розганяється від 0 до 100 кілометрів на годину за 3,5-5,5 секунди, залежно від потужності акумулятора, а його максимальна швидкість сягає 180 км/год. Ціни коливаються - залежно від моделі - від дещо менше 26 тисяч до трохи більше 50 тисяч доларів США. У гарну погоду "сонячна" технологія щодня подає електроенергію в батарею, якої вистачає на відстань до 70 кілометрів, тому ті, хто саме не здійснює відпускну подорож, можуть заощадити на поїздці до зарядної станції.

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Проте, Aptera ще має довести свою придатність на практиці, коли наприкінці року автомобіль вперше буде доставлений замовникам. За даними ЗМІ, уже влітку було зроблено понад 20 тисяч попередніх замовлень.

Sono Motors Sion

Модель Sion від мюнхенської компанії Sono Motors орієнтована на сім'ю. За даними компанії, "сонячні" технології збільшують запас ходу батареї з близько 300 кілометрів в середньому на додаткових 110 кілометрів на тиждень за "типових погодних умов" (мається на увазі Німеччина) і на додаткових 240 кілометрів на тиждень за умови тривалої сонячної погоди. Зовнішня оболонка Sion складається з 456 сонячних елементів з більш високою продуктивністю, ніж у стандартних модулів. Компактний сімейний автомобіль розганяється від 0 до 100 км/год менш ніж за десять секунд.

Презентація Sono Motors Sion у Нью-Йорку Фото: Sono Motors GmbH

Очікується, що п'ятидверний автомобіль коштуватиме близько 30 тисяч євро і продаватиметься з другої половини 2023 року. Вироблятимуть його у Фінляндії. Sono Motors повідомляє про понад 20 тисяч приватних замовлень на Sion.

Як і більшість стартапів, Sono Motors зазнає фінансових труднощів з часу свого заснування у 2016 році. Вона залучила кілька сотень мільйонів євро завдяки краудфандингу, проєктам у секторах блокчейну та відеоігор, а також виходу восени 2021 року на нью-йоркську технологічну біржу Nasdag. Для неспеціаліста це звучить як великі гроші - але чи достатньо їх для особливо капіталомісткого стартапу, стане відомо згодом.

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Lightyear 0

Стартап Lightyear з Нідерландів робить ставку на максимальну дальність руху при мінімальному споживанні. Цей принцип розробники спробували втілити в розкішній моделі Zero aka 0. Нуль, вірогідно, означає кількість зупинок на зарядних станціях - таких зупинок має бути якомога менше.

Шляхетний автомобіль купе завдовжки понад п'ять метрів вражає рекордними показниками в плані обтічності. Вага менше 1600 кілограмів є значно нижчою за показники схожих авто. Сонячні елементи займають близько п'яти квадратних метрів поверхні кузова. За наявними даними, Lightyear 0 може проїхати понад 600 кілометрів на одному заряді акумулятора. Крім того, щодня генерується сонячної енергії для відстані до 50 кілометрів, тому загальний діапазон в тисячу кілометрів видається досяжним.

Lightyear 0 з Нідерландів Фото: Lightyear/Atlas Technologies B.V.

З міркувань економічності ходові якості цієї автівки нижче звичних стандартів преміум-класу. Потужність електродвигуна - лише близько 132 кВт/180 к.с. Zero розганяється з 0 до 100 км/год за десять секунд, максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

Лімітована серія Lightyear 0 з'явиться на ринку наприкінці цього року й орієнтована на абсолютних любителів та клієнтів, закоханих у технології. Вони повинні бути, перш за все, заможними: ціна на розкішний "сонячний" автомобіль становить близько 300 тисяч євро. Щоправда, як запевняють у компанії, в розробці уже перебувають і значно дешевші моделі.

Sqad Solar City Car

Автомобіль Squad Solar City Car також розроблений в Нідерландах. За цим авто стоять колишні співробітники компанії Lightyear. Компактний міський автомобіль доступний у дво- та чотиримісному виконанні. Ціни починаються з приблизно семи тисяч євро. Цей мікроавтомобіль є лише два метри завдовжки, його спеціально розробили для платформ, що пропонують послуги з шерингу авто.

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Акумулятор цього автомобіля живиться в основному від сонячної панелі на даху. Таким чином можна виробляти достатньо енергії для пробігу до 20 кілометрів на добу. За даними виробника, середній пробіг таких мікроавтомобілів становить 12 кілометрів на день. Для збільшення дальності руху до 100 кілометрів акумулятор можна зняти й зарядити його від домашньої розетки, спеціальна інфраструктура для зарядки не потрібна.

Squad Solar City Car Фото: Squad

Про захист пасажирів на випадок аварії також подбали: авто оснащене повноцінним каркасом безпеки. Двомісна машина розвиває максимальну швидкість 45 км/год, тоді як чотиримісна здатна розганятися до 70 км/год.

Машина також практична: спереду і ззаду колеса виступають за кузов, слугуючи, так би мовити, бамперами, якими можна торкатися інших транспортних засобів і перешкод, не завдаючи їм шкоди. Більше того, у спекотні літні дні можна просто зняти двері й залишити їх вдома.

Для потенційних клієнтів доступні різні варіанти попереднього замовлення "мобільної сумки для покупок". Серійне виробництво планується розпочати у 2023 році.

Toyota і Hyundai

Toyota Prius Plugin-Hybrid Фото: Kazuo Horiike/Jiji Press/dpa/picture alliance

Плагін-гібрид Toyota Prius та електромобіль Hyundai Ioniq 5 також мають сонячні батареї як додаткові опції. Сонячні модулі на дахах цих автомобілів не настільки ефективні, як у представлених вище електромобілів, але принаймні дозволяють щодня проїжджати кілька кілометрів автономно та без шкідливих викидів з використанням екологічно чистої сонячної енергії.

Mercedes EQXX

Це авто навряд чи колись надійде в продаж. Mercedes EQXX - це суто дослідницький автомобіль, його побудовано так, аби він був максимально ефективним. Комфорт і зручність не відіграють жодної ролі. Натомість за його допомогою тестуватимуть нові технології, які згодом застосовуватимуть у серійних моделях німецького виробника преміум-класу.

Ідеться, зокрема, про надзвичайно обтічну форму кузова, легку конструкцію та акумуляторну батарею, що має невелику вагу, але при цьому забезпечує високий вміст енергії і, відповідно, високі ходові характеристики. За словами представників Mercedes, для зарядки батареї на відстань 300 кілометрів потрібно лише 15 хвилин.

Mecedes EQXX Фото: DW

З повною батареєю можна проїхати набагато далі: навесні журналісти в рамках рекламної компанії подолали на Mercedes EQXX понад тисячу кілометрів від Штутгарта до Лазурного узбережжя через швейцарські Альпи без зупинок на підзарядку - експериментальний електромобіль є справжнім дивом, якщо говорити про дальність ходу.

Зовнішньо автомобіль нагадує Lightyear Zero з Нідерландів. На даху Mercedes EQXX розташовані сонячні елементи, які мають ще збільшити дальність руху цієї автівки.