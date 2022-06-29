Електротяга замість традиційних двигунів: для яких машин це має сенс

Продажі електроавтомобілів у світі подвоїлися за рік, але могли б бути й вищими - процес гальмує висока ціна. А як щодо заміни старого бензинового чи дизельного двигуна на електричний?

"Переобладнання дизельних автобусів на електричні не лише з технічної точки зору є справою, яка зачаровує, але й економічно - це вигідна операція для всіх сторін", - упевнений Ганс-Ґеорґ Герб (Hans-Georg Herb), голова компанії Elerra з Ерфурта на сході Німеччини. Компанія Герба спеціалізується на переоснащенні традиційного автотранспорту електричними двигунами. Ось зараз черга у його майстерні дійшла до рейсового автобуса, який проїздив на дизельному моторі 10 років. Старий двигун уже зняли, залишилося вбудувати новий: задню вісь і два електромотори - у маточинах коліс. "Виглядає просто, але всередині - хайтек", - пояснює Герб.

Нова конструкція займає менше місця, ніж стара, тому для електричних акумуляторів вистачає місця. "Сюди можна вбудувати вісім батарей з енергоємністю 200 кВт/год. Такому автобусу цього вистачить приблизно на 250 кілометрів шляху", - каже Герб.

Електробус на базі вживаного автобуса - вигідно

Залежно від розміру акумулятора переоснащення коштує від 300 до 340 тисяч євро. Дорого, якщо не враховувати, що новий електроавтобус коштує сьогодні вдвічі дорожче. Герб розраховує на те, що отримає нові замовлення на переоснащення рейсових автобусів. "Цього року ми ще встигнемо переоснастити три автобуси", - каже він. Але план наступного року - переоснастити 60-70 автобусів електротягою, а у співпраці з іншими майстернями - довести цю кількість до 200-300.

Задня вісь електробуса із вбудованими в маточину колеса електродвигунами

Попит на електроавтобуси для міського транспорту зростає завдяки новим правилам Євросоюзу: понад половину нових машин має бути оснащено електричними двигунами. Лише у Німеччині їх закуповується понад три тисячі щорічно, а загалом у ЄС - понад 15 тисяч. Промислові виробники стільки запропонувати поки що не можуть. У той же час для транспортних підприємств рейсові електроавтобуси - це вигідна альтернатива традиційним, оскільки електробуси менше потребують ремонту, і в порівнянні з дизельними коштують дешевше в експлуатації - залежно від конфігурації, до 60 відсотків.

Таке переоснащення стане міжнародним трендом, очікує Герб: ціни на акумуляторні батареї падають, масове виробництво дозволяє знизити ціни на компоненти до електричних моторів, вбудованих у маточину колеса. Незабаром вартість переоснащення можна буде знизити майже наполовину. "Я можу собі уявити, що практично половину автобусів, які працюють сьогодні, буде переоснащено. Якщо ми хочемо добитися декарбонізації, то без такого переоснащення нам цієї мети не досягти", - вважає глава Elerra.

Легковики? "Лише як хобі"

У принципі, будь-який бензиновий або дизельний автомобіль можна перетворити на електрокар: зняти двигун внутрішнього згоряння, поставити електромотор і акумуляторні батареї, а також поміняти електроніку. Ганс-Ґеорґ Герб вперше спробував таке переоснащення у 2014 році на знаменитому Porsche 911. І лише потім взявся за олдтаймери, вантажний та пасажирський транспорт.

"Ягуар" 1993 року отримає електротягу. "Це швидше хобі", - каже автомеханік Герб

Але ціна переоснащення олдтаймера під силу не кожному: близько 60 тисяч євро коштуватиме така робота власнику лімузину "Ягуар" 1993 року випуску. "Клієнт попросив електризувати цей автомобіль. Я використав у цьому випадку старі модулі компанії Tesla", - розповідає Герб. Для розуміння того, як складається такий рахунок, він пояснює: двигун та акумулятор обходяться для олдтаймерів у суму не менше 10 тисяч євро, саме переоснащення займає понад 100 годин роботи автомеханіка, а це - найбільша стаття витрат.

Читайте також: З 2035 року в Європі заборонять продаж авто з ДВЗ? Плани, факти, заперечення

Суто економічно таке переоснащення не має сенсу, вважає Герб. "Подібні автомобілі, як правило, використовуються рідко, тому витрати на обслуговування ролі не грають. Таке переоснащення - це скоріше хобі", - вважає автомеханік. Проте запити від приватних клієнтів не припиняють надходити до нього, і він, за власними словами, втомлюється повторювати те ж саме. "Ну ось, наприклад, дзвонить людина і запитує, чи можна переоснастити VW Polo. Я відповідаю: "Якщо ти купиш VW E-Up (міні-електрокар. - Ред.), то це виявиться і дешевше, і, можливо, краще, ніж наш підсумковий результат. Немає сенсу переоснащувати VW Polo, я це змушений пояснювати багатьом людям", - резюмував Герб.

Комерційний транспорт - ще одна ніша

Крім електробуса, в майстерні Герба стоять три нові вантажні автомобілі - невелика вантажівка Fuso виробництва Daimler і Mitsubishi. Електричних версій цих вантажних машин виробники поки що не пропонують, тому їх переоснащують також у повнопривідні електровантажівки, з новим софтом для автомобільної електроніки, яка повинна забезпечити ефективну роботу нового двигуна та акумуляторів. "Цей транспорт добре підходить для роботи в зимових умовах, тому ми зробимо невелику серію таких автомобілів для міських умов", - пояснює завдання Герб.

Ганс-Ґеорґ Герб та його майстерня - далеко не єдина в ЄС, яка пропонує таке переоснащення. Їхні клієнти - це невеликі європейські муніципалітети, які в прагненні домогтися зниження шкідливих викидів шукають варіанти відмови від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, а також служби доставки, які прагнуть переобладнати свій транспорт.