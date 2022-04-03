Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання

Американський виробник електромобілів Tesla встановив у першому кварталі 2022 року рекорд за кількістю постачань - і це попри складнощі з доступністю комплектуючих, що виникли на світовому ринку через пандемію коронавірусу. Як відзвітувала компанія Ілона Маска в суботу, 2 квітня, за січень-березень поточного року вона поставила клієнтам 310 048 автомобілів, що на 1500 більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

За весь 2021 рік показники поставок досягли у Tesla позначки в 936 тисячі електромобілів. Це також стало на той момент власним рекордом компанії, перевищивши показники попереднього року на 87 відсотків. У довгостроковій перспективі в компанії збираються тримати планку щодо річного підвищення показника постачання на рівні мінімум 50 відсотків. Сприяти цьому мають, зокрема, додаткові виробничі потужності за рахунок нових заводів у Техасі та під Берліном.

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Останній відкрився 22 березня, ставши першим європейським заводом Tesla. Уряд ФРН та федеральна земля Бранденбург вклали у цей проект 5 мільярдів євро. На першому етапі роботи німецького заводу, де зайнято 12 тисяч співробітників, планується випуск 500 тисяч електромобілів на рік.

Найбільш популярними у Tesla залишаються Model 3 та Model Y. У першому кварталі 2022 року на їхню частку припало 295 300 поставок. Інші 14,7 тисячі електромобілів, поставлені виробником ринку у цей період, - більш габаритні і дорогі Model S і Model X.

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