 Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.04.2022

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Економіка

Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання

У першому кварталі 2022 року показники постачання американського автовиробника перевищили 310 тисяч електромобілів.

Олаф Шольц та Ілон Маск на відкритті заводу Tesla під Берліном

Олаф Шольц та Ілон Маск на відкритті заводу Tesla під Берліном

Американський виробник електромобілів Tesla встановив у першому кварталі 2022 року рекорд за кількістю постачань - і це попри складнощі з доступністю комплектуючих, що виникли на світовому ринку через пандемію коронавірусу. Як відзвітувала компанія Ілона Маска в суботу, 2 квітня, за січень-березень поточного року вона поставила клієнтам 310 048 автомобілів, що на 1500 більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

За весь 2021 рік показники поставок досягли у Tesla позначки в 936 тисячі електромобілів. Це також стало на той момент власним рекордом компанії, перевищивши показники попереднього року на 87 відсотків. У довгостроковій перспективі в компанії збираються тримати планку щодо річного підвищення показника постачання на рівні мінімум 50 відсотків. Сприяти цьому мають, зокрема, додаткові виробничі потужності за рахунок нових заводів у Техасі та під Берліном.

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Останній відкрився 22 березня, ставши першим європейським заводом Tesla. Уряд ФРН та федеральна земля Бранденбург вклали у цей проект 5 мільярдів євро. На першому етапі роботи німецького заводу, де зайнято 12 тисяч співробітників, планується випуск 500 тисяч електромобілів на рік.

Найбільш популярними у Tesla залишаються Model 3 та Model Y. У першому кварталі 2022 року на їхню частку припало 295 300 поставок. Інші 14,7 тисячі електромобілів, поставлені виробником ринку у цей період, - більш габаритні і дорогі Model S і Model X.

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