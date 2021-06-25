 Батареї для електрокарів: як акумулятори зробити багаторазовими (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.06.2021

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Економіка

Батареї для електрокарів: як акумулятори зробити багаторазовими (відео)

Кількість електромобілів у світі до кінця десятиліття може зрости з 8 до 116 мільйонів. При цьому давно постає питання: що робити з відпрацьованими акумуляторами? Виявляється, переробка літій-іонних батарей можлива.

Життя після зарядки: чи можна переробляти батареї електрокарів?

Життя після зарядки: чи можна переробляти батареї електрокарів?

Дуже спрощуючи, процес переробки батарей електрокарів працює так: акумулятори подрібнюють у хімічному розчині. Це важливо, оскільки це запобігає загорянню акумуляторів і, в гіршому випадку, вибуху. Потім такі речовини, як пластик, мідь та алюміній, відокремлюються від так званої "чорної маси". Там міститься цінна сировина - кобальт, нікель та літій. А що далі - дивіться тут:

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Докладно

Життя після зарядки: чи можна переробляти батареї електрокарів?

Як зробити багаторазовими батареї для електрокарів (відео)

Що робити з відпрацьованими акумуляторами електрокарів? Виявляється, переробка літій-іонних батарей теж можлива.  

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