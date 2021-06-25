Батареї для електрокарів: як акумулятори зробити багаторазовими (відео)

Кількість електромобілів у світі до кінця десятиліття може зрости з 8 до 116 мільйонів. При цьому давно постає питання: що робити з відпрацьованими акумуляторами? Виявляється, переробка літій-іонних батарей можлива.
Дуже спрощуючи, процес переробки батарей електрокарів працює так: акумулятори подрібнюють у хімічному розчині. Це важливо, оскільки це запобігає загорянню акумуляторів і, в гіршому випадку, вибуху. Потім такі речовини, як пластик, мідь та алюміній, відокремлюються від так званої "чорної маси". Там міститься цінна сировина - кобальт, нікель та літій. А що далі - дивіться тут:
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У 2018 українці купили втричі більше електрокарів, аніж попереднього року - понад 7 тисяч. У планах міністерства інфраструктури до 2020 року збільшити частку їхніх продажів до 15%. Але чи готова до цього інфраструктура?