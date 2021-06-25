Батареї для електрокарів: як акумулятори зробити багаторазовими (відео)

Дуже спрощуючи, процес переробки батарей електрокарів працює так: акумулятори подрібнюють у хімічному розчині. Це важливо, оскільки це запобігає загорянню акумуляторів і, в гіршому випадку, вибуху. Потім такі речовини, як пластик, мідь та алюміній, відокремлюються від так званої "чорної маси". Там міститься цінна сировина - кобальт, нікель та літій. А що далі - дивіться тут: