Чому класичні моделі Mercedes-Benz не можна "вбити"?

Автомобілі та мобільністьНімеччинаЧому класичні моделі Mercedes-Benz не можна "вбити"?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoАвтомобілі та мобільністьНімеччина3 год. тому3 год. томуНімецькі машини - найнадійніші? Були... До того як інженери перестали бути на виробництві головними. Чому так сталося? DW розкриває секрет, що стоїть за класичними німецькими моделями, які досі цінуються в усьому світі!https://p.dw.com/p/4UW4vРеклама