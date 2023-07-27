Чому класичні моделі Mercedes-Benz не можна "вбити"?

3 год. тому 3 год. тому

Німецькі машини - найнадійніші? Були... До того як інженери перестали бути на виробництві головними. Чому так сталося? DW розкриває секрет, що стоїть за класичними німецькими моделями, які досі цінуються в усьому світі!