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Чому класичні моделі Mercedes-Benz не можна "вбити"?

3 год. тому

Німецькі машини - найнадійніші? Були... До того як інженери перестали бути на виробництві головними. Чому так сталося? DW розкриває секрет, що стоїть за класичними німецькими моделями, які досі цінуються в усьому світі!

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