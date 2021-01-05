 На дорогах Німеччини понад мільйон електричних транспортних засобів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2021

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Новини

На дорогах Німеччини понад мільйон електричних транспортних засобів

Тільки за перші сім місяців 2021 року в ФРН зареєстрували понад 350 тисяч нових автомобілів з електричним приводом - приблизно стільки ж, скільки за весь 2020 рік.

Число електрокарів у Німеччині зростає

Число електрокарів у Німеччині зростає

У липні 2021 року в ФРН зареєстрували 57 тисяч нових електромобілів. Таким чином загальне число таких транспортних засобів у ФРН перевищило мільйон, повідомили у понеділок, 2 серпня, міністерства транспорту, економіки та енергетики, а також довкілля. Більш ніж половина з цього мільйона - електричні авто, а решта - гібриди та автомобілі на паливних елементах. Загалом ідеться про електрифіковані легкові та вантажні автомобілі, а також автобуси.

Експерти ставлять планку в 14 мільйонів

Один мільйон електромобілів - це перша значуща мета, "і я радий, що ми разом її досягли", зазначив глава міністерства транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини Андреас Шоєр (Andreas Scheuer). Він наголосив, що для досягнення поставлених Євросоюзом кліматичних цілей до 2030 року, Німеччина повинна стати ще більш амбітною. Тому новою метою з виведення на дороги країни електромобілів має стати досягнення планки в 14 мільйонів таких авто до 2030 року, зазначив Шоєр.

Нагадаємо, що уряд ФРН планував досягти мільйонної позначки електромобілів до кінця 2020 року. Поставлена мета тоді не була досягнута. Утім, за перші сім місяців 2021 року в ФРН зареєстрували понад 350 тисяч нових автомобілів з електричним приводом - приблизно стільки ж, скільки за весь 2020 рік.

У ФРН купівлю електрокарів і "гібридів" преміюватимуть до 2025 року

У липні уряд Німеччини вирішив подовжити практику надання підвищених премій за придбання електромобілів, а також гібридних автомобілів. Така практика заохочення купівлі електрокарів і "гібридів" триватиме до 2025 року.

Власники електромобілів заводською вартістю менш як 40 тисяч євро можуть претендувати на премію у розмірі до дев'яти тисяч євро. Для гібридних автомобілів ця вартість становить 6,75 тисячі євро. Для електромобілів вартістю понад 40 тисяч євро доплата становитиме до 7,5 тисячі євро на електричні автомобілі та до 5,6 тисячі євро для гібридних автівок.

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